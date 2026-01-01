Το Drizzle Gateway είναι μια βελτιωμένη, αυτο-φιλοξενούμενη έκδοση του Drizzle Studio που παρέχει στους προγραμματιστές και τους διαχειριστές βάσεων δεδομένων μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή διεπαφή για τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων τους. Χτισμένο στο οικοσύστημα του Drizzle ORM, προσφέρει προηγμένη δημιουργία ερωτημάτων, οπτικοποίηση σχήματος σε πραγματικό χρόνο και διαχείριση μεταβάσεων σε ένα ενιαίο εργαλείο προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης.

Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλαπλές ταυτόχρονες συνδέσεις βάσεων δεδομένων, καθιστώντας την έναν κεντρικό κόμβο για ομάδες που εργάζονται σε περιβάλλοντα ανάπτυξης, δοκιμών και παραγωγής. Η προστασία με κύριο κωδικό πρόσβασης ασφαλίζει την πρόσβαση, ενώ η μόνιμη αποθήκευση διατηρεί όλες τις διαμορφώσεις σύνδεσης και τα αποθηκευμένα ερωτήματα ανέπαφα μετά από επανεκκινήσεις. Η αυτο-φιλοξενία διασφαλίζει ότι τα ευαίσθητα διαπιστευτήρια βάσεων δεδομένων δεν εγκαταλείπουν ποτέ την υποδομή σας.