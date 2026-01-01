Έκπτωση έως 69% για WireMock

Εγκατάσταση WireMock με ένα κλικ.

HTTP API mock server βιομηχανικών προδιαγραφών για προσομοίωση υπηρεσιών REST, δοκιμή οριακών περιπτώσεων και παράλληλη ανάπτυξη.

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VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
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Εγκατάσταση WireMock με ένα κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WireMock

Το WireMock είναι ένας προσομοιωτής HTTP API ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στις ομάδες μηχανικών να αντικαθιστούν πραγματικές υπηρεσίες με προγραμματιζόμενα mocks. Ορίστε stubs μέσω ενός REST API ή αρχείων JSON, αντιστοιχίστε εισερχόμενα αιτήματα με βάση URL, headers, query parameters, cookies ή περιεχόμενο σώματος, και επιστρέψτε δυναμικές απαντήσεις που δημιουργούνται με Handlebars templating. Καταγράψτε πραγματική κίνηση και αναπαράγετέ την αργότερα για να αναπαραγάγετε σενάρια παραγωγής εκτός σύνδεσης.

Η αυτο-φιλοξενία του WireMock στο δικό σας VPS δίνει σε κάθε ομάδα ένα κοινό mock environment για contract testing, demo data, third-party API stand-ins, και chaos scenarios όπως latency injection ή malformed payloads. Τα persistent volumes διατηρούν τις mapping definitions, τα αρχεία απαντήσεων και τις custom extensions σας ανέπαφα σε όλα τα redeploys, έτσι ώστε τα test fixtures σας να ταξιδεύουν με τον server.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του WireMock

Ευέλικτη αντιστοίχιση αιτημάτων

Αντιστοιχίστε τα εισερχόμενα αιτήματα HTTP με μοτίβα URL, κεφαλίδες, παραμέτρους ερωτήματος, cookies και περιεχόμενο σώματος JSON ή XML για ακριβή επιλογή stub.

Δυναμική προτυποποίηση απόκρισης

Δημιουργήστε απαντήσεις άμεσα χρησιμοποιώντας πρότυπα Handlebars με πρόσβαση σε δεδομένα αιτήματος, τυχαίες τιμές, ημερομηνίες και προσαρμοσμένους βοηθούς.

Εγγραφή και αναπαραγωγή

Καταγράψτε ζωντανή κίνηση έναντι ενός πραγματικού upstream και αναπαράγετε αργότερα τις καταγεγραμμένες αλληλεπιδράσεις για να αναπαράγετε σενάρια χωρίς εξαρτήσεις δικτύου.

Προσομοίωση σφαλμάτων και καθυστέρησης

Εισάγετε ρυθμιζόμενες καθυστερήσεις, χαμένες συνδέσεις και κακοσχηματισμένα payloads για να ελέγξετε πώς η εφαρμογή σας χειρίζεται αναξιόπιστα downstream services.

Stateful σενάρια

Μοντελοποιήστε ροές εργασίας πολλαπλών βημάτων με μηχανές καταστάσεων, ώστε το ίδιο τελικό σημείο να μπορεί να επιστρέφει διαφορετικές αποκρίσεις ανάλογα με προηγούμενες αλληλεπιδράσεις.

Admin REST API

Διαχειριστείτε stubs, ημερολόγια αιτημάτων, σενάρια και εγγραφές προγραμματιστικά μέσω του admin API για αυτοματοποίηση CI/CD και ενσωματώσεις εργαλείων.

Γιατί να τρέξω WireMock στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

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Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

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Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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