Εγκαταστήστε το Typesense με ένα κλικ.
Γρήγορη μηχανή αναζήτησης ανοιχτού κώδικα με ανοχή σε τυπογραφικά λάθη, πολυδιάστατη ταξινόμηση και άμεσα αποτελέσματα ως εναλλακτική λύση για τα Elasticsearch και Algolia.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Typesense
Το Typesense είναι μια σύγχρονη, φιλική προς τους προγραμματιστές μηχανή αναζήτησης, κατασκευασμένη για ταχύτητα και απλότητα. Παρέχει αποτελέσματα αναζήτησης σε κλάσματα του δευτερολέπτου με ενσωματωμένη ανοχή σε τυπογραφικά λάθη, έξυπνη κατάταξη, faceted filtering και γεω-αναζήτηση — χωρίς την επιχειρησιακή πολυπλοκότητα του Elasticsearch.
Η αυτο-φιλοξενία του Typesense σε ένα VPS σας παρέχει ένα αποκλειστικό backend αναζήτησης χωρίς χρεώσεις ανά ερώτημα και πλήρη έλεγχο στην ευρετηρίαση, τον σχεδιασμό σχήματος και τη διαμόρφωση κατάταξης. Έχει σχεδιαστεί ως μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση της Algolia για προγραμματιστές που θέλουν ισχυρές δυνατότητες αναζήτησης επιπέδου παραγωγής χωρίς να πληρώνουν τιμές SaaS σε μεγάλη κλίμακα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Typesense
Αναζήτηση με ανοχή σε τυπογραφικά λάθη
Διορθώνει αυτόματα τα ορθογραφικά λάθη στα ερωτήματα αναζήτησης, ώστε οι χρήστες να βρίσκουν πάντα αποτελέσματα ακόμα και με ατελή εισαγωγή.
Άμεσα αποτελέσματα
Η ευρετηρίαση στη μνήμη παρέχει αποκρίσεις ερωτημάτων σε υπο-χιλιοστά του δευτερολέπτου για μια γρήγορη, άμεση εμπειρία αναζήτησης.
Πολυδιάστατο φιλτράρισμα
Οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τα αποτελέσματα ανά κατηγορία, εύρος τιμών, αξιολόγηση ή οποιοδήποτε προσαρμοσμένο πεδίο, με ενσωματωμένη υποστήριξη όψεων.
Γεωγραφική αναζήτηση
Αναζήτηση και φιλτράρισμα εγγραφών με βάση τη γεωγραφική εγγύτητα χρησιμοποιώντας πεδία latitude και longitude με radius queries.
Απλός API
Ένα καθαρό REST API και επίσημες βιβλιοθήκες client για JavaScript, Python, Ruby, Go και PHP κάνουν την ενσωμάτωση απλή.
Γιατί να τρέξω Typesense στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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