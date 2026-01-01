Το Invidious είναι ένα εναλλακτικό front-end ανοιχτού κώδικα, που σέβεται την ιδιωτικότητα, για το YouTube, το οποίο επιτρέπει στους θεατές να παρακολουθούν βίντεο, να περιηγούνται σε κανάλια και να ακολουθούν συνδρομές χωρίς να εκτίθενται στην παρακολούθηση, τη διαφήμιση ή τις απαιτήσεις λογαριασμού του YouTube. Το web UI ανακτά δεδομένα βίντεο μέσω ενός server-side proxy, έτσι το YouTube δεν βλέπει ποτέ την IP address, το browser fingerprint ή τα session cookies του θεατή — μόνο η IP της Invidious εγκατάστασης εμφανίζεται στα logs του YouTube.

Η αυτο-φιλοξενία του Invidious στον VPS σας, σας προσφέρει μια προσωπική, χωρίς διαφημίσεις εμπειρία παρακολούθησης YouTube, συν τη δυνατότητα να μοιραστείτε με φίλους και οικογένεια. Οι συνδρομές, οι λίστες αναπαραγωγής και το ιστορικό παρακολούθησης βρίσκονται σε μια ιδιωτική βάση δεδομένων PostgreSQL στον server σας, αντί στον λογαριασμό σας Google, και τα RSS feeds σας επιτρέπουν να ακολουθείτε κανάλια χωρίς να ανοίξετε ποτέ το youtube.com.