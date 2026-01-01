Το Shynet είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα web analytics σχεδιασμένη για ιδιοκτήτες ιστοσελίδων που δίνουν προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα. Σε αντίθεση με τα εμπορικά εργαλεία analytics, το Shynet παρακολουθεί τη συμπεριφορά των επισκεπτών χωρίς cookies, fingerprinting ή συλλογή προσωπικών δεδομένων, γεγονός που το καθιστά πλήρως συμβατό με τον GDPR και παρόμοιους κανονισμούς απορρήτου, χωρίς banners cookies ή διαλόγους συγκατάθεσης.

Η εγκατάσταση του Shynet στον δικό σας VPS σημαίνει ότι τα δεδομένα των επισκεπτών σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Λαμβάνετε καθαρές, ουσιαστικές μετρήσεις — συνεδρίες, παραπομπές, χρόνους φόρτωσης και γεωγραφικά δεδομένα — ενώ σέβεστε την ιδιωτικότητα των χρηστών σας και διατηρείτε την πλήρη κυριότητα των analytics σας.