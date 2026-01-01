Το yt-dlp Web UI είναι ένα frontend προγράμματος περιήγησης υψηλής απόδοσης και ένας JSON-RPC server για τον δημοφιλή μεταφορτωτή yt-dlp. Παρέχει πρόσβαση στην πλήρη ισχύ του yt-dlp μέσω μιας καθαρής διεπαφής web, ώστε να μπορείτε να προσθέτετε λήψεις στην ουρά, να παρακολουθείτε την πρόοδο σε πραγματικό χρόνο, να βλέπετε επερχόμενα livestreams και να κατεβάζετε βίντεο από YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud και εκατοντάδες άλλους υποστηριζόμενους ιστότοπους χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εντολών.

Η αυτο-φιλοξενία του στον VPS σας, σας απαλλάσσει από τους εγκαταστάτες desktop, τις επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης που χαλάνε με κάθε αλλαγή ιστότοπου και τους online μεταφορτωτές που υποστηρίζονται από διαφημίσεις. Τα αρχεία αποθηκεύονται απευθείας στον χώρο αποθήκευσης του server με το εύρος ζώνης του datacenter, ο RPC server σας επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε με script, και ένα ενσωματωμένο queue cap προστατεύει τους κοινόχρηστους πόρους στο σύστημα.