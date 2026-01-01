Το Plone είναι ένα ώριμο, εταιρικού επιπέδου CMS ανοιχτού κώδικα, βασισμένο σε μια σταθερή βάση Python. Τροφοδοτεί χιλιάδες ιστότοπους σε κυβερνητικούς φορείς, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και παγκόσμιες εταιρείες, με ιστορικό άνω των 20 ετών χωρίς ούτε μία αναφερόμενη ευπάθεια απομακρυσμένης εκτέλεσης κώδικα. Το Plone 6 διαθέτει το Classic UI — ένα πλήρως εξοπλισμένο περιβάλλον επεξεργασίας με λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, πολύγλωσσο περιεχόμενο, διαχείριση εκδόσεων και ένα πλούσιο οικοσύστημα πρόσθετων που ξεπερνά τα 300 πακέτα.

Το self-hosting του Plone στον VPS σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία του περιεχομένου και των δεδομένων χρήστη σας, χωρίς άδειες ανά θέση, και την ευελιξία να επεκτείνετε την πλατφόρμα μέσω πρόσθετων Python και ενός REST API που τροφοδοτεί ροές εργασίας δημοσίευσης headless και υβριδικού τύπου.