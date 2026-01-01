Αναπτύξτε το Shynet με ένα κλικ.
Πλατφόρμα web analytics που σέβεται την ιδιωτικότητα, η οποία λειτουργεί χωρίς cookies και σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Shynet
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Shynet
Το Shynet είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα web analytics σχεδιασμένη για ιδιοκτήτες ιστοσελίδων που δίνουν προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα. Σε αντίθεση με τα εμπορικά εργαλεία analytics, το Shynet παρακολουθεί τη συμπεριφορά των επισκεπτών χωρίς cookies, fingerprinting ή συλλογή προσωπικών δεδομένων, γεγονός που το καθιστά πλήρως συμβατό με τον GDPR και παρόμοιους κανονισμούς απορρήτου, χωρίς banners cookies ή διαλόγους συγκατάθεσης.
Η εγκατάσταση του Shynet στον δικό σας VPS σημαίνει ότι τα δεδομένα των επισκεπτών σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Λαμβάνετε καθαρές, ουσιαστικές μετρήσεις — συνεδρίες, παραπομπές, χρόνους φόρτωσης και γεωγραφικά δεδομένα — ενώ σέβεστε την ιδιωτικότητα των χρηστών σας και διατηρείτε την πλήρη κυριότητα των analytics σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Shynet
Παρακολούθηση χωρίς cookies
Συλλέγει αναλύσεις χωρίς cookies ή fingerprinting, εξαλείφοντας την ανάγκη για πανό συγκατάθεσης και διατηρώντας σας συμβατούς με τον GDPR και το CCPA.
Self-hosted ιδιοκτησία δεδομένων
Όλα τα δεδομένα επισκεπτών παραμένουν στον VPS σας - χωρίς κοινή χρήση με τρίτους, χωρίς μεσάζοντες δεδομένων, χωρίς δέσμευση σε πλατφόρμα.
Ελαφρύ σενάριο ενσωμάτωσης
Ένα μόνο απόσπασμα JavaScript ή ένας ανιχνευτής pixel 1x1 χωρίς JS ενσωματώνεται με οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή γεννήτρια στατικών ιστοσελίδων.
Διαχείριση πολλαπλών ιστοσελίδων
Διαχειριστείτε αναλύσεις για πολλούς ιστότοπους από έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου, με ελέγχους πρόσβασης ανά ιστότοπο για ομάδες.
Δεδομένα συνεδρίας πραγματικού χρόνου
Δείτε ενεργές συνεδρίες, πηγές παραπομπής, χρόνους φόρτωσης σελίδας και γεωγραφική ανάλυση καθώς συμβαίνουν.
Γιατί να τρέξω Shynet στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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