Το Invio είναι μια γρήγορη, εστιασμένη εφαρμογή τιμολόγησης σχεδιασμένη για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές ομάδες που χρειάζονται επαγγελματική τιμολόγηση χωρίς την πολυπλοκότητα των πλήρων πλατφορμών CRM. Καλύπτει τον βασικό κύκλο εργασιών τιμολόγησης – διαχείριση καταλόγου προϊόντων, δημιουργία τιμολογίων και ασφαλείς συνδέσεις χωρίς κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση πελατών – σε ένα καθαρό, ελαφρύ περιβάλλον εργασίας που φορτώνει άμεσα ακόμα και σε μέτριο υλικό.

Η αυτο-φιλοξενία του Invio στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα οικονομικά σας δεδομένα δεν αγγίζουν ποτέ έναν third-party server, χωρίς χρεώσεις ανά τιμολόγιο και χωρίς κόστος συνδρομής. Το ιστορικό τιμολογίων, οι κατάλογοι προϊόντων και τα αρχεία πελατών αποθηκεύονται σε μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων SQLite στη δική σας υποδομή, δίνοντάς σας πλήρη ιδιοκτησία των επιχειρηματικών σας αρχείων.