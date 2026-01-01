Αναπτύξτε το Plone με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ασφαλές, ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου στο οποίο εμπιστεύονται κυβερνήσεις, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις για πάνω από δύο δεκαετίες.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Plone
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Plone
Το Plone είναι ένα ώριμο, εταιρικού επιπέδου CMS ανοιχτού κώδικα, βασισμένο σε μια σταθερή βάση Python. Τροφοδοτεί χιλιάδες ιστότοπους σε κυβερνητικούς φορείς, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και παγκόσμιες εταιρείες, με ιστορικό άνω των 20 ετών χωρίς ούτε μία αναφερόμενη ευπάθεια απομακρυσμένης εκτέλεσης κώδικα. Το Plone 6 διαθέτει το Classic UI — ένα πλήρως εξοπλισμένο περιβάλλον επεξεργασίας με λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, πολύγλωσσο περιεχόμενο, διαχείριση εκδόσεων και ένα πλούσιο οικοσύστημα πρόσθετων που ξεπερνά τα 300 πακέτα.
Το self-hosting του Plone στον VPS σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία του περιεχομένου και των δεδομένων χρήστη σας, χωρίς άδειες ανά θέση, και την ευελιξία να επεκτείνετε την πλατφόρμα μέσω πρόσθετων Python και ενός REST API που τροφοδοτεί ροές εργασίας δημοσίευσης headless και υβριδικού τύπου.
Βασικά χαρακτηριστικά του Plone
Επιχειρησιακή ασφάλεια
Το Plone έχει 20ετή ιστορία ασφάλειας και μια αφοσιωμένη ομάδα ασφαλείας - καθιστώντας το την επιλογή CMS για κυβερνητικούς και υγειονομικούς οργανισμούς που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά παραβιάσεις.
Λεπτομερής έλεγχος πρόσβασης
Καθορίστε ρόλους και δικαιώματα σε οποιοδήποτε επίπεδο του δέντρου περιεχομένου, ώστε οι συντάκτες, οι επιμελητές και οι αναγνώστες να βλέπουν και να τροποποιούν μόνο ό,τι έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση.
Πλήρης έκδοση περιεχομένου
Κάθε αλλαγή περιεχομένου παρακολουθείται και είναι αναστρέψιμη - συγκρίνετε εκδόσεις, επαναφέρετε προηγούμενες καταστάσεις και διατηρήστε ένα πλήρες ιστορικό ελέγχου χωρίς επιπλέον plugins.
Πολύγλωσση υποστήριξη
Διαχείριση περιεχομένου σε πολλές γλώσσες με ενσωματωμένες ροές εργασίας μετάφρασης, πλοήγηση με γνώση γλώσσας και στοιχεία ελέγχου δημοσίευσης ανά γλώσσα.
REST API
Το επίπεδο plone.restapi εκθέτει όλο το περιεχόμενο και τη διαμόρφωση ως τελικά σημεία JSON, επιτρέποντας headless δημοσίευση, εφαρμογές κινητών και ενσωματώσεις τρίτων.
Επεκτάσιμο Add-On Οικοσύστημα
Πάνω από 300 πρόσθετα κοινότητας καλύπτουν το e-commerce, τον έλεγχο ταυτότητας LDAP, την προηγμένη αναζήτηση και τις προσαρμοσμένες ροές εργασίας - όλα εγκαταστάσιμα χωρίς forking του πυρήνα.
Γιατί να τρέξω Plone στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.