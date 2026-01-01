Το Mopidy είναι ένας επεκτάσιμος music server γραμμένος σε Python που γεφυρώνει δεκάδες πηγές ήχου πίσω από μια ενιαία ουρά αναπαραγωγής. Με εγκατεστημένες τις αντίστοιχες επεκτάσεις, μπορεί να μεταδίδει τοπικά αρχεία μαζί με Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts και Internet radio, ενώ τα εκθέτει μέσω MPD, HTTP και JSON-RPC APIs, έτσι ώστε οποιοσδήποτε MPD client ή web frontend να μπορεί να διαχειρίζεται την ίδια βιβλιοθήκη.

Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Mopidy με το δημοφιλές web frontend Iris, παρέχοντάς σας ένα browser-based interface για περιήγηση σε βιβλιοθήκες, δημιουργία ουρών και διαχείριση λιστών αναπαραγωγής από οποιαδήποτε συσκευή. Η αυτο-φιλοξενία του Mopidy σε ένα VPS διατηρεί τις συγκεντρωμένες πηγές μουσικής σας πίσω από ένα ενιαίο ιδιωτικό endpoint, χωρίς χρεώσεις συνδρομής ανά πηγή πέρα από τους upstream providers που ήδη χρησιμοποιείτε.