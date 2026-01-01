Το Apprise API είναι ένα ελαφρύ REST microservice που ενσωματώνει την Apprise Notification Library, παρέχοντας σε κάθε εφαρμογή ένα ενιαίο endpoint για να προσεγγίζει ταυτόχρονα πάνω από 120 πλατφόρμες ειδοποιήσεων. Αντί να διατηρείτε ξεχωριστές ενσωματώσεις για Slack, Discord, PagerDuty, email και mobile push σε κάθε υπηρεσία που λειτουργείτε, διαμορφώνετε τους προορισμούς μία φορά στο Apprise API και δρομολογείτε τις ειδοποιήσεις σε όλους αυτούς μέσω μιας ενιαίας κλήσης HTTP.

Το self-hosting του Apprise API διατηρεί τη λογική δρομολόγησης ειδοποιήσεων και τυχόν ευαίσθητα webhook tokens στη δική σας υποδομή, αντί να περνούν μέσω ενός aggregator τρίτου μέρους. Η λειτουργία διαμόρφωσης με διατήρηση κατάστασης διατηρεί τα notification endpoints και τα πρότυπά σας σε όλες τις επανεκκινήσεις, ενώ η ενσωματωμένη διεπαφή web σάς επιτρέπει να δοκιμάζετε και να διαχειρίζεστε προορισμούς χωρίς να γράφετε κώδικα.