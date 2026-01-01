Το Bludit είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου open-source flat-file που αποθηκεύει κάθε ανάρτηση, σελίδα και ρύθμιση ως αρχεία Markdown και JSON στον δίσκο. Επειδή δεν χρειάζεται MySQL, PostgreSQL ή οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων, ολόκληρη η στοίβα είναι ελαφρύτερη, ταχύτερη στην δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ευκολότερη στη μετεγκατάσταση μεταξύ servers από τα παραδοσιακά PHP CMS.

Το self-hosting του Bludit σε έναν VPS δίνει στους bloggers και στους ιδιοκτήτες μικρών ιστοσελίδων πλήρη ιδιοκτησία του περιεχομένου και των themes τους, χωρίς χρεώσεις hosting τρίτων και χωρίς περιορισμούς πλατφόρμας. Οι αναρτήσεις μπορούν να επεξεργαστούν από ένα browser-based admin ή απευθείας στο filesystem, και το project διαθέτει ενσωματωμένο διαχειριστή εικόνων, σύστημα plugin και σύγχρονα themes έτοιμα για προσαρμογή.