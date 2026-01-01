Αναπτύξτε το Crawl4AI με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ανιχνευτής ιστού ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει ιστοσελίδες σε καθαρό Markdown, έτοιμο για LLM, για αγωγούς δεδομένων AI.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Crawl4AI
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Crawl4AI
Το Crawl4AI είναι ένα προηγμένο web crawler και scraper, σχεδιασμένο ειδικά για εφαρμογές AI. Μετατρέπει το περιεχόμενο του web σε δομημένη, LLM-ready Markdown output, καθιστώντας το την ιδανική βάση για συστήματα RAG (Retrieval-Augmented Generation), σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης και αγωγούς περιεχομένου με AI. Με πάνω από 50.000 GitHub stars, έχει γίνει η κορυφαία λύση crawling στην κοινότητα προγραμματιστών AI.
Η πλατφόρμα υποστηρίζει πλήρη έλεγχο browser για ιστοσελίδες με έντονη χρήση JavaScript, ασύγχρονο crawling με browser pooling, έξυπνο φιλτράρισμα περιεχομένου και πρόσβαση σε RESTful API — όλα αυτά σε συνδυασμό με έναν πίνακα ελέγχου παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και ένα διαδραστικό playground. Το self-hosting του Crawl4AI στον VPS σας παρέχει αποκλειστική υπολογιστική ισχύ για εντατικές λειτουργίες crawling και πλήρη έλεγχο του χειρισμού δεδομένων χωρίς να δρομολογείτε ευαίσθητο περιεχόμενο μέσω υπηρεσιών τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Crawl4AI
LLM-έτοιμο αποτέλεσμα
Μετατρέπει ανιχνευμένες σελίδες σε καθαρό Markdown, βελτιστοποιημένο για άμεση τροφοδοσία σε language model pipelines και συστήματα RAG.
Πλήρης έλεγχος προγράμματος περιήγησης
Χειρίζεται σελίδες που αποδίδονται με JavaScript και δυναμικό περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας browser pooling για υψηλή απόδοση και ακριβή εξαγωγή δεδομένων.
Πρόσβαση σε RESTful API
Παρέχει HTTP endpoints για την ενσωμάτωση web crawling σε υπάρχουσες εφαρμογές και αυτοματοποιημένες ροές δεδομένων.
Real-Time παρακολούθηση
Το ενσωματωμένο dashboard και το διαδραστικό playground σάς επιτρέπουν να παρακολουθείτε crawl operations, να δοκιμάζετε extraction strategies και να κάνετε debug configurations live.
Έξυπνο φιλτράρισμα
Οι δομημένες στρατηγικές εξαγωγής φιλτράρουν τον θόρυβο και απομονώνουν το σχετικό περιεχόμενο, μειώνοντας την εργασία μετα-επεξεργασίας στη διαδικασία AI σας.
Γιατί να τρέχω Crawl4AI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.