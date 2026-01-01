Αναπτύξτε το Slink με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Μια πλατφόρμα κοινής χρήσης εικόνων self-hosted, με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, με αυτόματη αφαίρεση EXIF και διαμορφώσιμη συμπίεση.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Slink
Το Slink είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα κοινής χρήσης εικόνων, χτισμένη γύρω από την ιδιωτικότητα, την ιδιοκτησία και τη διαφάνεια. Σε αντίθεση με τους εμπορικούς hosts εικόνων που σαρώνουν τις μεταφορτώσεις για διαφημίσεις, διεκδικούν ευρεία δικαιώματα άδειας χρήσης ή επιβάλλουν αυθαίρετες πολιτικές περιεχομένου, το Slink διασφαλίζει ότι διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο του οπτικού σας περιεχομένου — αποθηκευμένο τοπικά στον δικό σας server χωρίς πρόσβαση τρίτων.
Η αυτο-φιλοξενία του Slink στο VPS σας σημαίνει ότι οι εικόνες σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Η αυτόματη αφαίρεση μεταδεδομένων EXIF καταργεί τις συντεταγμένες GPS, τις πληροφορίες συσκευής και τις χρονικές σημάνσεις από κάθε μεταφόρτωση, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα από προεπιλογή. Με διαμορφώσιμη συμπίεση, ροές εργασίας έγκρισης χρήστη και πολιτικές κωδικών πρόσβασης, το Slink παρέχει ένα επαγγελματικό περιβάλλον κοινής χρήσης εικόνων με τους δικούς σας όρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Slink
Αφαίρεση μεταδεδομένων EXIF
Αφαιρεί αυτόματα τις συντεταγμένες GPS, τις πληροφορίες συσκευής και τις χρονοσφραγίδες από κάθε ανεβασμένη εικόνα για την προστασία του απορρήτου από προεπιλογή.
Διαμορφώσιμη συμπίεση
Ορίστε την ποιότητα συμπίεσης και τα όρια μεγέθους μεταφόρτωσης για να εξισορροπήσετε την πιστότητα εικόνας με την αποδοτικότητα αποθήκευσης για τη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης σας.
Διαχείριση χρηστών
Οι προαιρετικές ροές εργασιών έγκρισης και οι διαμορφώσιμες πολιτικές ισχύος κωδικών πρόσβασης σάς επιτρέπουν να ελέγχετε ποιος μπορεί να ανεβάζει και να κοινοποιεί εικόνες.
Τοπική αποθήκευση
Όλες οι εικόνες αποθηκεύονται απευθείας στο VPS σας - χωρίς cloud buckets, χωρίς CDNs τρίτων, χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις για το περιεχόμενό σας.
Μοναδικές κοινόχρηστες URLs
Κάθε μεταφόρτωση λαμβάνει ένα μοναδικό URL για εύκολη κοινή χρήση, παρέχοντας στους παραλήπτες άμεση πρόσβαση χωρίς να απαιτούνται λογαριασμοί ή εγκαταστάσεις εφαρμογών.
Γιατί να τρέξω Slink στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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