Αναπτύξτε Lidarr με ένα κλικ.
Αυτοματοποιημένος διαχειριστής συλλογής μουσικής που παρακολουθεί τις δισκογραφίες καλλιτεχνών και οργανώνει τις λήψεις με μεταδεδομένα MusicBrainz.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Lidarr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Lidarr
Το Lidarr είναι ένας αυτοματοποιημένος διαχειριστής μουσικής βιβλιοθήκης, χτισμένος πάνω στο δοκιμασμένο arr framework. Παρακολουθεί τις δισκογραφίες καλλιτεχνών, παρακολουθεί τα RSS feeds για νέες κυκλοφορίες άλμπουμ, ενεργοποιεί λήψεις μέσω του προτιμώμενου client σας και οργανώνει τα πάντα σε σωστά επισημασμένους και δομημένους φακέλους — όλα αυτά χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Η εκτέλεση του Lidarr σε ένα VPS το διατηρεί ενεργό 24/7, διασφαλίζοντας ότι οι νέες κυκλοφορίες καταγράφονται τη στιγμή που εμφανίζονται, ακόμα και όταν οι οικιακές σας συσκευές είναι απενεργοποιημένες. Ενσωματώνεται με τα qBittorrent, SABnzbd, NZBGet και άλλους download clients, και συνδέεται με τα Plex, Jellyfin και Emby για να ανανεώνει τη βιβλιοθήκη του music server σας μετά από κάθε απόκτηση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Lidarr
Αυτόματη παρακολούθηση έκδοσης
Παρακολουθήστε οποιονδήποτε καλλιτέχνη και κατεβάστε αυτόματα νέα άλμπουμ, singles και EPs μόλις εμφανιστούν στους διαμορφωμένους indexers σας.
Αναβαθμίσεις προφίλ ποιότητας
Ορίστε τις προτιμώμενες μορφές ήχου και το Lidarr θα αντικαταστήσει αυτόματα αρχεία χαμηλότερης ποιότητας με FLAC ή εκδόσεις υψηλότερου bitrate όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες.
MusicBrainz μεταδεδομένα
Εμπλουτίστε τη βιβλιοθήκη σας με ακριβή ονόματα καλλιτεχνών, εξώφυλλα άλμπουμ, ημερομηνίες κυκλοφορίας και λίστες κομματιών που προέρχονται από το MusicBrainz.
Ολοκλήρωση Media Server
Ενεργοποιήστε αυτόματα τα Plex, Jellyfin ή Emby library scans μετά την ολοκλήρωση των λήψεων, ώστε η νέα μουσική να εμφανίζεται άμεσα.
Διαχείριση δισκογραφίας
Προβάλετε πλήρεις καταλόγους καλλιτεχνών, σημειώστε τα άλμπουμ που επιθυμείτε και παρακολουθήστε ποιες κυκλοφορίες λείπουν ή χρειάζονται αναβαθμίσεις ποιότητας, όλα από έναν πίνακα ελέγχου.
Γιατί να τρέξω Lidarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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