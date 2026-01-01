Έκπτωση έως 69% για Bludit

Αναπτύξτε το Bludit με εγκατάσταση ενός κλικ.

Απλό, γρήγορο και ασφαλές flat-file CMS για προσωπικά ιστολόγια και μικρούς ιστότοπους χωρίς να απαιτείται database.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη
5,49 /μήνα
Επιλογή προγράμματος
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Bludit με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Bludit

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Bludit

Το Bludit είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου open-source flat-file που αποθηκεύει κάθε ανάρτηση, σελίδα και ρύθμιση ως αρχεία Markdown και JSON στον δίσκο. Επειδή δεν χρειάζεται MySQL, PostgreSQL ή οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων, ολόκληρη η στοίβα είναι ελαφρύτερη, ταχύτερη στην δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ευκολότερη στη μετεγκατάσταση μεταξύ servers από τα παραδοσιακά PHP CMS.

Το self-hosting του Bludit σε έναν VPS δίνει στους bloggers και στους ιδιοκτήτες μικρών ιστοσελίδων πλήρη ιδιοκτησία του περιεχομένου και των themes τους, χωρίς χρεώσεις hosting τρίτων και χωρίς περιορισμούς πλατφόρμας. Οι αναρτήσεις μπορούν να επεξεργαστούν από ένα browser-based admin ή απευθείας στο filesystem, και το project διαθέτει ενσωματωμένο διαχειριστή εικόνων, σύστημα plugin και σύγχρονα themes έτοιμα για προσαρμογή.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Bludit

Δεν απαιτείται βάση δεδομένων

Αποθηκεύει όλο το περιεχόμενο σε αρχεία Markdown και JSON, έτσι η ανάπτυξη, το backup και ο έλεγχος εκδόσεων είναι τόσο απλά όσο η αντιγραφή ενός φακέλου.

Δημοσίευση Markdown

Γράψτε αναρτήσεις και σελίδες σε Markdown με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο υποστηρίζει πρόχειρα, προγραμματισμένη δημοσίευση και κατηγορίες.

Θέματα και πρόσθετα

Προσαρμόστε την εμφάνιση με ενσωματωμένα μοντέρνα θέματα και επεκτείνετε τη λειτουργικότητα μέσω ενός plugin system χωρίς να αγγίξετε τον core code.

Ενσωματωμένη διαχείριση εικόνων

Ανεβάστε, οργανώστε και ενσωματώστε εικόνες από μια βιβλιοθήκη πολυμέσων ενσωματωμένη στον πίνακα διαχείρισης χωρίς εξωτερικές υπηρεσίες αποθήκευσης.

Ρόλοι πολλαπλών χρηστών

Προσκαλέστε συντάκτες και συγγραφείς με ξεχωριστά δικαιώματα ώστε πολλοί συνεργάτες να μπορούν να δημοσιεύουν χωρίς να μοιράζονται έναν λογαριασμό.

Γιατί να τρέχω Bludit στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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