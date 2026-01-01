Το Cross-seed είναι ένα εργαλείο αυτοματισμού ανοιχτού κώδικα σχεδιασμένο να βοηθά τους χρήστες torrent να βρίσκουν και να προσθέτουν cross-seeds — torrents που υπάρχουν σε πολλούς ιδιωτικούς trackers αλλά μοιράζονται πανομοιότυπα αρχεία. Συγκρίνοντας τις υπάρχουσες λήψεις σας με indexers όπως το Prowlarr ή το Jackett, εντοπίζει αντίστοιχες εκδόσεις και τις προσθέτει αυτόματα στον torrent client σας, επιτρέποντάς σας να κάνετε seed σε επιπλέον trackers χωρίς να κατεβάσετε ξανά δεδομένα.

Η εκτέλεση του Cross-seed σε ένα VPS εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία 24/7, σκανάροντας για νέες ευκαιρίες cross-seed όποτε προκύπτουν. Ενσωματώνεται με δημοφιλείς torrent clients όπως το qBittorrent, το Deluge και το rTorrent, και υποστηρίζει αντιστοίχιση βάσει δεδομένων που λειτουργεί ακόμα και όταν τα ονόματα των εκδόσεων διαφέρουν μεταξύ των trackers.