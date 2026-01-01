Αναπτύξτε agentmemory με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διακομιστής μόνιμης μνήμης ανοιχτού κώδικα για πράκτορες κωδικοποίησης AI — καταγράφει, συμπιέζει και ανακαλεί αθόρυβα το πλαίσιο σε κάθε συνεδρία.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για agentmemory
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με agentmemory
Το agentmemory είναι μόνιμη μνήμη ανοιχτού κώδικα για πράκτορες κωδικοποίησης AI και οποιονδήποτε συμβατό με MCP client. Καταγράφει αθόρυβα τι κάνει ο πράκτοράς σας σε κάθε συνεδρία, το συμπιέζει σε αναζητήσιμη μνήμη, και εισάγει το σωστό πλαίσιο στην επόμενη συνεδρία ώστε να σταματήσετε να επεξηγείτε ξανά την αρχιτεκτονική σας, να ανακαλύπτετε ξανά τα ίδια σφάλματα, και να διδάσκετε ξανά τις ίδιες προτιμήσεις.
Βασισμένο στην μηχανή iii με μια διοχέτευση ενοποίησης 4 επιπέδων και υβριδική αναζήτηση BM25, vector και graph, το agentmemory επιτυγχάνει ακρίβεια ανάκτησης 95,2% στο benchmark LongMemEval-S ενώ μειώνει τα tokens πλαισίου κατά περίπου 92%. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί τις μεταγραφές συνεδριών, τις μνήμες και το ιστορικό επανάληψης σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς vendor cloud ή per-agent metering.
Βασικά χαρακτηριστικά του agentmemory
Υβριδική αναζήτηση
Συνδυάζει την ανάκτηση BM25 keyword, dense vector και knowledge-graph, μέσω RRF fusion, έτσι ώστε οι πράκτορες να βρίσκουν σχετικές μνήμες είτε θυμάστε την ακριβή φράση είτε μόνο την έννοια.
Αυτόματη καταγραφή
Δώδεκα μηχανισμοί για το Claude Code και έξι για το Codex CLI καταγράφουν προτροπές, κλήσεις εργαλείων και αποτελέσματα χωρίς καμία χειροκίνητη κλήση αποθήκευσης — οι μνήμες συσσωρεύονται απλώς με την κανονική λειτουργία.
Λειτουργεί με κάθε agent
Ένας server μιλάει MCP, REST, και stdio, έτσι ώστε τα Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider, και οποιοσδήποτε MCP client να μοιράζονται την ίδια memory pool.
Αναπαραγωγή συνεδρίας
Κάθε καταγεγραμμένη συνεδρία είναι αναπαραγώγιμη στον ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής με αναπαραγωγή, παύση, έλεγχο ταχύτητας και συντομεύσεις πληκτρολογίου για τον εντοπισμό σφαλμάτων ακριβώς τι έκανε ο agent και γιατί.
κύκλος ζωής 4 επιπέδων
Ένα pipeline ενοποίησης παλαιώνει παρατηρήσεις από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμες βαθμίδες, εφαρμόζει αποσύνθεση και αυτόματα διαγράφει ξεπερασμένες μνήμες, ώστε το ευρετήριο να παραμένει μικρό και η ανάκληση να παραμένει ακριβής.
Γιατί να τρέχω agentmemory στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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