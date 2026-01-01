Έκπτωση έως 69% για Text Generation Web UI

Αναπτύξτε το Text Generation Web UI με ένα κλικ.

Πλούσια σε χαρακτηριστικά web διεπαφή για την εκτέλεση τοπικών LLM με υποστήριξη GGUF, GPTQ και AWQ σε CPU ή GPU.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Text Generation Web UI με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Text Generation Web UI

69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Text Generation Web UI

Το Text Generation Web UI είναι μια διεπαφή ανοιχτού κώδικα βασισμένη στο Gradio για τη φόρτωση, εκτέλεση και αλληλεπίδραση με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τοπικά. Υποστηρίζει περισσότερες μορφές μοντέλων από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο αυτο-φιλοξενούμενο frontend LLM — συμπεριλαμβανομένων των GGUF μέσω llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 και Transformers — καθιστώντας το το κύριο εργαλείο για χρήστες που εργάζονται με διάφορα αρχεία μοντέλων από το HuggingFace και χρειάζονται πλήρη έλεγχο των παραμέτρων συμπερασματολογίας.

Αυτή η ανάπτυξη χρησιμοποιεί την έκδοση βελτιστοποιημένη για CPU, η οποία εκτελεί μοντέλα GGUF-ποσοτικοποιημένα μέσω του backend llama.cpp — πρακτική σε οποιοδήποτε VPS χωρίς αποκλειστική GPU. Τοποθετήστε οποιοδήποτε αρχείο μοντέλου GGUF στον τόμο μοντέλων και θα εμφανιστεί στην καρτέλα Μοντέλα έτοιμο για φόρτωση. Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί τις συνομιλίες σας, τις προτροπές συστήματος και τυχόν έγγραφα που μοιράζεστε με το μοντέλο στη δική σας υποδομή.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Text Generation Web UI

Υποστήριξη πολυμορφικών μοντέλων

Φορτώστε μοντέλα GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 και Transformers από την ίδια διεπαφή χωρίς να αναδιαμορφώσετε τα backends ή να ανακατασκευάσετε το container.

Συνομιλία, καθοδήγηση και σημειωματάριο

Τρεις διαφορετικοί τρόποι αλληλεπίδρασης καλύπτουν συνομιλίες πολλαπλών γύρων, δομημένες εργασίες ερωτήσεων-απαντήσεων και ελεύθερη δημιουργία κειμένου σε ένα εργαλείο.

Σύστημα χαρακτήρων και περσόνας

Ορίστε λεπτομερείς κάρτες χαρακτήρων AI με ιστορικό, παραδείγματα διαλόγων και avatars για να διαμορφώσετε τη συμπεριφορά του μοντέλου σε όλες τις συνεδρίες.

API συμβατό με OpenAI

Ενεργοποιήστε το προαιρετικό REST API στην port 5000 για να συνδέσετε εξωτερικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας τυπικές client libraries της OpenAI χωρίς αλλαγές στον κώδικα.

Επέκταση οικοσυστήματος

Επεκτάσεις κοινότητας προσθέτουν δυνατότητες όπως μακροπρόθεσμη μνήμη, είσοδο/έξοδο φωνής, ενσωμάτωση Stable Diffusion και προσαρμοσμένα εργαλεία.

Συμπερασματολογία CPU χωρίς GPU

Εκτελεί μοντέλα GGUF-quantized σε CPU μέσω llama.cpp - ένα μοντέλο παραμέτρων 3-7B είναι πρακτικό σε έναν τυπικό VPS με 8 GB RAM.

Γιατί να τρέξω Text Generation Web UI στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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