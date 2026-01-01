Το Flarum είναι μια πλατφόρμα φόρουμ επόμενης γενιάς που επαναπροσδιορίζει την online συζήτηση για τον σύγχρονο ιστό. Κατασκευασμένο με προσέγγιση mobile-first, προσφέρει μια κομψή, γρήγορη και διαισθητική εμπειρία που ενθαρρύνει ουσιαστικές συζητήσεις. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό λογισμικό φόρουμ που μοιάζει παλιό και δυσκίνητο, το Flarum συνδυάζει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, infinite scrolling και ένα ισχυρό extension system σε ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας χωρίς περισπασμούς.

Το self-hosting του Flarum στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα της κοινότητάς σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, και την ελευθερία να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε από τα 200+ community extensions. Με το MySQL να διαχειρίζεται την αποθήκευση δεδομένων και 41+ translation packs διαθέσιμα, το Flarum κλιμακώνεται από εξειδικευμένες ομάδες χόμπι έως μεγάλες επαγγελματικές κοινότητες.