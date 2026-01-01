Το Temporal είναι μια πλατφόρμα εκτέλεσης durable workflow ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στους προγραμματιστές να γράφουν εφαρμογές μακράς διάρκειας, ανεκτικές σε σφάλματα, ως συνηθισμένο κώδικα. Τα workflows που γράφονται με το Temporal επιβιώνουν αυτόματα από process crashes, network partitions και infrastructure failures — χωρίς να απαιτείται χειροκίνητο checkpointing, state machines σε βάσεις δεδομένων ή πολύπλοκη λογική επανάληψης. Όταν ένας worker επανεκκινεί, η εκτέλεση συνεχίζεται ακριβώς από εκεί που σταμάτησε.

Αυτή η υλοποίηση εκτελεί το πλήρες stack του Temporal: τον server με PostgreSQL για persistence και Elasticsearch για αναζήτηση ιστορικού workflow και visibility. Το περιλαμβανόμενο web UI σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε ενεργά workflows, να επιθεωρείτε event histories, να αναζητάτε σε executions με βάση το status ή custom attributes, και να ενεργοποιείτε signals — παρέχοντας στην ομάδα σας πλήρη observability στις τρέχουσες business processes.