Αναπτύξτε το Apache StreamPark με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών ροής και εγγενής στο cloud πλατφόρμα υπολογισμών πραγματικού χρόνου για Apache Flink και Spark.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache StreamPark
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache StreamPark
Το Apache StreamPark είναι ένα κορυφαίο έργο Apache που ενοποιεί τον πλήρη κύκλο ζωής των εφαρμογών επεξεργασίας ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, βασισμένων σε Apache Flink και Apache Spark. Συνδυάζει ένα πλαίσιο εστιασμένο στους προγραμματιστές, με προκατασκευασμένα APIs και συνδετήρες, με μια cloud-native κονσόλα λειτουργιών για τη μεταγλώττιση, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την κλιμάκωση εργασιών streaming από ένα ενιαίο web UI.
Το self-hosting του StreamPark στον δικό σας VPS διατηρεί τα Flink job artifacts, το ιστορικό ανάπτυξης και τα λειτουργικά metadata υπό τον έλεγχό σας, ενώ αφαιρεί το κόστος και την πολυπλοκότητα της λειτουργίας ενός ξεχωριστού control plane επεξεργασίας ροών δεδομένων σε έναν hyperscaler.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache StreamPark
Flink και Spark ενοποιημένα
Αναπτύξτε, εγκαταστήστε και λειτουργήστε εργασίες streaming Apache Flink και Apache Spark από μία ενιαία κονσόλα με υποστήριξη runtime πολλαπλών εκδόσεων.
Δημιουργία εργασιών εντός προγράμματος περιήγησης
Γράψτε Flink SQL και εφαρμογές JAR σε ένα web editor με syntax highlighting, dependency management και version history.
Ανάπτυξη με ένα κλικ
Εκκινήστε εργασίες σε Standalone, YARN σε Hadoop 2.x/3.x, ή Kubernetes clusters απευθείας από την πλατφόρμα χωρίς να φύγετε από το browser.
Ενσωματωμένη παρακολούθηση
Παρακολουθείτε τρέχουσες εργασίες, σημεία ελέγχου, σημεία αποθήκευσης και γεγονότα αποτυχίας με πίνακες ελέγχου κατάστασης σε πραγματικό χρόνο και ενσωματώσεις ειδοποιήσεων.
Πλούσιο οικοσύστημα συνδέσεων
Ταχύτερη αποστολή με προκατασκευασμένους συνδετήρες για Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse και άλλα συστήματα big-data και ML.
Γιατί να τρέχω Apache StreamPark στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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