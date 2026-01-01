Έκπτωση έως 69% για OpenBudgeteer

Αναπτύξτε το OpenBudgeteer με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για προϋπολογισμό βάσει κατηγοριών, ώστε να αναλάβετε τον έλεγχο των προσωπικών σας οικονομικών με μια δομημένη προσέγγιση.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το OpenBudgeteer με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenBudgeteer

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenBudgeteer

Το OpenBudgeteer είναι μια self-hosted εφαρμογή προσωπικών οικονομικών που βασίζεται στην αρχή του bucket budgeting — εμπνευσμένο από εργαλεία όπως τα YNAB και Buckets. Αναθέτετε κάθε δολάριο εισοδήματος σε συγκεκριμένα spending buckets πριν ξεκινήσει ο μήνας, δίνοντάς σας ένα σαφές, σκόπιμο σχέδιο για τα χρήματά σας αντί να αντιδράτε στα έξοδα καθώς προκύπτουν.

Κατασκευασμένο με .NET και Blazor Server, το OpenBudgeteer λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη δική σας infrastructure, έτσι ώστε τα financial data σας να μην αγγίζουν ποτέ ένα third-party cloud. Συνδέεται με μια PostgreSQL database για durable storage και υποστηρίζει optional authentication για ασφαλή πρόσβαση. Περιλαμβάνεται στη λίστα Awesome Self-Hosted, είναι μια αξιόπιστη επιλογή για privacy-conscious users που αναζητούν μια ικανή, δωρεάν εναλλακτική λύση σε commercial budgeting software.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του OpenBudgeteer

Προϋπολογισμός με κατηγορίες

Αναθέστε κάθε δολάριο εισοδήματος σε προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών στην αρχή κάθε μήνα, διατηρώντας τα οικονομικά σας οργανωμένα και σε τάξη.

Πλήρης ιδιοκτησία δεδομένων

Τα οικονομικά σας δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά στο δικό σας VPS - χωρίς cloud τρίτων, χωρίς τέλη συνδρομής, και χωρίς vendor lock-in.

Προαιρετικός έλεγχος ταυτότητας

Προστατέψτε τον προϋπολογισμό σας με ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας χρήστη και κωδικού πρόσβασης, διατηρώντας ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες προσβάσιμες μόνο σε εσάς.

PostgreSQL persistence

Αποθηκεύει όλες τις συναλλαγές και τα δεδομένα προϋπολογισμού σε μια αποκλειστική βάση δεδομένων PostgreSQL για αξιόπιστη, ανθεκτική σε σφάλματα διατήρηση και εύκολη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Blazor Server UI

Μια σύγχρονη, ανταποκρινόμενη διαδικτυακή διεπαφή, που υποστηρίζεται από το Blazor Server, προσφέρει μια γρήγορη, διαδραστική εμπειρία προϋπολογισμού απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης.

Γιατί να τρέξω OpenBudgeteer στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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