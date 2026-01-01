Το Ralph είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ανοιχτού κώδικα και CMDB (Configuration Management Database) που δημιουργήθηκε από την Allegro για τη διαχείριση υποδομών πληροφορικής (IT infrastructure) σε μεγάλη κλίμακα. Καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των περιουσιακών στοιχείων — από την αγορά και την ανάθεση έως τη συνταξιοδότηση — τόσο σε racks κέντρων δεδομένων (data center racks) όσο και σε περιβάλλοντα back-office, με ενσωματωμένη οπτικοποίηση κέντρων δεδομένων (data center visualization) για διατάξεις racks και σχεδιασμό χωρητικότητας ισχύος.

Η αυτο-φιλοξενία του Ralph στο VPS σας παρέχει στην ομάδα πληροφορικής (IT team) σας μια ενιαία πηγή αλήθειας για το απόθεμα υλικού (hardware inventory), τις άδειες λογισμικού (software licenses), τα συμβόλαια και τις συμφωνίες υποστήριξης χωρίς κόστος συνδρομής ανά περιουσιακό στοιχείο. Ένα ολοκληρωμένο REST API καθιστά το Ralph εύκολο στην ενσωμάτωση με υπάρχοντα συστήματα ticketing, monitoring και procurement.