Αναπτύξτε το Drizzle Gateway με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο στούντιο διαχείρισης βάσεων δεδομένων, χτισμένο πάνω στο οικοσύστημα Drizzle ORM, με οπτική δημιουργία ερωτημάτων και υποστήριξη πολλαπλών βάσεων δεδομένων.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Drizzle Gateway
Το Drizzle Gateway είναι μια βελτιωμένη, αυτο-φιλοξενούμενη έκδοση του Drizzle Studio που παρέχει στους προγραμματιστές και τους διαχειριστές βάσεων δεδομένων μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή διεπαφή για τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων τους. Χτισμένο στο οικοσύστημα του Drizzle ORM, προσφέρει προηγμένη δημιουργία ερωτημάτων, οπτικοποίηση σχήματος σε πραγματικό χρόνο και διαχείριση μεταβάσεων σε ένα ενιαίο εργαλείο προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης.
Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλαπλές ταυτόχρονες συνδέσεις βάσεων δεδομένων, καθιστώντας την έναν κεντρικό κόμβο για ομάδες που εργάζονται σε περιβάλλοντα ανάπτυξης, δοκιμών και παραγωγής. Η προστασία με κύριο κωδικό πρόσβασης ασφαλίζει την πρόσβαση, ενώ η μόνιμη αποθήκευση διατηρεί όλες τις διαμορφώσεις σύνδεσης και τα αποθηκευμένα ερωτήματα ανέπαφα μετά από επανεκκινήσεις. Η αυτο-φιλοξενία διασφαλίζει ότι τα ευαίσθητα διαπιστευτήρια βάσεων δεδομένων δεν εγκαταλείπουν ποτέ την υποδομή σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Drizzle Gateway
Οπτικός query builder
Δημιουργήστε και εκτελέστε ερωτήματα βάσης δεδομένων μέσω μιας διαισθητικής διεπαφής με ασφάλεια τύπου — δεν απαιτείται απευθείας SQL για κοινές λειτουργίες.
Οπτικοποίηση Schema
Δείτε τη δομή της βάσης δεδομένων σας και τις σχέσεις σε ένα οπτικό διάγραμμα σε πραγματικό χρόνο που ενημερώνεται καθώς κάνετε αλλαγές στο σχήμα.
Πολλαπλές συνδέσεις βάσεων δεδομένων
Διαχειριστείτε τις συνδέσεις σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων ταυτόχρονα, εναλλάσσοντας μεταξύ περιβαλλόντων χωρίς να εγκαταλείψετε τη διεπαφή.
Διαχείριση μεταφοράς
Δημιουργήστε, κάντε προεπισκόπηση και εφαρμόστε μεταβάσεις σχήματος απευθείας από το UI, διατηρώντας την εξέλιξη της βάσης δεδομένων σας οργανωμένη και ελέγξιμη.
Προστασία κύριου κωδικού πρόσβασης
Εξασφαλίζει την πρόσβαση σε όλες τις συνδέσεις βάσεων δεδομένων πίσω από έναν ενιαίο κύριο κωδικό πρόσβασης, διατηρώντας τα διαπιστευτήρια ασφαλή στο VPS σας.
Γιατί να τρέξω Drizzle Gateway στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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