Αναπτύξτε το Evolution API με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πύλη WhatsApp Business API ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία chatbots, αυτοματισμών και ενσωματώσεων μηνυμάτων πελατών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Evolution API
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Evolution API
Το Evolution API είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που παρέχει ένα ολοκληρωμένο REST API για αυτοματοποίηση μηνυμάτων WhatsApp. Βασισμένο στη βιβλιοθήκη Baileys, επιτρέπει στους προγραμματιστές να συνδέουν λογαριασμούς WhatsApp, να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα, να διαχειρίζονται επαφές και να ενεργοποιούν webhooks για επεξεργασία συμβάντων σε πραγματικό χρόνο — όλα αυτά χωρίς ακριβές επίσημες χρεώσεις API για συνδέσεις εκτός Cloud API.
Η αυτο-φιλοξενία του Evolution API στον VPS σας διατηρεί όλα τα δεδομένα συνομιλιών πελατών στη δική σας υποδομή, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και εξαλείφοντας το κόστος ανά μήνυμα που καθιστά τους εμπορικούς παρόχους ακριβούς σε μεγάλη κλίμακα. Η συμπεριλαμβανόμενη βάση δεδομένων PostgreSQL και η κρυφή μνήμη Redis παρέχουν αξιόπιστη διατήρηση δεδομένων και διαχείριση μηνυμάτων υψηλής απόδοσης για φόρτους εργασίας παραγωγής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Evolution API
Διαχείριση πολλαπλών παρουσιών
Συνδέστε και διαχειριστείτε πολλούς αριθμούς WhatsApp από μία μόνο ανάπτυξη, με κάθε παρουσία απομονωμένη και ανεξάρτητα ελεγχόμενη μέσω του API.
Chatbot Ενσωματώσεις
Οι εγγενείς συνδέσεις για Typebot, Chatwoot και OpenAI επιτρέπουν τη δημιουργία chatbot no-code και αυτοματοποιημένες συνομιλίες με AI στο WhatsApp.
Webhook Σύστημα Συμβάντων
Τα webhooks πραγματικού χρόνου παρέχουν γεγονότα μηνυμάτων, συνδέσεων και ομάδων στην εφαρμογή σας τη στιγμή που συμβαίνουν, επιτρέποντας άμεσες αυτοματοποιημένες απαντήσεις.
Αυτοματοποίηση ροής εργασιών
Συμβατό με το n8n και άλλες πλατφόρμες αυτοματισμού, επιτρέποντας τη δημιουργία σύνθετων ροών εργασιών μηνυμάτων πολλαπλών βημάτων χωρίς προσαρμοσμένο κώδικα.
RESTful API
Το καθαρό HTTP/JSON API με έλεγχο ταυτότητας κωδικού QR καθιστά απλή την ενσωμάτωση μηνυμάτων WhatsApp σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή υπηρεσία.
Γιατί να τρέξω Evolution API στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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