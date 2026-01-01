Το Apache StreamPark είναι ένα κορυφαίο έργο Apache που ενοποιεί τον πλήρη κύκλο ζωής των εφαρμογών επεξεργασίας ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, βασισμένων σε Apache Flink και Apache Spark. Συνδυάζει ένα πλαίσιο εστιασμένο στους προγραμματιστές, με προκατασκευασμένα APIs και συνδετήρες, με μια cloud-native κονσόλα λειτουργιών για τη μεταγλώττιση, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την κλιμάκωση εργασιών streaming από ένα ενιαίο web UI.

Το self-hosting του StreamPark στον δικό σας VPS διατηρεί τα Flink job artifacts, το ιστορικό ανάπτυξης και τα λειτουργικά metadata υπό τον έλεγχό σας, ενώ αφαιρεί το κόστος και την πολυπλοκότητα της λειτουργίας ενός ξεχωριστού control plane επεξεργασίας ροών δεδομένων σε έναν hyperscaler.