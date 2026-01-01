Έκπτωση έως 69% για Mopidy

Αναπτύξτε το Mopidy με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επεκτάσιμος διακομιστής μουσικής Python που κάνει streaming από τοπικά αρχεία, Spotify, SoundCloud, TuneIn και άλλα, μέσω μιας διεπαφής φυλλομετρητή.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Mopidy με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mopidy

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mopidy

Το Mopidy είναι ένας επεκτάσιμος music server γραμμένος σε Python που γεφυρώνει δεκάδες πηγές ήχου πίσω από μια ενιαία ουρά αναπαραγωγής. Με εγκατεστημένες τις αντίστοιχες επεκτάσεις, μπορεί να μεταδίδει τοπικά αρχεία μαζί με Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts και Internet radio, ενώ τα εκθέτει μέσω MPD, HTTP και JSON-RPC APIs, έτσι ώστε οποιοσδήποτε MPD client ή web frontend να μπορεί να διαχειρίζεται την ίδια βιβλιοθήκη.

Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Mopidy με το δημοφιλές web frontend Iris, παρέχοντάς σας ένα browser-based interface για περιήγηση σε βιβλιοθήκες, δημιουργία ουρών και διαχείριση λιστών αναπαραγωγής από οποιαδήποτε συσκευή. Η αυτο-φιλοξενία του Mopidy σε ένα VPS διατηρεί τις συγκεντρωμένες πηγές μουσικής σας πίσω από ένα ενιαίο ιδιωτικό endpoint, χωρίς χρεώσεις συνδρομής ανά πηγή πέρα από τους upstream providers που ήδη χρησιμοποιείτε.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Mopidy

Iris web frontend

Η ενσωματωμένη επέκταση Iris προσφέρει ένα εκλεπτυσμένο UI προγράμματος περιήγησης για περιήγηση σε πηγές, προσθήκη κομματιών στην ουρά και διαχείριση λιστών αναπαραγωγής από desktop ή mobile.

Αναπαραγωγή από πολλαπλές πηγές

Εγκαταστήστε επεκτάσεις για να συγχωνεύσετε το Spotify, το SoundCloud, το TuneIn, το Bandcamp, το YouTube, τα podcasts και τα τοπικά αρχεία σε μία ενιαία ουρά.

Υποστήριξη πρωτοκόλλου MPD

Υποστηρίζει το πρωτόκολλο Music Player Daemon στη θύρα 6600, ώστε οποιοσδήποτε MPD client, όπως οι ncmpcpp, M.A.L.P. ή Cantata, να μπορεί να ελέγχει την αναπαραγωγή.

Pip-installable επεκτάσεις

Προσθέστε νέες πηγές κατά την ανάπτυξη μέσω της μεταβλητής PIP_PACKAGES χωρίς να ανακατασκευάσετε την εικόνα ή να επεξεργαστείτε αρχεία διαμόρφωσης.

JSON-RPC HTTP API

Το πλήρες HTTP και WebSocket API σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους ελεγκτές, φωνητικούς βοηθούς ή εναύσματα οικιακού αυτοματισμού γύρω από την ίδια μηχανή.

Snapcast έτοιμο

Η προεπιλεγμένη γραμμή ήχου γράφει σε ένα Snapcast FIFO ώστε να μπορείτε να προσθέσετε συγχρονισμένη αναπαραγωγή σε πολλά δωμάτια από πάνω, όποτε το χρειάζεστε.

Γιατί να τρέξω Mopidy στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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