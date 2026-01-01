Αναπτύξτε το Stirling PDF με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted PDF εργαλειοθήκη με 50+ λειτουργίες - συγχώνευση, διαχωρισμός, μετατροπή, OCR, συμπίεση, απόκρυψη και υπογραφή εγγράφων χωρίς μεταφόρτωση σε υπηρεσίες τρίτων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Stirling PDF
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Stirling PDF
Το Stirling PDF είναι μια πλατφόρμα χειρισμού PDF με αυτο-φιλοξενία που χειρίζεται πάνω από 50 λειτουργίες εγγράφων εξ ολοκλήρου στον δικό σας server. Συγχωνεύστε, διαχωρίστε, περιστρέψτε, συμπιέστε, μετατρέψτε μεταξύ μορφών Office και PDF, εφαρμόστε OCR, αποκρύψτε ευαίσθητο περιεχόμενο, προσθέστε υδατογραφήματα, εφαρμόστε ψηφιακές υπογραφές και εξαγάγετε σε PDF/A - όλα μέσω μιας καθαρής διεπαφής web προσβάσιμης από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Χωρίς όρια μεγέθους αρχείων. Χωρίς όρια χρήσης. Χωρίς έγγραφα να φεύγουν από την υποδομή σας.
Για νομικές ομάδες, οικονομικά τμήματα και κάθε οργανισμό που χειρίζεται εμπιστευτικά έγγραφα, η αυτο-φιλοξενία του Stirling PDF είναι ο απλούστερος τρόπος για να αποκτήσετε επεξεργασία PDF εταιρικού επιπέδου διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα ευαίσθητα αρχεία δεν περνούν ποτέ μέσω μιας υπηρεσίας cloud τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Stirling PDF
50+ λειτουργίες PDF
Συγχώνευση, διαχωρισμός, περιστροφή, συμπίεση, αναδιάταξη σελίδων, εξαγωγή εικόνων, και δεκάδες άλλες λειτουργίες - όλα σε ένα εργαλείο χωρίς εναλλαγή μεταξύ υπηρεσιών.
OCR και μετατροπή
Μετατρέψτε σαρωμένα έγγραφα σε αρχεία PDF με δυνατότητα αναζήτησης με το Tesseract OCR, και μετατρέψτε μεταξύ μορφών PDF και Word, Excel ή PowerPoint.
Αποσιώπηση και ιδιωτικότητα
Αφαιρέστε οριστικά ευαίσθητο κείμενο, εικόνες και μεταδεδομένα από έγγραφα πριν την κοινή χρήση - χωρίς τον κίνδυνο ανάκτησης του αρχικού περιεχομένου.
Ψηφιακές υπογραφές
Εφαρμόστε νομικά δεσμευτικές ψηφιακές υπογραφές σε PDF χωρίς να βασίζεστε σε υπηρεσίες υπογραφής τρίτων ή χρεώσεις συνδρομής ανά έγγραφο.
Επεξεργασία παρτίδων
Επεξεργασία πολλών αρχείων ταυτόχρονα με ομαδικές λειτουργίες και αυτοματοποίηση των ροών εργασίας εγγράφων μέσω του ενσωματωμένου REST API.
PDF/A αρχειοθέτηση
Μετατρέψτε έγγραφα σε μορφή PDF/A για μακροπρόθεσμη συμμόρφωση αρχειοθέτησης, όπως απαιτείται σε νομικά, οικονομικά και κυβερνητικά πλαίσια.
Γιατί να τρέξω Stirling PDF στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.