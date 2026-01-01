Το OpenSpeedTest είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα εφαρμογή δοκιμής ταχύτητας HTML5 που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον browser χωρίς να απαιτεί Flash, Java ή οποιοδήποτε λογισμικό client-side. Μετρά με ακρίβεια το download speed, το upload speed, το ping και το jitter από οποιοδήποτε σύγχρονο web browser σε τηλέφωνα, tablet, smart TV και επιτραπέζιους υπολογιστές.

Η αυτο-φιλοξενία του OpenSpeedTest στο VPS σας σάς δίνει ένα ιδιωτικό, αμερόληπτο σημείο μέτρησης κοντά στις φιλοξενούμενες εφαρμογές σας. Σε αντίθεση με τις δημόσιες υπηρεσίες δοκιμής ταχύτητας που επηρεάζονται από τις σχέσεις των ISP, η δική σας εγκατάσταση μετρά την πραγματική απόδοση στον δικό σας server - ιδανικό για τη διάγνωση προβλημάτων δικτύου, την επαλήθευση των ταχυτήτων ISP και τη μέτρηση επιδόσεων συνδέσεων VPN χωρίς να μοιράζεστε δεδομένα με τρίτους.