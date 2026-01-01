Αναπτύξτε το Pinry με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα εικόνων τύπου Pinterest για αποθήκευση, προσθήκη ετικετών και οργάνωση εικόνων και βίντεο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Pinry
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Pinry
Το Pinry είναι μια πλατφόρμα εικόνων ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη, που σας επιτρέπει να συλλέγετε, να προσθέτετε ετικέτες και να περιηγείστε σε εικόνες, βίντεο και ιστοσελίδες σε μια οπτικά ελκυστική διάταξη πλακιδίων — παρόμοια με το Pinterest, αλλά εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Συνδυάζει ένα back-end Django REST Framework με ένα front-end Vue.js και διατίθεται ως ένα ενιαίο Docker container που υποστηρίζεται από SQLite για ρύθμιση μηδενικής εξάρτησης.
Η αυτο-φιλοξενία του Pinry σημαίνει ότι η προσωπική σας συλλογή παραμένει ιδιωτική στο δικό σας VPS, χωρίς αλγοριθμικές ροές, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς να απαιτείται λογαριασμός για περιήγηση, εάν ενεργοποιήσετε τη δημόσια πρόσβαση. Η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί πίνακες, η συμβατότητα με επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης και ένα πλήρες REST API το καθιστούν κατάλληλο τόσο για προσωπικές συλλογές όσο και για μικρές συνεργατικές ομάδες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Pinry
Ανακάλυψη βάσει ετικετών
Αντιστοιχίστε πολλές ετικέτες σε κάθε pin και φιλτράρετε ολόκληρη τη συλλογή σας άμεσα ανά ετικέτα - δεν απαιτούνται ένθετοι φάκελοι.
Πολυχρηστικοί πίνακες
Δημιουργήστε ξεχωριστούς πίνακες ανά χρήστη και ελέγξτε την ορατότητα με ρυθμίσεις δημόσιας ή ιδιωτικής πρόσβασης για κάθε πίνακα.
Υποστήριξη Browser Extension
Αποθηκεύστε εικόνες απευθείας από οποιαδήποτε web page στον Pinry board χρησιμοποιώντας την επίσημη browser extension.
REST API
Αυτοματοποιήστε τη δημιουργία pin και διαχειριστείτε συλλογές μέσω προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο Django REST Framework API.
Multi-Arch εικόνα Docker
Η επίσημη εικόνα υποστηρίζει AMD64, ARMv7, και ARMv8 - τρέχει σε τυπικούς VPS servers και σε πλακέτες που βασίζονται σε ARM.
Γιατί να τρέξω Pinry στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.