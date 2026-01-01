Το MeshCentral είναι μια πλήρης πλατφόρμα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να αναλάβετε απομακρυσμένες επιφάνειες εργασίας, να εκτελέσετε shells, να μεταφέρετε αρχεία και να επιθεωρήσετε την τηλεμετρία συσκευών σε μηχανήματα Windows, macOS, Linux και FreeBSD από μία ενιαία κονσόλα web. Ελαφριοί agents εκτελούνται σε κάθε διαχειριζόμενη συσκευή και συνδέονται εξερχόμενα στον MeshCentral server σας, ώστε να μπορείτε να τις προσεγγίσετε μέσω firewalls και NAT χωρίς VPN tunnels.

Το self-hosting του MeshCentral στο VPS σας, σας προσφέρει μια ιδιωτική αντικατάσταση του TeamViewer ή του AnyDesk χωρίς χρεώσεις ανά θέση, χωρίς όρια εύρους ζώνης και χωρίς πρόσβαση τρίτων στις απομακρυσμένες συνεδρίες σας. Η πλατφόρμα είναι η βασική τεχνολογία πίσω από το Tactical RMM και αναπτύσσεται από IT shops, MSPs και home labs για τη διαχείριση οτιδήποτε, από μια χούφτα προσωπικών συσκευών έως χιλιάδες customer endpoints.