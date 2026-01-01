Το Lidarr είναι ένας αυτοματοποιημένος διαχειριστής μουσικής βιβλιοθήκης, χτισμένος πάνω στο δοκιμασμένο arr framework. Παρακολουθεί τις δισκογραφίες καλλιτεχνών, παρακολουθεί τα RSS feeds για νέες κυκλοφορίες άλμπουμ, ενεργοποιεί λήψεις μέσω του προτιμώμενου client σας και οργανώνει τα πάντα σε σωστά επισημασμένους και δομημένους φακέλους — όλα αυτά χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.

Η εκτέλεση του Lidarr σε ένα VPS το διατηρεί ενεργό 24/7, διασφαλίζοντας ότι οι νέες κυκλοφορίες καταγράφονται τη στιγμή που εμφανίζονται, ακόμα και όταν οι οικιακές σας συσκευές είναι απενεργοποιημένες. Ενσωματώνεται με τα qBittorrent, SABnzbd, NZBGet και άλλους download clients, και συνδέεται με τα Plex, Jellyfin και Emby για να ανανεώνει τη βιβλιοθήκη του music server σας μετά από κάθε απόκτηση.