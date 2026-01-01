Αναπτύξτε το OpenSpeedTest με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted HTML5 δοκιμή ταχύτητας δικτύου που μετρά download, upload, ping και jitter χωρίς πρόσθετα ή υπηρεσίες τρίτων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenSpeedTest
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenSpeedTest
Το OpenSpeedTest είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα εφαρμογή δοκιμής ταχύτητας HTML5 που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον browser χωρίς να απαιτεί Flash, Java ή οποιοδήποτε λογισμικό client-side. Μετρά με ακρίβεια το download speed, το upload speed, το ping και το jitter από οποιοδήποτε σύγχρονο web browser σε τηλέφωνα, tablet, smart TV και επιτραπέζιους υπολογιστές.
Η αυτο-φιλοξενία του OpenSpeedTest στο VPS σας σάς δίνει ένα ιδιωτικό, αμερόληπτο σημείο μέτρησης κοντά στις φιλοξενούμενες εφαρμογές σας. Σε αντίθεση με τις δημόσιες υπηρεσίες δοκιμής ταχύτητας που επηρεάζονται από τις σχέσεις των ISP, η δική σας εγκατάσταση μετρά την πραγματική απόδοση στον δικό σας server - ιδανικό για τη διάγνωση προβλημάτων δικτύου, την επαλήθευση των ταχυτήτων ISP και τη μέτρηση επιδόσεων συνδέσεων VPN χωρίς να μοιράζεστε δεδομένα με τρίτους.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenSpeedTest
Καθαρή υλοποίηση HTML5
Δεν απαιτούνται plugins, Flash ή Java - λειτουργεί σε οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης σε οποιαδήποτε συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του IE10 και νεότερων εκδόσεων.
Πλήρεις Μετρήσεις Δικτύου
Μετράει την ταχύτητα λήψης, την ταχύτητα αποστολής, την καθυστέρηση ping και το jitter σε μία μόνο δοκιμαστική εκτέλεση.
Ελαφρύς NGINX Server
Το ελάχιστο αποτύπωμα πόρων σημαίνει ότι το OpenSpeedTest λειτουργεί αποτελεσματικά παράλληλα με άλλες εφαρμογές στον ίδιο VPS.
Κανένας διαμοιρασμός δεδομένων με τρίτους
Όλα τα δεδομένα δοκιμών παραμένουν στον server σας - κανένα αποτέλεσμα ταχύτητας, IP addresses ή στατιστικά χρήσης δεν αποστέλλονται σε εξωτερικές υπηρεσίες.
Ανταποκρινόμενος Σχεδιασμός
Λειτουργεί σε επιτραπέζιο υπολογιστή, tablet και κινητό, με ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας χωρίς διαφημίσεις και προτροπές για αναβάθμιση σε premium.
Γιατί να τρέξω OpenSpeedTest στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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