Εγκατάσταση Temporal με ένα κλικ.
Πλατφόρμα εκτέλεσης ανθεκτικών ροών εργασίας ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία εφαρμογών ανεκτικών σε σφάλματα και μακράς διάρκειας, σε κλίμακα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Temporal
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Temporal
Το Temporal είναι μια πλατφόρμα εκτέλεσης durable workflow ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στους προγραμματιστές να γράφουν εφαρμογές μακράς διάρκειας, ανεκτικές σε σφάλματα, ως συνηθισμένο κώδικα. Τα workflows που γράφονται με το Temporal επιβιώνουν αυτόματα από process crashes, network partitions και infrastructure failures — χωρίς να απαιτείται χειροκίνητο checkpointing, state machines σε βάσεις δεδομένων ή πολύπλοκη λογική επανάληψης. Όταν ένας worker επανεκκινεί, η εκτέλεση συνεχίζεται ακριβώς από εκεί που σταμάτησε.
Αυτή η υλοποίηση εκτελεί το πλήρες stack του Temporal: τον server με PostgreSQL για persistence και Elasticsearch για αναζήτηση ιστορικού workflow και visibility. Το περιλαμβανόμενο web UI σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε ενεργά workflows, να επιθεωρείτε event histories, να αναζητάτε σε executions με βάση το status ή custom attributes, και να ενεργοποιείτε signals — παρέχοντας στην ομάδα σας πλήρη observability στις τρέχουσες business processes.
Βασικά χαρακτηριστικά του Temporal
Ανθεκτική εκτέλεση
Οι ροές εργασίας επιβιώνουν αυτόματα από σφάλματα διεργασιών και επανεκκινήσεις υποδομής, συνεχίζοντας ακριβώς από εκεί που σταμάτησαν χωρίς επιπλέον υποδομή.
Workflow ορατότητα
Η αναζήτηση με την υποστήριξη του Elasticsearch σάς επιτρέπει να φιλτράρετε και να επιθεωρείτε εκτελέσεις workflow ανά κατάσταση, τύπο workflow, προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά αναζήτησης ή χρονικό εύρος.
Αυτόματες επαναλήψεις
Ορίστε πολιτικές επανάληψης με ρυθμιζόμενη αναμονή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, ώστε να αντιμετωπίζονται οι παροδικές αποτυχίες χωρίς να αλλάζει ο κώδικας της εφαρμογής.
Μακροχρόνιες ροές εργασίας
Υποστηρίζει εγγενώς ροές εργασίας που εκτελούνται για λεπτά, ημέρες ή χρόνια - συμπεριλαμβανομένων προγραμματισμένων χρονοδιακοπτών, βημάτων ανθρώπινης έγκρισης και εξωτερικών σημάτων.
Πολύγλωσσα SDKs
Εργαζόμενοι συνδέονται μέσω gRPC χρησιμοποιώντας επίσημα SDK για Go, Python, Java, TypeScript, .NET, και PHP.
Γιατί να τρέξω Temporal στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.