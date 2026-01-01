Αναπτύξτε το yt-dlp Web UI με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο web frontend και RPC server για το yt-dlp που κατεβάζει βίντεο και ήχο από 1.000+ ιστοσελίδες.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για yt-dlp Web UI
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με yt-dlp Web UI
Το yt-dlp Web UI είναι ένα frontend προγράμματος περιήγησης υψηλής απόδοσης και ένας JSON-RPC server για τον δημοφιλή μεταφορτωτή yt-dlp. Παρέχει πρόσβαση στην πλήρη ισχύ του yt-dlp μέσω μιας καθαρής διεπαφής web, ώστε να μπορείτε να προσθέτετε λήψεις στην ουρά, να παρακολουθείτε την πρόοδο σε πραγματικό χρόνο, να βλέπετε επερχόμενα livestreams και να κατεβάζετε βίντεο από YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud και εκατοντάδες άλλους υποστηριζόμενους ιστότοπους χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εντολών.
Η αυτο-φιλοξενία του στον VPS σας, σας απαλλάσσει από τους εγκαταστάτες desktop, τις επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης που χαλάνε με κάθε αλλαγή ιστότοπου και τους online μεταφορτωτές που υποστηρίζονται από διαφημίσεις. Τα αρχεία αποθηκεύονται απευθείας στον χώρο αποθήκευσης του server με το εύρος ζώνης του datacenter, ο RPC server σας επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε με script, και ένα ενσωματωμένο queue cap προστατεύει τους κοινόχρηστους πόρους στο σύστημα.
Βασικά χαρακτηριστικά του yt-dlp Web UI
Με την υποστήριξη του yt-dlp
Βασισμένο στο yt-dlp, υποστηρίζοντας λήψεις από YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud, και πάνω από χίλιες άλλες ιστοσελίδες βίντεο και ήχου.
Ουρά σε πραγματικό χρόνο
Παρακολουθήστε κάθε ενεργή και εκκρεμή λήψη με ζωντανή πρόοδο, ETA και ενημερώσεις ταχύτητας που μεταδίδονται μέσω WebSockets.
Επιλογή μορφής
Επιλέξτε ακριβείς μορφές βίντεο και ήχου, εξαγάγετε μόνο τον ήχο, αντικαταστήστε τα ονόματα αρχείων εξόδου, ή περάστε ασφαλή προσαρμοσμένα yt-dlp arguments ανά λήψη.
JSON-RPC server
Ένα RPC endpoint με δυνατότητα scripting σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε λήψεις από cron jobs, σενάρια ή πελάτες τρίτων χωρίς να χρησιμοποιείτε το UI.
Όρια concurrency
Το διαμορφώσιμο μέγεθος ουράς διατηρεί τις ταυτόχρονες λήψεις υπό έλεγχο, ώστε μια μεγάλη λίστα αναπαραγωγής να μην εξαντλήσει το bandwidth του VPS ή το disk I/O.
Token-based auth
Η ενσωματωμένη πιστοποίηση JWT προστατεύει το web UI και τα RPC endpoints πίσω από ένα δημιουργημένο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
Γιατί να τρέξω yt-dlp Web UI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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