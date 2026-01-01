Αναπτύξτε το Invidious με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εναλλακτικό front-end για το YouTube που σέβεται την ιδιωτικότητα — παρακολουθήστε βίντεο χωρίς διαφημίσεις, παρακολούθηση ή λογαριασμό Google.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Invidious
Το Invidious είναι ένα εναλλακτικό front-end ανοιχτού κώδικα, που σέβεται την ιδιωτικότητα, για το YouTube, το οποίο επιτρέπει στους θεατές να παρακολουθούν βίντεο, να περιηγούνται σε κανάλια και να ακολουθούν συνδρομές χωρίς να εκτίθενται στην παρακολούθηση, τη διαφήμιση ή τις απαιτήσεις λογαριασμού του YouTube. Το web UI ανακτά δεδομένα βίντεο μέσω ενός server-side proxy, έτσι το YouTube δεν βλέπει ποτέ την IP address, το browser fingerprint ή τα session cookies του θεατή — μόνο η IP της Invidious εγκατάστασης εμφανίζεται στα logs του YouTube.
Η αυτο-φιλοξενία του Invidious στον VPS σας, σας προσφέρει μια προσωπική, χωρίς διαφημίσεις εμπειρία παρακολούθησης YouTube, συν τη δυνατότητα να μοιραστείτε με φίλους και οικογένεια. Οι συνδρομές, οι λίστες αναπαραγωγής και το ιστορικό παρακολούθησης βρίσκονται σε μια ιδιωτική βάση δεδομένων PostgreSQL στον server σας, αντί στον λογαριασμό σας Google, και τα RSS feeds σας επιτρέπουν να ακολουθείτε κανάλια χωρίς να ανοίξετε ποτέ το youtube.com.
Βασικά χαρακτηριστικά του Invidious
Χωρίς παρακολούθηση ή διαφημίσεις
Τα βίντεο δρομολογούνται μέσω proxy μέσω του server σας, έτσι το YouTube δεν βλέπει ποτέ τις διευθύνσεις IP των θεατών, τα browser fingerprints ή τα δεδομένα συμπεριφοράς — και δεν υπάρχουν διαφημίσεις pre-roll ή mid-roll.
Δεν απαιτείται λογαριασμός Google
Παρακολουθήστε βίντεο, εγγραφείτε σε κανάλια, δημιουργήστε λίστες αναπαραγωγής και παρακολουθήστε το ιστορικό προβολών χωρίς να συνδεθείτε ποτέ σε λογαριασμό Google ή να αποδεχτείτε τους όρους του YouTube.
Συνδρομές και ροές
Εγγραφείτε σε κανάλια YouTube μέσω ενός τοπικού λογαριασμού στην περίπτωση Invidious, με προαιρετικές ροές RSS για την παρακολούθηση καναλιών σε οποιονδήποτε αναγνώστη ροών.
Ποιότητα και επιλογή codec
Επιλέξτε ποιότητα βίντεο, codec (VP9, AV1, H.264) και γλώσσα ήχου χειροκίνητα, αντί να αφήνετε την αυτόματη ποιότητα του YouTube να αποφασίζει για εσάς.
Σκοτεινή λειτουργία και θέματα
Πολλαπλά ενσωματωμένα θέματα, συμπεριλαμβανομένης μιας καθαρής σκοτεινής λειτουργίας, καθώς και ένα εκλεπτυσμένο, μινιμαλιστικό UI χωρίς τη μηχανή προτάσεων του YouTube ή την ακαταστασία της πλαϊνής μπάρας.
JSON API για εργαλεία
Πλήρες REST API εκθέτει δεδομένα βίντεο, πληροφορίες καναλιών και αποτελέσματα αναζήτησης ώστε εξωτερικά εργαλεία να μπορούν να ενσωματωθούν χωρίς scraping HTML.
Γιατί να τρέξω Invidious στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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