Αναπτύξτε το OpenBudgeteer με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για προϋπολογισμό βάσει κατηγοριών, ώστε να αναλάβετε τον έλεγχο των προσωπικών σας οικονομικών με μια δομημένη προσέγγιση.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenBudgeteer
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenBudgeteer
Το OpenBudgeteer είναι μια self-hosted εφαρμογή προσωπικών οικονομικών που βασίζεται στην αρχή του bucket budgeting — εμπνευσμένο από εργαλεία όπως τα YNAB και Buckets. Αναθέτετε κάθε δολάριο εισοδήματος σε συγκεκριμένα spending buckets πριν ξεκινήσει ο μήνας, δίνοντάς σας ένα σαφές, σκόπιμο σχέδιο για τα χρήματά σας αντί να αντιδράτε στα έξοδα καθώς προκύπτουν.
Κατασκευασμένο με .NET και Blazor Server, το OpenBudgeteer λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη δική σας infrastructure, έτσι ώστε τα financial data σας να μην αγγίζουν ποτέ ένα third-party cloud. Συνδέεται με μια PostgreSQL database για durable storage και υποστηρίζει optional authentication για ασφαλή πρόσβαση. Περιλαμβάνεται στη λίστα Awesome Self-Hosted, είναι μια αξιόπιστη επιλογή για privacy-conscious users που αναζητούν μια ικανή, δωρεάν εναλλακτική λύση σε commercial budgeting software.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenBudgeteer
Προϋπολογισμός με κατηγορίες
Αναθέστε κάθε δολάριο εισοδήματος σε προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών στην αρχή κάθε μήνα, διατηρώντας τα οικονομικά σας οργανωμένα και σε τάξη.
Πλήρης ιδιοκτησία δεδομένων
Τα οικονομικά σας δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά στο δικό σας VPS - χωρίς cloud τρίτων, χωρίς τέλη συνδρομής, και χωρίς vendor lock-in.
Προαιρετικός έλεγχος ταυτότητας
Προστατέψτε τον προϋπολογισμό σας με ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας χρήστη και κωδικού πρόσβασης, διατηρώντας ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες προσβάσιμες μόνο σε εσάς.
PostgreSQL persistence
Αποθηκεύει όλες τις συναλλαγές και τα δεδομένα προϋπολογισμού σε μια αποκλειστική βάση δεδομένων PostgreSQL για αξιόπιστη, ανθεκτική σε σφάλματα διατήρηση και εύκολη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
Blazor Server UI
Μια σύγχρονη, ανταποκρινόμενη διαδικτυακή διεπαφή, που υποστηρίζεται από το Blazor Server, προσφέρει μια γρήγορη, διαδραστική εμπειρία προϋπολογισμού απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης.
Γιατί να τρέξω OpenBudgeteer στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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