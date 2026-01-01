Το Stirling PDF είναι μια πλατφόρμα χειρισμού PDF με αυτο-φιλοξενία που χειρίζεται πάνω από 50 λειτουργίες εγγράφων εξ ολοκλήρου στον δικό σας server. Συγχωνεύστε, διαχωρίστε, περιστρέψτε, συμπιέστε, μετατρέψτε μεταξύ μορφών Office και PDF, εφαρμόστε OCR, αποκρύψτε ευαίσθητο περιεχόμενο, προσθέστε υδατογραφήματα, εφαρμόστε ψηφιακές υπογραφές και εξαγάγετε σε PDF/A - όλα μέσω μιας καθαρής διεπαφής web προσβάσιμης από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Χωρίς όρια μεγέθους αρχείων. Χωρίς όρια χρήσης. Χωρίς έγγραφα να φεύγουν από την υποδομή σας.

Για νομικές ομάδες, οικονομικά τμήματα και κάθε οργανισμό που χειρίζεται εμπιστευτικά έγγραφα, η αυτο-φιλοξενία του Stirling PDF είναι ο απλούστερος τρόπος για να αποκτήσετε επεξεργασία PDF εταιρικού επιπέδου διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα ευαίσθητα αρχεία δεν περνούν ποτέ μέσω μιας υπηρεσίας cloud τρίτου μέρους.