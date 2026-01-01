Αναπτύξτε Cross-seed με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτοματοποιημένο εργαλείο cross-seeding που βρίσκει αντίστοιχα torrents σε διάφορους private trackers για να μεγιστοποιήσει το seeding ratio σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Cross-seed
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Cross-seed
Το Cross-seed είναι ένα εργαλείο αυτοματισμού ανοιχτού κώδικα σχεδιασμένο να βοηθά τους χρήστες torrent να βρίσκουν και να προσθέτουν cross-seeds — torrents που υπάρχουν σε πολλούς ιδιωτικούς trackers αλλά μοιράζονται πανομοιότυπα αρχεία. Συγκρίνοντας τις υπάρχουσες λήψεις σας με indexers όπως το Prowlarr ή το Jackett, εντοπίζει αντίστοιχες εκδόσεις και τις προσθέτει αυτόματα στον torrent client σας, επιτρέποντάς σας να κάνετε seed σε επιπλέον trackers χωρίς να κατεβάσετε ξανά δεδομένα.
Η εκτέλεση του Cross-seed σε ένα VPS εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία 24/7, σκανάροντας για νέες ευκαιρίες cross-seed όποτε προκύπτουν. Ενσωματώνεται με δημοφιλείς torrent clients όπως το qBittorrent, το Deluge και το rTorrent, και υποστηρίζει αντιστοίχιση βάσει δεδομένων που λειτουργεί ακόμα και όταν τα ονόματα των εκδόσεων διαφέρουν μεταξύ των trackers.
Βασικά χαρακτηριστικά του Cross-seed
Αυτόματο cross-seeding
Σαρώνει τις υπάρχουσες λήψεις σας και βρίσκει αντίστοιχα torrents σε άλλους trackers ώστε να κάνετε seed περισσότερο χωρίς να κατεβάσετε τίποτα επιπλέον.
Υποστήριξη Multi-Tracker
Συνδέεται με το Prowlarr ή το Jackett για να αναζητήσει σε δεκάδες ιδιωτικούς και δημόσιους trackers ταυτόχρονα από μία ενιαία διαμόρφωση.
Ενσωμάτωση torrent client
Λειτουργεί εγγενώς με qBittorrent, Deluge, Transmission και rTorrent για να εισάγει cross-seed torrents απευθείας στον client σας.
Αντιστοίχιση βασισμένη σε δεδομένα
Αντιστοιχίζει torrents με βάση το περιεχόμενο και το μέγεθος του αρχείου αντί απλώς των ονομάτων, εντοπίζοντας cross-seeds ακόμα και όταν οι τίτλοι των εκδόσεων διαφέρουν μεταξύ των trackers.
Daemon Λειτουργία
Λειτουργεί ως μια μόνιμη υπηρεσία παρασκηνίου που παρακολουθεί για νέες λήψεις και βρίσκει αυτόματα ευκαιρίες cross-seeding σε πραγματικό χρόνο.
Γιατί να τρέξω Cross-seed στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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