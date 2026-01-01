Αναπτύξτε το Dograh με ένα κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα no-code για τη δημιουργία και την ανάπτυξη φωνητικών πρακτόρων AI σε λίγα λεπτά, με υποστήριξη για 30+ γλώσσες.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dograh
Το Dograh είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα no-code που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να αναπτύσσετε φωνητικούς πράκτορες με AI χωρίς να γράψετε ούτε μία γραμμή κώδικα. Η διεπαφή drag-and-drop σας μεταφέρει από την ιδέα σε έναν ζωντανό, έτοιμο για παραγωγή φωνητικό πράκτορα σε λιγότερο από δέκα λεπτά, με υποστήριξη για πάνω από 30 γλώσσες, αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο και έξυπνη δρομολόγηση κλήσεων ενσωματωμένα από την αρχή.
Η αυτο-φιλοξενία του Dograh στο VPS σας διατηρεί όλα τα δεδομένα συνομιλιών, τις ηχογραφήσεις και τις αλληλεπιδράσεις πελατών στη δική σας υποδομή, κάτι που είναι κρίσιμο για τη συμμόρφωση με τον GDPR και για βιομηχανίες με αυστηρές απαιτήσεις διαμονής δεδομένων. Τα συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία PostgreSQL, Redis και MinIO παρέχουν την απόδοση αποθήκευσης και caching που απαιτούν οι φωνητικές αλληλεπιδράσεις χαμηλής καθυστέρησης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dograh
Agent builder χωρίς κώδικα
Οι ροές εργασίας drag-and-drop επιτρέπουν σε μη τεχνικούς χρήστες να σχεδιάζουν πλήρεις ροές φωνητικών συνομιλιών χωρίς να γράφουν κώδικα.
Υποστήριξη σε 30+ γλώσσες
Η εγγενής πολύγλωσση σύνθεση και αναγνώριση φωνής επιτρέπει αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες στη γλώσσα που προτιμούν οι χρήστες σας.
Έξυπνη δρομολόγηση κλήσεων
Τα πολύπλοκα ερωτήματα κλιμακώνονται αυτόματα σε ανθρώπινους πράκτορες, με την AI να χειρίζεται αποτελεσματικά τα αιτήματα ρουτίνας.
Αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο
Τα ζωντανά ταμπλό αναδεικνύουν τις μετρήσεις συνομιλιών, τα ποσοστά ολοκλήρωσης και την απόδοση των εκπροσώπων, ώστε να μπορείτε να βελτιστοποιείτε συνεχώς.
Αρχιτεκτονική με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα
Όλα τα δεδομένα συνομιλίας παραμένουν στην υποδομή σας, καθιστώντας εύκολη την τήρηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης με τον GDPR και τις απαιτήσεις του κλάδου.
Γιατί να τρέξω Dograh στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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