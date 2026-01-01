Το Wanderer είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη βάση δεδομένων μονοπατιών και ιχνηλάτης υπαίθριων δραστηριοτήτων για πεζοπόρους, ποδηλάτες, αναρριχητές και οποιονδήποτε εξερευνά με τα πόδια ή με τροχούς. Ανεβάστε διαδρομές GPX, καταγράψτε κορυφές και σημεία ενδιαφέροντος, περιηγηθείτε σε προφίλ υψομέτρου και δείτε όλα τα μονοπάτια σας σε έναν διαδραστικό χάρτη - στον δικό σας server χωρίς συνδρομή ή κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους.

Η ιδιωτική αποθήκευση των μονοπατιών σας σε ένα VPS σημαίνει ότι οι διαδρομές, οι τοποθεσίες και το ιστορικό δραστηριοτήτων σας παραμένουν υπό τον έλεγχό σας. Το Wanderer ενσωματώνεται με τις υπηρεσίες OpenStreetMap για γεωκωδικοποίηση και δρομολόγηση, και η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών του το καθιστά ένα πρακτικό κοινό ημερολόγιο καταγραφής για συλλόγους μονοπατιών, ομάδες πεζοπορίας ή οικογένειες που εξερευνούν μαζί την ύπαιθρο.