Το Manticore Search είναι μια ισχυρή βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη ειδικά για αναζήτηση. Δημιουργήθηκε το 2017 ως συνέχεια του έργου Sphinx Search, συνδυάζει αναζήτηση πλήρους κειμένου, αναζήτηση ομοιότητας διανυσμάτων και αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο σε μία μόνο μηχανή — προσβάσιμη μέσω του οικείου πρωτοκόλλου MySQL ή ενός JSON HTTP API.

Σε αντίθεση με το Elasticsearch, το Manticore είναι γραμμένο σε C++ και απαιτεί ελάχιστους πόρους, ενώ προσφέρει εξαιρετική απόδοση ερωτημάτων σε δισεκατομμύρια έγγραφα. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο της υποδομής αναζήτησής σας — χωρίς χρεώσεις ανά ερώτημα, χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή και χωρίς επιβάρυνση JVM.