Το Typesense είναι μια σύγχρονη, φιλική προς τους προγραμματιστές μηχανή αναζήτησης, κατασκευασμένη για ταχύτητα και απλότητα. Παρέχει αποτελέσματα αναζήτησης σε κλάσματα του δευτερολέπτου με ενσωματωμένη ανοχή σε τυπογραφικά λάθη, έξυπνη κατάταξη, faceted filtering και γεω-αναζήτηση — χωρίς την επιχειρησιακή πολυπλοκότητα του Elasticsearch.

Η αυτο-φιλοξενία του Typesense σε ένα VPS σας παρέχει ένα αποκλειστικό backend αναζήτησης χωρίς χρεώσεις ανά ερώτημα και πλήρη έλεγχο στην ευρετηρίαση, τον σχεδιασμό σχήματος και τη διαμόρφωση κατάταξης. Έχει σχεδιαστεί ως μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση της Algolia για προγραμματιστές που θέλουν ισχυρές δυνατότητες αναζήτησης επιπέδου παραγωγής χωρίς να πληρώνουν τιμές SaaS σε μεγάλη κλίμακα.