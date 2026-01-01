Αναπτύξτε Flarum με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σύγχρονο, κομψό λογισμικό φόρουμ ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία αφοσιωμένων και ακμάζουσων διαδικτυακών κοινοτήτων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Flarum
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Flarum
Το Flarum είναι μια πλατφόρμα φόρουμ επόμενης γενιάς που επαναπροσδιορίζει την online συζήτηση για τον σύγχρονο ιστό. Κατασκευασμένο με προσέγγιση mobile-first, προσφέρει μια κομψή, γρήγορη και διαισθητική εμπειρία που ενθαρρύνει ουσιαστικές συζητήσεις. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό λογισμικό φόρουμ που μοιάζει παλιό και δυσκίνητο, το Flarum συνδυάζει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, infinite scrolling και ένα ισχυρό extension system σε ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας χωρίς περισπασμούς.
Το self-hosting του Flarum στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα της κοινότητάς σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, και την ελευθερία να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε από τα 200+ community extensions. Με το MySQL να διαχειρίζεται την αποθήκευση δεδομένων και 41+ translation packs διαθέσιμα, το Flarum κλιμακώνεται από εξειδικευμένες ομάδες χόμπι έως μεγάλες επαγγελματικές κοινότητες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Flarum
Mobile-First Σχεδιασμός
Αποκριτική διεπαφή σχεδιασμένη από την αρχή για κινητές συσκευές, προσφέροντας μια ομαλή εμπειρία σε οποιοδήποτε μέγεθος οθόνης.
Πλούσιο Οικοσύστημα Επεκτάσεων
Πάνω από 200 επεκτάσεις κοινότητας σάς επιτρέπουν να προσθέσετε social login, συνδρομές, δημοσκοπήσεις και πολλά άλλα χωρίς να αγγίξετε τον βασικό κώδικα.
Ενημερώσεις πραγματικού χρόνου
Οι συζητήσεις ενημερώνονται ζωντανά χωρίς ανανεώσεις σελίδας, διατηρώντας τις συζητήσεις γρήγορες και ελκυστικές για ενεργές κοινότητες.
Οργάνωση με ετικέτες
Το ευέλικτο σύστημα ετικετών σάς επιτρέπει να κατηγοριοποιείτε συζητήσεις και να επιτρέπετε στους χρήστες να παρακολουθούν μόνο τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.
Ισχυρός συντονισμός
Ενσωματωμένα εργαλεία επισήμανσης, αναστολής και διαχείρισης χρηστών παρέχουν στους συντονιστές λεπτομερή έλεγχο επί της υγείας της κοινότητας.
Γιατί να τρέξω Flarum στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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