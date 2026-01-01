Το agentmemory είναι μόνιμη μνήμη ανοιχτού κώδικα για πράκτορες κωδικοποίησης AI και οποιονδήποτε συμβατό με MCP client. Καταγράφει αθόρυβα τι κάνει ο πράκτοράς σας σε κάθε συνεδρία, το συμπιέζει σε αναζητήσιμη μνήμη, και εισάγει το σωστό πλαίσιο στην επόμενη συνεδρία ώστε να σταματήσετε να επεξηγείτε ξανά την αρχιτεκτονική σας, να ανακαλύπτετε ξανά τα ίδια σφάλματα, και να διδάσκετε ξανά τις ίδιες προτιμήσεις.

Βασισμένο στην μηχανή iii με μια διοχέτευση ενοποίησης 4 επιπέδων και υβριδική αναζήτηση BM25, vector και graph, το agentmemory επιτυγχάνει ακρίβεια ανάκτησης 95,2% στο benchmark LongMemEval-S ενώ μειώνει τα tokens πλαισίου κατά περίπου 92%. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί τις μεταγραφές συνεδριών, τις μνήμες και το ιστορικό επανάληψης σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς vendor cloud ή per-agent metering.