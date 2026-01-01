Αναπτύξτε το Wanderer με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη βάση δεδομένων μονοπατιών και διαχειριστής διαδρομών GPX για πεζοπόρους, ποδηλάτες και λάτρεις της περιπέτειας στην ύπαιθρο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Wanderer
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Wanderer
Το Wanderer είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη βάση δεδομένων μονοπατιών και ιχνηλάτης υπαίθριων δραστηριοτήτων για πεζοπόρους, ποδηλάτες, αναρριχητές και οποιονδήποτε εξερευνά με τα πόδια ή με τροχούς. Ανεβάστε διαδρομές GPX, καταγράψτε κορυφές και σημεία ενδιαφέροντος, περιηγηθείτε σε προφίλ υψομέτρου και δείτε όλα τα μονοπάτια σας σε έναν διαδραστικό χάρτη - στον δικό σας server χωρίς συνδρομή ή κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους.
Η ιδιωτική αποθήκευση των μονοπατιών σας σε ένα VPS σημαίνει ότι οι διαδρομές, οι τοποθεσίες και το ιστορικό δραστηριοτήτων σας παραμένουν υπό τον έλεγχό σας. Το Wanderer ενσωματώνεται με τις υπηρεσίες OpenStreetMap για γεωκωδικοποίηση και δρομολόγηση, και η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών του το καθιστά ένα πρακτικό κοινό ημερολόγιο καταγραφής για συλλόγους μονοπατιών, ομάδες πεζοπορίας ή οικογένειες που εξερευνούν μαζί την ύπαιθρο.
Βασικά χαρακτηριστικά του Wanderer
Διαχείριση διαδρομών GPX
Ανεβάστε και οργανώστε αρχεία GPX από οποιαδήποτε συσκευή GPS ή εφαρμογή για να δημιουργήσετε μια προσωπική βιβλιοθήκη διαδρομών και καταγεγραμμένων δραστηριοτήτων.
Διαδραστικοί χάρτες μονοπατιών
Περιηγηθείτε σε όλα τα μονοπάτια σας σε έναν διαδραστικό χάρτη βασισμένο στο OpenStreetMap, με φίλτρα για απόσταση, υψόμετρο και τύπο δραστηριότητας.
Προφίλ υψομέτρου
Δείτε λεπτομερή διαγράμματα υψομέτρου για κάθε μονοπάτι για να κατανοήσετε την ανάβαση, την κατάβαση και τη δυσκολία του εδάφους πριν ξεκινήσετε.
Καταγραφές κορυφών και σημείων διαδρομής
Καταγράψτε κορυφές, αφετηρίες μονοπατιών και σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος διαδρομών για να δημιουργήσετε ένα αναζητήσιμο προσωπικό υπαίθριο ημερολόγιο καταγραφών.
Διαμοιρασμός διαδρομών πολλαπλών χρηστών
Μοιραστείτε συλλογές διαδρομών με μέλη της οικογένειας ή μέλη του club, ώστε όλη η ομάδα να μπορεί να έχει πρόσβαση και να συνεισφέρει σε μια κοινή βιβλιοθήκη.
Γιατί να τρέξω Wanderer στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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