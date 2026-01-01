Το WireMock είναι ένας προσομοιωτής HTTP API ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στις ομάδες μηχανικών να αντικαθιστούν πραγματικές υπηρεσίες με προγραμματιζόμενα mocks. Ορίστε stubs μέσω ενός REST API ή αρχείων JSON, αντιστοιχίστε εισερχόμενα αιτήματα με βάση URL, headers, query parameters, cookies ή περιεχόμενο σώματος, και επιστρέψτε δυναμικές απαντήσεις που δημιουργούνται με Handlebars templating. Καταγράψτε πραγματική κίνηση και αναπαράγετέ την αργότερα για να αναπαραγάγετε σενάρια παραγωγής εκτός σύνδεσης.

Η αυτο-φιλοξενία του WireMock στο δικό σας VPS δίνει σε κάθε ομάδα ένα κοινό mock environment για contract testing, demo data, third-party API stand-ins, και chaos scenarios όπως latency injection ή malformed payloads. Τα persistent volumes διατηρούν τις mapping definitions, τα αρχεία απαντήσεων και τις custom extensions σας ανέπαφα σε όλα τα redeploys, έτσι ώστε τα test fixtures σας να ταξιδεύουν με τον server.