Το EmonCMS είναι το open-source backend του έργου OpenEnergyMonitor, κατασκευασμένο ειδικά για δεδομένα χρονοσειρών ενέργειας, θερμοκρασίας και περιβάλλοντος. Σε αντίθεση με τα γενικής χρήσης dashboards, κάθε στοιχείο — από τις διοχετεύσεις επεξεργασίας εισόδου έως τις μηχανές αποθήκευσης PHPFina και PHPTimeSeries — είναι ρυθμισμένο για χρόνια δεδομένων αισθητήρων υψηλής ανάλυσης σε μέτριο hardware.

Η αυτο-φιλοξενία του EmonCMS σε ένα VPS διατηρεί τις μετρήσεις οικιακής χρήσης, ηλιακής ενέργειας, αντλίας θερμότητας και IoT εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς όρια ανά ροή ή συνδρομές cloud. Η ενσωματωμένη στοίβα MQTT broker, MariaDB και Redis δέχεται δεδομένα από emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, και οποιονδήποτε αισθητήρα με δυνατότητα HTTP ή MQTT.