Το Evolution API είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που παρέχει ένα ολοκληρωμένο REST API για αυτοματοποίηση μηνυμάτων WhatsApp. Βασισμένο στη βιβλιοθήκη Baileys, επιτρέπει στους προγραμματιστές να συνδέουν λογαριασμούς WhatsApp, να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα, να διαχειρίζονται επαφές και να ενεργοποιούν webhooks για επεξεργασία συμβάντων σε πραγματικό χρόνο — όλα αυτά χωρίς ακριβές επίσημες χρεώσεις API για συνδέσεις εκτός Cloud API.

Η αυτο-φιλοξενία του Evolution API στον VPS σας διατηρεί όλα τα δεδομένα συνομιλιών πελατών στη δική σας υποδομή, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και εξαλείφοντας το κόστος ανά μήνυμα που καθιστά τους εμπορικούς παρόχους ακριβούς σε μεγάλη κλίμακα. Η συμπεριλαμβανόμενη βάση δεδομένων PostgreSQL και η κρυφή μνήμη Redis παρέχουν αξιόπιστη διατήρηση δεδομένων και διαχείριση μηνυμάτων υψηλής απόδοσης για φόρτους εργασίας παραγωγής.