Αναπτύξτε το Text Generation Web UI με ένα κλικ.
Πλούσια σε χαρακτηριστικά web διεπαφή για την εκτέλεση τοπικών LLM με υποστήριξη GGUF, GPTQ και AWQ σε CPU ή GPU.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Text Generation Web UI
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Text Generation Web UI
Το Text Generation Web UI είναι μια διεπαφή ανοιχτού κώδικα βασισμένη στο Gradio για τη φόρτωση, εκτέλεση και αλληλεπίδραση με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τοπικά. Υποστηρίζει περισσότερες μορφές μοντέλων από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο αυτο-φιλοξενούμενο frontend LLM — συμπεριλαμβανομένων των GGUF μέσω llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 και Transformers — καθιστώντας το το κύριο εργαλείο για χρήστες που εργάζονται με διάφορα αρχεία μοντέλων από το HuggingFace και χρειάζονται πλήρη έλεγχο των παραμέτρων συμπερασματολογίας.
Αυτή η ανάπτυξη χρησιμοποιεί την έκδοση βελτιστοποιημένη για CPU, η οποία εκτελεί μοντέλα GGUF-ποσοτικοποιημένα μέσω του backend llama.cpp — πρακτική σε οποιοδήποτε VPS χωρίς αποκλειστική GPU. Τοποθετήστε οποιοδήποτε αρχείο μοντέλου GGUF στον τόμο μοντέλων και θα εμφανιστεί στην καρτέλα Μοντέλα έτοιμο για φόρτωση. Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί τις συνομιλίες σας, τις προτροπές συστήματος και τυχόν έγγραφα που μοιράζεστε με το μοντέλο στη δική σας υποδομή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Text Generation Web UI
Υποστήριξη πολυμορφικών μοντέλων
Φορτώστε μοντέλα GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 και Transformers από την ίδια διεπαφή χωρίς να αναδιαμορφώσετε τα backends ή να ανακατασκευάσετε το container.
Συνομιλία, καθοδήγηση και σημειωματάριο
Τρεις διαφορετικοί τρόποι αλληλεπίδρασης καλύπτουν συνομιλίες πολλαπλών γύρων, δομημένες εργασίες ερωτήσεων-απαντήσεων και ελεύθερη δημιουργία κειμένου σε ένα εργαλείο.
Σύστημα χαρακτήρων και περσόνας
Ορίστε λεπτομερείς κάρτες χαρακτήρων AI με ιστορικό, παραδείγματα διαλόγων και avatars για να διαμορφώσετε τη συμπεριφορά του μοντέλου σε όλες τις συνεδρίες.
API συμβατό με OpenAI
Ενεργοποιήστε το προαιρετικό REST API στην port 5000 για να συνδέσετε εξωτερικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας τυπικές client libraries της OpenAI χωρίς αλλαγές στον κώδικα.
Επέκταση οικοσυστήματος
Επεκτάσεις κοινότητας προσθέτουν δυνατότητες όπως μακροπρόθεσμη μνήμη, είσοδο/έξοδο φωνής, ενσωμάτωση Stable Diffusion και προσαρμοσμένα εργαλεία.
Συμπερασματολογία CPU χωρίς GPU
Εκτελεί μοντέλα GGUF-quantized σε CPU μέσω llama.cpp - ένα μοντέλο παραμέτρων 3-7B είναι πρακτικό σε έναν τυπικό VPS με 8 GB RAM.
Γιατί να τρέξω Text Generation Web UI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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