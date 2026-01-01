Το OpenBudgeteer είναι μια self-hosted εφαρμογή προσωπικών οικονομικών που βασίζεται στην αρχή του bucket budgeting — εμπνευσμένο από εργαλεία όπως τα YNAB και Buckets. Αναθέτετε κάθε δολάριο εισοδήματος σε συγκεκριμένα spending buckets πριν ξεκινήσει ο μήνας, δίνοντάς σας ένα σαφές, σκόπιμο σχέδιο για τα χρήματά σας αντί να αντιδράτε στα έξοδα καθώς προκύπτουν.

Κατασκευασμένο με .NET και Blazor Server, το OpenBudgeteer λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη δική σας infrastructure, έτσι ώστε τα financial data σας να μην αγγίζουν ποτέ ένα third-party cloud. Συνδέεται με μια PostgreSQL database για durable storage και υποστηρίζει optional authentication για ασφαλή πρόσβαση. Περιλαμβάνεται στη λίστα Awesome Self-Hosted, είναι μια αξιόπιστη επιλογή για privacy-conscious users που αναζητούν μια ικανή, δωρεάν εναλλακτική λύση σε commercial budgeting software.