Αναπτύξτε το MeshCentral με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης για επιτραπέζιους υπολογιστές, servers και συσκευές IoT μέσω του τοπικού δικτύου ή του διαδικτύου.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MeshCentral
Το MeshCentral είναι μια πλήρης πλατφόρμα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να αναλάβετε απομακρυσμένες επιφάνειες εργασίας, να εκτελέσετε shells, να μεταφέρετε αρχεία και να επιθεωρήσετε την τηλεμετρία συσκευών σε μηχανήματα Windows, macOS, Linux και FreeBSD από μία ενιαία κονσόλα web. Ελαφριοί agents εκτελούνται σε κάθε διαχειριζόμενη συσκευή και συνδέονται εξερχόμενα στον MeshCentral server σας, ώστε να μπορείτε να τις προσεγγίσετε μέσω firewalls και NAT χωρίς VPN tunnels.
Το self-hosting του MeshCentral στο VPS σας, σας προσφέρει μια ιδιωτική αντικατάσταση του TeamViewer ή του AnyDesk χωρίς χρεώσεις ανά θέση, χωρίς όρια εύρους ζώνης και χωρίς πρόσβαση τρίτων στις απομακρυσμένες συνεδρίες σας. Η πλατφόρμα είναι η βασική τεχνολογία πίσω από το Tactical RMM και αναπτύσσεται από IT shops, MSPs και home labs για τη διαχείριση οτιδήποτε, από μια χούφτα προσωπικών συσκευών έως χιλιάδες customer endpoints.
Βασικά χαρακτηριστικά του MeshCentral
Remote desktop και shell
Αναλάβετε τον έλεγχο μηχανημάτων Windows, macOS, Linux και FreeBSD μέσω ενός γρήγορου web-based remote desktop, shell και interface μεταφοράς αρχείων - δεν απαιτείται εγκατάσταση client.
Ελαφρύς πράκτορας
Μικροί εγγενείς agents συνδέονται outbound από κάθε συσκευή, έτσι το MeshCentral λειτουργεί μέσω firewalls και NAT χωρίς VPN tunnels ή ανοιχτές inbound ports σε managed hosts.
Ομάδες συσκευών και πολιτικές
Οργανώστε τα τελικά σημεία σε ομάδες πλέγματος με δικαιώματα βάσει ρόλων, προγραμματισμένες εργασίες και μαζικές ενέργειες, ώστε οι μεγάλοι στόλοι να παραμένουν διαχειρίσιμοι.
Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
Ενσωματωμένα TOTP, WebAuthn, και 2FA μέσω email διατηρούν την admin console ασφαλή ακόμα και όταν εκτίθεται στο δημόσιο internet.
Καταγραφή και έλεγχος συνεδρίας
Προαιρετική καταγραφή συνεδριών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας συν ένα λεπτομερές αρχείο καταγραφής ελέγχου σάς επιτρέπει να ελέγχετε κάθε ενέργεια που έγινε από κάθε διαχειριστή.
REST και WebSocket APIs
Πλήρη APIs σάς επιτρέπουν να αυτοματοποιήσετε τη διαχείριση συσκευών, να ενσωματώσετε με εργαλεία ticketing, ή να δημιουργήσετε πάνω στο MeshCentral ως τη βάση ενός προσαρμοσμένου RMM.
Γιατί να τρέξω MeshCentral στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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