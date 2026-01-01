Αναπτύξτε το Mopidy με εγκατάσταση ενός κλικ.
Επεκτάσιμος διακομιστής μουσικής Python που κάνει streaming από τοπικά αρχεία, Spotify, SoundCloud, TuneIn και άλλα, μέσω μιας διεπαφής φυλλομετρητή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mopidy
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mopidy
Το Mopidy είναι ένας επεκτάσιμος music server γραμμένος σε Python που γεφυρώνει δεκάδες πηγές ήχου πίσω από μια ενιαία ουρά αναπαραγωγής. Με εγκατεστημένες τις αντίστοιχες επεκτάσεις, μπορεί να μεταδίδει τοπικά αρχεία μαζί με Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts και Internet radio, ενώ τα εκθέτει μέσω MPD, HTTP και JSON-RPC APIs, έτσι ώστε οποιοσδήποτε MPD client ή web frontend να μπορεί να διαχειρίζεται την ίδια βιβλιοθήκη.
Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Mopidy με το δημοφιλές web frontend Iris, παρέχοντάς σας ένα browser-based interface για περιήγηση σε βιβλιοθήκες, δημιουργία ουρών και διαχείριση λιστών αναπαραγωγής από οποιαδήποτε συσκευή. Η αυτο-φιλοξενία του Mopidy σε ένα VPS διατηρεί τις συγκεντρωμένες πηγές μουσικής σας πίσω από ένα ενιαίο ιδιωτικό endpoint, χωρίς χρεώσεις συνδρομής ανά πηγή πέρα από τους upstream providers που ήδη χρησιμοποιείτε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mopidy
Iris web frontend
Η ενσωματωμένη επέκταση Iris προσφέρει ένα εκλεπτυσμένο UI προγράμματος περιήγησης για περιήγηση σε πηγές, προσθήκη κομματιών στην ουρά και διαχείριση λιστών αναπαραγωγής από desktop ή mobile.
Αναπαραγωγή από πολλαπλές πηγές
Εγκαταστήστε επεκτάσεις για να συγχωνεύσετε το Spotify, το SoundCloud, το TuneIn, το Bandcamp, το YouTube, τα podcasts και τα τοπικά αρχεία σε μία ενιαία ουρά.
Υποστήριξη πρωτοκόλλου MPD
Υποστηρίζει το πρωτόκολλο Music Player Daemon στη θύρα 6600, ώστε οποιοσδήποτε MPD client, όπως οι ncmpcpp, M.A.L.P. ή Cantata, να μπορεί να ελέγχει την αναπαραγωγή.
Pip-installable επεκτάσεις
Προσθέστε νέες πηγές κατά την ανάπτυξη μέσω της μεταβλητής PIP_PACKAGES χωρίς να ανακατασκευάσετε την εικόνα ή να επεξεργαστείτε αρχεία διαμόρφωσης.
JSON-RPC HTTP API
Το πλήρες HTTP και WebSocket API σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους ελεγκτές, φωνητικούς βοηθούς ή εναύσματα οικιακού αυτοματισμού γύρω από την ίδια μηχανή.
Snapcast έτοιμο
Γιατί να τρέξω Mopidy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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