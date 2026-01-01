Έκπτωση έως 69% για Manticore Search

Αναπτύξτε το Manticore Search με εγκατάσταση ενός κλικ.

Υψηλής απόδοσης βάση δεδομένων αναζήτησης ανοιχτού κώδικα με αναζήτηση πλήρους κειμένου, διανυσματική αναζήτηση και υποστήριξη πρωτοκόλλου MySQL.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Manticore Search με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Manticore Search

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
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100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Manticore Search

Το Manticore Search είναι μια ισχυρή βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη ειδικά για αναζήτηση. Δημιουργήθηκε το 2017 ως συνέχεια του έργου Sphinx Search, συνδυάζει αναζήτηση πλήρους κειμένου, αναζήτηση ομοιότητας διανυσμάτων και αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο σε μία μόνο μηχανή — προσβάσιμη μέσω του οικείου πρωτοκόλλου MySQL ή ενός JSON HTTP API.

Σε αντίθεση με το Elasticsearch, το Manticore είναι γραμμένο σε C++ και απαιτεί ελάχιστους πόρους, ενώ προσφέρει εξαιρετική απόδοση ερωτημάτων σε δισεκατομμύρια έγγραφα. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο της υποδομής αναζήτησής σας — χωρίς χρεώσεις ανά ερώτημα, χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή και χωρίς επιβάρυνση JVM.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Manticore Search

Αναζήτηση πλήρους κειμένου

20+ τελεστές αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων fuzzy matching, stemming και lemmatization, για ακριβή ανάκτηση πλήρους κειμένου σε μεγάλες συλλογές εγγράφων.

MySQL συμβατό

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε MySQL client, ORM, ή BI tool - δεν απαιτείται νέο SDK, και τα υπάρχοντα MySQL-based tooling λειτουργούν άμεσα.

Vector search

Το ενσωματωμένο ευρετήριο vector HNSW επιτρέπει την αναζήτηση σημασιολογικής ομοιότητας και υβριδικά ερωτήματα keyword + vector χωρίς ξεχωριστή βάση δεδομένων vector.

Ευρετηρίαση σε πραγματικό χρόνο

Τα έγγραφα γίνονται αναζητήσιμα αμέσως με την εισαγωγή, χωρίς καθυστέρηση αναδημιουργίας ευρετηρίου, διατηρώντας τα αποτελέσματα ενημερωμένα σε δυναμικά σύνολα δεδομένων.

Στηλοειδής αποθήκευση

Η στηλοειδής μορφή επιταχύνει τις αναλύσεις, τις αθροίσεις και την πολυδιάστατη αναζήτηση σε μεγάλα σύνολα δεδομένων με χαμηλή επιβάρυνση μνήμης.

Γιατί να τρέξω Manticore Search στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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