Αναπτύξτε το Apprise API με ένα κλικ.
Ενοποιημένη πύλη ειδοποιήσεων REST που στέλνει ειδοποιήσεις σε πάνω από 120 υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Slack, Discord, email και ειδοποιήσεων push κινητών.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apprise API
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apprise API
Το Apprise API είναι ένα ελαφρύ REST microservice που ενσωματώνει την Apprise Notification Library, παρέχοντας σε κάθε εφαρμογή ένα ενιαίο endpoint για να προσεγγίζει ταυτόχρονα πάνω από 120 πλατφόρμες ειδοποιήσεων. Αντί να διατηρείτε ξεχωριστές ενσωματώσεις για Slack, Discord, PagerDuty, email και mobile push σε κάθε υπηρεσία που λειτουργείτε, διαμορφώνετε τους προορισμούς μία φορά στο Apprise API και δρομολογείτε τις ειδοποιήσεις σε όλους αυτούς μέσω μιας ενιαίας κλήσης HTTP.
Το self-hosting του Apprise API διατηρεί τη λογική δρομολόγησης ειδοποιήσεων και τυχόν ευαίσθητα webhook tokens στη δική σας υποδομή, αντί να περνούν μέσω ενός aggregator τρίτου μέρους. Η λειτουργία διαμόρφωσης με διατήρηση κατάστασης διατηρεί τα notification endpoints και τα πρότυπά σας σε όλες τις επανεκκινήσεις, ενώ η ενσωματωμένη διεπαφή web σάς επιτρέπει να δοκιμάζετε και να διαχειρίζεστε προορισμούς χωρίς να γράφετε κώδικα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apprise API
120+ Υπηρεσίες Ειδοποιήσεων
Πρόσβαση σε Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, email και δεκάδες άλλα μέσω ενός ενιαίου API, εξαλείφοντας την ανάγκη για τη διατήρηση ξεχωριστών ενσωματώσεων ανά υπηρεσία.
Διαμόρφωση με κατάσταση
Αποθηκεύστε μόνιμα τα τελικά σημεία ειδοποιήσεων και τα πρότυπα, ώστε να μπορείτε να αναφέρεστε σε αυτά με ετικέτα σε πολλές εφαρμογές, χωρίς να επαναλαμβάνετε τα στοιχεία σύνδεσης σε κάθε αίτημα.
Ετικετογράφηση και δρομολόγηση
Οργανώστε τους προορισμούς ειδοποιήσεων σε ονομαστικές ομάδες και στείλτε στοχευμένες ειδοποιήσεις στο σωστό κοινό - μηχανικούς εφημερίας, ένα συγκεκριμένο κανάλι ομάδας ή όλα τα κανάλια ταυτόχρονα - με μία μόνο παράμετρο ετικέτας.
Ενσωματωμένο Web Interface
Διαμορφώστε, δοκιμάστε και διαχειριστείτε τα endpoints ειδοποιήσεων μέσω ενός UI βασισμένου σε πρόγραμμα περιήγησης, ώστε οι μη προγραμματιστές να μπορούν να ρυθμίσουν νέους προορισμούς χωρίς να χρειάζεται να αγγίξουν απευθείας το REST API.
Υποστήριξη συνημμένων
Στείλτε αρχεία, εικόνες και αποσπάσματα καταγραφών μαζί με μηνύματα ειδοποιήσεων, καθιστώντας τις ειδοποιήσεις πιο λειτουργικές, συμπεριλαμβάνοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για άμεση διάγνωση και απόκριση.
Γιατί να τρέχω Apprise API στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.