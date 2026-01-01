Το Text Generation Web UI είναι μια διεπαφή ανοιχτού κώδικα βασισμένη στο Gradio για τη φόρτωση, εκτέλεση και αλληλεπίδραση με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τοπικά. Υποστηρίζει περισσότερες μορφές μοντέλων από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο αυτο-φιλοξενούμενο frontend LLM — συμπεριλαμβανομένων των GGUF μέσω llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 και Transformers — καθιστώντας το το κύριο εργαλείο για χρήστες που εργάζονται με διάφορα αρχεία μοντέλων από το HuggingFace και χρειάζονται πλήρη έλεγχο των παραμέτρων συμπερασματολογίας.

Αυτή η ανάπτυξη χρησιμοποιεί την έκδοση βελτιστοποιημένη για CPU, η οποία εκτελεί μοντέλα GGUF-ποσοτικοποιημένα μέσω του backend llama.cpp — πρακτική σε οποιοδήποτε VPS χωρίς αποκλειστική GPU. Τοποθετήστε οποιοδήποτε αρχείο μοντέλου GGUF στον τόμο μοντέλων και θα εμφανιστεί στην καρτέλα Μοντέλα έτοιμο για φόρτωση. Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί τις συνομιλίες σας, τις προτροπές συστήματος και τυχόν έγγραφα που μοιράζεστε με το μοντέλο στη δική σας υποδομή.