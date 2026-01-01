Το Posterizarr είναι ένα εργαλείο αυτοματισμού ανοιχτού κώδικα που δημιουργεί όμορφες, χωρίς κείμενο αφίσες, φόντα και κάρτες τίτλου για τη βιβλιοθήκη σας Plex, Jellyfin ή Emby. Αντλεί γραφικά από τα Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex και IMDb, στη συνέχεια εφαρμόζει τις δικές σας επικαλύψεις, γραμματοσειρές και κανόνες κειμένου, έτσι ώστε κάθε ταινία, εκπομπή και σεζόν να φαίνεται συνεπής σε όλη τη βιβλιοθήκη.

Η αυτο-φιλοξενία του Posterizarr σε ένα VPS του προσφέρει τη σταθερή uptime και το αποκλειστικό bandwidth που απαιτούνται για την αυτόματη μαζική δημιουργία γραφικών σε χιλιάδες στοιχεία. Το περιλαμβανόμενο web UI σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε ρυθμίσεις, να παρακολουθείτε την πρόοδο και να εκκινείτε εκτελέσεις από το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ οι ενσωματώσεις με τα Tautulli, Sonarr και Radarr διατηρούν τις νέες κυκλοφορίες άψογες τη στιγμή που φτάνουν στη βιβλιοθήκη σας.