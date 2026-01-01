Αναπτύξτε το Manticore Search με εγκατάσταση ενός κλικ.
Υψηλής απόδοσης βάση δεδομένων αναζήτησης ανοιχτού κώδικα με αναζήτηση πλήρους κειμένου, διανυσματική αναζήτηση και υποστήριξη πρωτοκόλλου MySQL.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Manticore Search
Το Manticore Search είναι μια ισχυρή βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη ειδικά για αναζήτηση. Δημιουργήθηκε το 2017 ως συνέχεια του έργου Sphinx Search, συνδυάζει αναζήτηση πλήρους κειμένου, αναζήτηση ομοιότητας διανυσμάτων και αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο σε μία μόνο μηχανή — προσβάσιμη μέσω του οικείου πρωτοκόλλου MySQL ή ενός JSON HTTP API.
Σε αντίθεση με το Elasticsearch, το Manticore είναι γραμμένο σε C++ και απαιτεί ελάχιστους πόρους, ενώ προσφέρει εξαιρετική απόδοση ερωτημάτων σε δισεκατομμύρια έγγραφα. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο της υποδομής αναζήτησής σας — χωρίς χρεώσεις ανά ερώτημα, χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή και χωρίς επιβάρυνση JVM.
Βασικά χαρακτηριστικά του Manticore Search
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
20+ τελεστές αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων fuzzy matching, stemming και lemmatization, για ακριβή ανάκτηση πλήρους κειμένου σε μεγάλες συλλογές εγγράφων.
MySQL συμβατό
Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε MySQL client, ORM, ή BI tool - δεν απαιτείται νέο SDK, και τα υπάρχοντα MySQL-based tooling λειτουργούν άμεσα.
Vector search
Το ενσωματωμένο ευρετήριο vector HNSW επιτρέπει την αναζήτηση σημασιολογικής ομοιότητας και υβριδικά ερωτήματα keyword + vector χωρίς ξεχωριστή βάση δεδομένων vector.
Ευρετηρίαση σε πραγματικό χρόνο
Τα έγγραφα γίνονται αναζητήσιμα αμέσως με την εισαγωγή, χωρίς καθυστέρηση αναδημιουργίας ευρετηρίου, διατηρώντας τα αποτελέσματα ενημερωμένα σε δυναμικά σύνολα δεδομένων.
Στηλοειδής αποθήκευση
Η στηλοειδής μορφή επιταχύνει τις αναλύσεις, τις αθροίσεις και την πολυδιάστατη αναζήτηση σε μεγάλα σύνολα δεδομένων με χαμηλή επιβάρυνση μνήμης.
Γιατί να τρέξω Manticore Search στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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