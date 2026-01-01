Αναπτύξτε το Posterizarr με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτοματοποιημένη γεννήτρια αφισών για Plex, Jellyfin και Emby που ανακτά και επικαλύπτει εικαστικό υλικό από TMDB, Fanart και TVDB.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Posterizarr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Posterizarr
Το Posterizarr είναι ένα εργαλείο αυτοματισμού ανοιχτού κώδικα που δημιουργεί όμορφες, χωρίς κείμενο αφίσες, φόντα και κάρτες τίτλου για τη βιβλιοθήκη σας Plex, Jellyfin ή Emby. Αντλεί γραφικά από τα Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex και IMDb, στη συνέχεια εφαρμόζει τις δικές σας επικαλύψεις, γραμματοσειρές και κανόνες κειμένου, έτσι ώστε κάθε ταινία, εκπομπή και σεζόν να φαίνεται συνεπής σε όλη τη βιβλιοθήκη.
Η αυτο-φιλοξενία του Posterizarr σε ένα VPS του προσφέρει τη σταθερή uptime και το αποκλειστικό bandwidth που απαιτούνται για την αυτόματη μαζική δημιουργία γραφικών σε χιλιάδες στοιχεία. Το περιλαμβανόμενο web UI σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε ρυθμίσεις, να παρακολουθείτε την πρόοδο και να εκκινείτε εκτελέσεις από το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ οι ενσωματώσεις με τα Tautulli, Sonarr και Radarr διατηρούν τις νέες κυκλοφορίες άψογες τη στιγμή που φτάνουν στη βιβλιοθήκη σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Posterizarr
Πλήρες web UI
Διαχειριστείτε ρυθμίσεις, παρακολουθήστε δραστηριότητα και ενεργοποιήστε εκτελέσεις αφισών από ένα σύγχρονο περιβάλλον προγράμματος περιήγησης αντί να επεξεργάζεστε αρχεία JSON χειροκίνητα.
Plex, Jellyfin, Emby
Δημιουργεί γραφικά για όλους τους τρεις μεγάλους διακομιστές πολυμέσων και γράφει στοιχεία σε δομή φακέλων συμβατή με Kometa για φορητότητα.
Έργο τέχνης πολλαπλών πηγών
Ανακτά εικόνες από Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex, και IMDb ώστε κάθε τίτλος να βρίσκει πρωτότυπο εικαστικό υψηλής ανάλυσης, χωρίς κείμενο.
Προσαρμοσμένες επικαλύψεις και κείμενο
Εφαρμόστε τις δικές σας γραμματοσειρές, χρώματα, διαβαθμίσεις και κανόνες κειμένου για να δημιουργήσετε ένα ενιαίο στυλ αφίσας σε ταινίες, σειρές και σεζόν.
Ενσωμάτωση Arr stack
Η ενεργοποίηση εκτελείται αυτόματα από το Tautulli, το Sonarr και το Radarr, ώστε οι νέες κυκλοφορίες να αποκτούν αντίστοιχες αφίσες μόλις προστεθούν.
Αντίγραφα ασφαλείας και χειροκίνητα στοιχεία
Αφιερωμένοι τόμοι για αντίγραφα ασφαλείας στοιχείων και χειροκίνητα επιμελημένα έργα τέχνης διατηρούν τις προσαρμοσμένες αφίσες ασφαλείς κατά τη διάρκεια ανακατασκευών και ενημερώσεων.
Γιατί να τρέξω Posterizarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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