Το Dograh είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα no-code που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να αναπτύσσετε φωνητικούς πράκτορες με AI χωρίς να γράψετε ούτε μία γραμμή κώδικα. Η διεπαφή drag-and-drop σας μεταφέρει από την ιδέα σε έναν ζωντανό, έτοιμο για παραγωγή φωνητικό πράκτορα σε λιγότερο από δέκα λεπτά, με υποστήριξη για πάνω από 30 γλώσσες, αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο και έξυπνη δρομολόγηση κλήσεων ενσωματωμένα από την αρχή.

Η αυτο-φιλοξενία του Dograh στο VPS σας διατηρεί όλα τα δεδομένα συνομιλιών, τις ηχογραφήσεις και τις αλληλεπιδράσεις πελατών στη δική σας υποδομή, κάτι που είναι κρίσιμο για τη συμμόρφωση με τον GDPR και για βιομηχανίες με αυστηρές απαιτήσεις διαμονής δεδομένων. Τα συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία PostgreSQL, Redis και MinIO παρέχουν την απόδοση αποθήκευσης και caching που απαιτούν οι φωνητικές αλληλεπιδράσεις χαμηλής καθυστέρησης.