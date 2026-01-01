Αναπτύξτε το Bludit με εγκατάσταση ενός κλικ.
Απλό, γρήγορο και ασφαλές flat-file CMS για προσωπικά ιστολόγια και μικρούς ιστότοπους χωρίς να απαιτείται database.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Bludit
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Bludit
Το Bludit είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου open-source flat-file που αποθηκεύει κάθε ανάρτηση, σελίδα και ρύθμιση ως αρχεία Markdown και JSON στον δίσκο. Επειδή δεν χρειάζεται MySQL, PostgreSQL ή οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων, ολόκληρη η στοίβα είναι ελαφρύτερη, ταχύτερη στην δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ευκολότερη στη μετεγκατάσταση μεταξύ servers από τα παραδοσιακά PHP CMS.
Το self-hosting του Bludit σε έναν VPS δίνει στους bloggers και στους ιδιοκτήτες μικρών ιστοσελίδων πλήρη ιδιοκτησία του περιεχομένου και των themes τους, χωρίς χρεώσεις hosting τρίτων και χωρίς περιορισμούς πλατφόρμας. Οι αναρτήσεις μπορούν να επεξεργαστούν από ένα browser-based admin ή απευθείας στο filesystem, και το project διαθέτει ενσωματωμένο διαχειριστή εικόνων, σύστημα plugin και σύγχρονα themes έτοιμα για προσαρμογή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Bludit
Δεν απαιτείται βάση δεδομένων
Αποθηκεύει όλο το περιεχόμενο σε αρχεία Markdown και JSON, έτσι η ανάπτυξη, το backup και ο έλεγχος εκδόσεων είναι τόσο απλά όσο η αντιγραφή ενός φακέλου.
Δημοσίευση Markdown
Γράψτε αναρτήσεις και σελίδες σε Markdown με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο υποστηρίζει πρόχειρα, προγραμματισμένη δημοσίευση και κατηγορίες.
Θέματα και πρόσθετα
Προσαρμόστε την εμφάνιση με ενσωματωμένα μοντέρνα θέματα και επεκτείνετε τη λειτουργικότητα μέσω ενός plugin system χωρίς να αγγίξετε τον core code.
Ενσωματωμένη διαχείριση εικόνων
Ανεβάστε, οργανώστε και ενσωματώστε εικόνες από μια βιβλιοθήκη πολυμέσων ενσωματωμένη στον πίνακα διαχείρισης χωρίς εξωτερικές υπηρεσίες αποθήκευσης.
Ρόλοι πολλαπλών χρηστών
Προσκαλέστε συντάκτες και συγγραφείς με ξεχωριστά δικαιώματα ώστε πολλοί συνεργάτες να μπορούν να δημοσιεύουν χωρίς να μοιράζονται έναν λογαριασμό.
Γιατί να τρέχω Bludit στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.