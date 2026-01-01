Το Slink είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα κοινής χρήσης εικόνων, χτισμένη γύρω από την ιδιωτικότητα, την ιδιοκτησία και τη διαφάνεια. Σε αντίθεση με τους εμπορικούς hosts εικόνων που σαρώνουν τις μεταφορτώσεις για διαφημίσεις, διεκδικούν ευρεία δικαιώματα άδειας χρήσης ή επιβάλλουν αυθαίρετες πολιτικές περιεχομένου, το Slink διασφαλίζει ότι διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο του οπτικού σας περιεχομένου — αποθηκευμένο τοπικά στον δικό σας server χωρίς πρόσβαση τρίτων.

Η αυτο-φιλοξενία του Slink στο VPS σας σημαίνει ότι οι εικόνες σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Η αυτόματη αφαίρεση μεταδεδομένων EXIF καταργεί τις συντεταγμένες GPS, τις πληροφορίες συσκευής και τις χρονικές σημάνσεις από κάθε μεταφόρτωση, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα από προεπιλογή. Με διαμορφώσιμη συμπίεση, ροές εργασίας έγκρισης χρήστη και πολιτικές κωδικών πρόσβασης, το Slink παρέχει ένα επαγγελματικό περιβάλλον κοινής χρήσης εικόνων με τους δικούς σας όρους.