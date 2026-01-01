Αναπτύξτε τον Ralph με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα διαχείρισης IT περιουσιακών στοιχείων και υποδομής κέντρου δεδομένων με πλήρες REST API.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Ralph
Το Ralph είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ανοιχτού κώδικα και CMDB (Configuration Management Database) που δημιουργήθηκε από την Allegro για τη διαχείριση υποδομών πληροφορικής (IT infrastructure) σε μεγάλη κλίμακα. Καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των περιουσιακών στοιχείων — από την αγορά και την ανάθεση έως τη συνταξιοδότηση — τόσο σε racks κέντρων δεδομένων (data center racks) όσο και σε περιβάλλοντα back-office, με ενσωματωμένη οπτικοποίηση κέντρων δεδομένων (data center visualization) για διατάξεις racks και σχεδιασμό χωρητικότητας ισχύος.
Η αυτο-φιλοξενία του Ralph στο VPS σας παρέχει στην ομάδα πληροφορικής (IT team) σας μια ενιαία πηγή αλήθειας για το απόθεμα υλικού (hardware inventory), τις άδειες λογισμικού (software licenses), τα συμβόλαια και τις συμφωνίες υποστήριξης χωρίς κόστος συνδρομής ανά περιουσιακό στοιχείο. Ένα ολοκληρωμένο REST API καθιστά το Ralph εύκολο στην ενσωμάτωση με υπάρχοντα συστήματα ticketing, monitoring και procurement.
Βασικά χαρακτηριστικά του Ralph
Παρακολούθηση κύκλου ζωής περιουσιακών στοιχείων
Παρακολουθήστε κάθε περιουσιακό στοιχείο από την εντολή αγοράς μέσω της ανάθεσης, της συντήρησης και της παύσης λειτουργίας, με πλήρες ιστορικό και διαδρομή ελέγχου για συμμόρφωση και αναφορά κόστους.
Οπτικοποίηση data center
Χαρτογραφήστε τις διατάξεις φυσικών rack με τοποθέτηση drag-and-drop, παρακολουθήστε την κατανάλωση ενέργειας ανά rack, και σχεδιάστε επεκτάσεις χωρητικότητας πριν φτάσει το hardware.
REST API
Ένα ολοκληρωμένο REST API σάς επιτρέπει να ενσωματώσετε το Ralph με συστήματα ticketing, πλατφόρμες monitoring και εργαλεία προμηθειών για να αυτοματοποιήσετε τις ενημερώσεις inventory και να εξαλείψετε τη διπλή καταχώριση δεδομένων.
Διαχείριση άδειας λογισμικού
Παρακολουθήστε τις άδειες λογισμικού, τα συμβόλαια και τις συμφωνίες υποστήριξης μαζί με τα πάγια υλικά, ώστε να γνωρίζετε πάντα τι είναι αδειοδοτημένο, πού έχει αναπτυχθεί και πότε οφείλονται οι ανανεώσεις.
Προσαρμοσμένες ροές εργασίας
Καθορίστε ευέλικτες καταστάσεις ροής εργασιών για τα στάδια του κύκλου ζωής των περιουσιακών στοιχείων, ώστε οι διαδικασίες προμηθειών, λειτουργίας και παροπλισμού να εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλη την ομάδα.
Γιατί να τρέξω Ralph στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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