Το Pinry είναι μια πλατφόρμα εικόνων ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη, που σας επιτρέπει να συλλέγετε, να προσθέτετε ετικέτες και να περιηγείστε σε εικόνες, βίντεο και ιστοσελίδες σε μια οπτικά ελκυστική διάταξη πλακιδίων — παρόμοια με το Pinterest, αλλά εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Συνδυάζει ένα back-end Django REST Framework με ένα front-end Vue.js και διατίθεται ως ένα ενιαίο Docker container που υποστηρίζεται από SQLite για ρύθμιση μηδενικής εξάρτησης.

Η αυτο-φιλοξενία του Pinry σημαίνει ότι η προσωπική σας συλλογή παραμένει ιδιωτική στο δικό σας VPS, χωρίς αλγοριθμικές ροές, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς να απαιτείται λογαριασμός για περιήγηση, εάν ενεργοποιήσετε τη δημόσια πρόσβαση. Η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί πίνακες, η συμβατότητα με επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης και ένα πλήρες REST API το καθιστούν κατάλληλο τόσο για προσωπικές συλλογές όσο και για μικρές συνεργατικές ομάδες.