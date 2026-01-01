Αναπτύξτε το Invio με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μινιμαλιστικό self-hosted σύστημα τιμολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές ομάδες χωρίς τέλη συνδρομής.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Invio
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Invio
Το Invio είναι μια γρήγορη, εστιασμένη εφαρμογή τιμολόγησης σχεδιασμένη για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές ομάδες που χρειάζονται επαγγελματική τιμολόγηση χωρίς την πολυπλοκότητα των πλήρων πλατφορμών CRM. Καλύπτει τον βασικό κύκλο εργασιών τιμολόγησης – διαχείριση καταλόγου προϊόντων, δημιουργία τιμολογίων και ασφαλείς συνδέσεις χωρίς κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση πελατών – σε ένα καθαρό, ελαφρύ περιβάλλον εργασίας που φορτώνει άμεσα ακόμα και σε μέτριο υλικό.
Η αυτο-φιλοξενία του Invio στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα οικονομικά σας δεδομένα δεν αγγίζουν ποτέ έναν third-party server, χωρίς χρεώσεις ανά τιμολόγιο και χωρίς κόστος συνδρομής. Το ιστορικό τιμολογίων, οι κατάλογοι προϊόντων και τα αρχεία πελατών αποθηκεύονται σε μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων SQLite στη δική σας υποδομή, δίνοντάς σας πλήρη ιδιοκτησία των επιχειρηματικών σας αρχείων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Invio
Κατάλογος προϊόντων
Διατηρήστε έναν κατάλογο υπηρεσιών και προϊόντων με κατηγορίες, για να προστίθενται τα στοιχεία γραμμής σε νέα τιμολόγια σε δευτερόλεπτα με αυτόματα συμπληρωμένες τιμές και περιγραφές.
Σύνδεσμοι πελατών χωρίς κωδικό πρόσβασης
Μοιραστείτε τιμολόγια μέσω ασφαλών συνδέσμων που οι πελάτες μπορούν να ανοίξουν χωρίς να δημιουργήσουν λογαριασμό, αφαιρώντας την τριβή από τη διαδικασία ελέγχου πληρωμών.
Πολυγλωσσική υποστήριξη
Πλήρεις μεταφράσεις διεπαφής για Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά και Πορτογαλικά επιτρέπουν την τιμολόγηση διεθνών πελατών στην προτιμώμενη γλώσσα τους.
Χωρίς τέλη συνδρομής
Η αυτοφιλοξενία εξαλείφει τα επαναλαμβανόμενα κόστη SaaS - πληρώνετε μόνο για τους πόρους VPS που ήδη χρησιμοποιείτε, χωρίς τιμολόγηση ανά τιμολόγιο ή ανά χρήστη.
Ελαφριά αρχιτεκτονική
Η αποθήκευση με υποστήριξη SQLite χωρίς ξεχωριστή υπηρεσία database διατηρεί την ανάπτυξη απλή και την κατανάλωση πόρων ελάχιστη σε πακέτα VPS αρχικού επιπέδου.
Γιατί να τρέξω Invio στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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