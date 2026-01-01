Αναπτύξτε EmonCMS με εγκατάσταση ενός κλικ.
Web app ανοιχτού κώδικα για καταγραφή και οπτικοποίηση δεδομένων αισθητήρων ενέργειας, θερμοκρασίας και περιβάλλοντος με την πάροδο του χρόνου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για EmonCMS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με EmonCMS
Το EmonCMS είναι το open-source backend του έργου OpenEnergyMonitor, κατασκευασμένο ειδικά για δεδομένα χρονοσειρών ενέργειας, θερμοκρασίας και περιβάλλοντος. Σε αντίθεση με τα γενικής χρήσης dashboards, κάθε στοιχείο — από τις διοχετεύσεις επεξεργασίας εισόδου έως τις μηχανές αποθήκευσης PHPFina και PHPTimeSeries — είναι ρυθμισμένο για χρόνια δεδομένων αισθητήρων υψηλής ανάλυσης σε μέτριο hardware.
Η αυτο-φιλοξενία του EmonCMS σε ένα VPS διατηρεί τις μετρήσεις οικιακής χρήσης, ηλιακής ενέργειας, αντλίας θερμότητας και IoT εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς όρια ανά ροή ή συνδρομές cloud. Η ενσωματωμένη στοίβα MQTT broker, MariaDB και Redis δέχεται δεδομένα από emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, και οποιονδήποτε αισθητήρα με δυνατότητα HTTP ή MQTT.
Βασικά χαρακτηριστικά του EmonCMS
Ροές χρονοσειρών
Προσαρμοσμένες μηχανές PHPFina και PHPTimeSeries αποθηκεύουν χρόνια μετρήσεων αισθητήρων υψηλής ανάλυσης πολύ πιο αποτελεσματικά από μια γενική βάση δεδομένων SQL.
MQTT και HTTP εισόδους
Λήψη δεδομένων από emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, ή οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να δημοσιεύσει MQTT ή να καλέσει ένα HTTP API.
Επεξεργασία εισόδου
Αλυσιδωτές μετατροπές μονάδων, συσσωρευτές ισχύος-σε-ενέργεια, όρια ρυθμού και εικονικές ροές χωρίς να γράφετε κώδικα ή εξωτερικά σενάρια.
Πίνακες ελέγχου και γραφήματα
Drag-and-drop επεξεργαστής πίνακα ελέγχου με γραφήματα πολλαπλών σειρών, μετρητές και γραφήματα ράβδων για ζωντανή και ιστορική οπτικοποίηση αισθητήρων.
Εφαρμογές για χρήση ενέργειας
Προκατασκευασμένες εφαρμογές για ηλιακά φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικά οχήματα και οικιακή κατανάλωση αναδεικνύουν πληροφορίες χωρίς χειροκίνητη διαμόρφωση.
REST API και εξαγωγές
Διαβάζετε και γράφετε κάθε ροή μέσω ενός τεκμηριωμένου REST API και εξάγετε ακατέργαστα δεδομένα CSV για ανάλυση εκτός σύνδεσης ή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
Γιατί να τρέξω EmonCMS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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