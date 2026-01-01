Εγκατάσταση WireMock με ένα κλικ.
HTTP API mock server βιομηχανικών προδιαγραφών για προσομοίωση υπηρεσιών REST, δοκιμή οριακών περιπτώσεων και παράλληλη ανάπτυξη.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WireMock
Το WireMock είναι ένας προσομοιωτής HTTP API ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στις ομάδες μηχανικών να αντικαθιστούν πραγματικές υπηρεσίες με προγραμματιζόμενα mocks. Ορίστε stubs μέσω ενός REST API ή αρχείων JSON, αντιστοιχίστε εισερχόμενα αιτήματα με βάση URL, headers, query parameters, cookies ή περιεχόμενο σώματος, και επιστρέψτε δυναμικές απαντήσεις που δημιουργούνται με Handlebars templating. Καταγράψτε πραγματική κίνηση και αναπαράγετέ την αργότερα για να αναπαραγάγετε σενάρια παραγωγής εκτός σύνδεσης.
Η αυτο-φιλοξενία του WireMock στο δικό σας VPS δίνει σε κάθε ομάδα ένα κοινό mock environment για contract testing, demo data, third-party API stand-ins, και chaos scenarios όπως latency injection ή malformed payloads. Τα persistent volumes διατηρούν τις mapping definitions, τα αρχεία απαντήσεων και τις custom extensions σας ανέπαφα σε όλα τα redeploys, έτσι ώστε τα test fixtures σας να ταξιδεύουν με τον server.
Βασικά χαρακτηριστικά του WireMock
Ευέλικτη αντιστοίχιση αιτημάτων
Αντιστοιχίστε τα εισερχόμενα αιτήματα HTTP με μοτίβα URL, κεφαλίδες, παραμέτρους ερωτήματος, cookies και περιεχόμενο σώματος JSON ή XML για ακριβή επιλογή stub.
Δυναμική προτυποποίηση απόκρισης
Δημιουργήστε απαντήσεις άμεσα χρησιμοποιώντας πρότυπα Handlebars με πρόσβαση σε δεδομένα αιτήματος, τυχαίες τιμές, ημερομηνίες και προσαρμοσμένους βοηθούς.
Εγγραφή και αναπαραγωγή
Καταγράψτε ζωντανή κίνηση έναντι ενός πραγματικού upstream και αναπαράγετε αργότερα τις καταγεγραμμένες αλληλεπιδράσεις για να αναπαράγετε σενάρια χωρίς εξαρτήσεις δικτύου.
Προσομοίωση σφαλμάτων και καθυστέρησης
Εισάγετε ρυθμιζόμενες καθυστερήσεις, χαμένες συνδέσεις και κακοσχηματισμένα payloads για να ελέγξετε πώς η εφαρμογή σας χειρίζεται αναξιόπιστα downstream services.
Stateful σενάρια
Μοντελοποιήστε ροές εργασίας πολλαπλών βημάτων με μηχανές καταστάσεων, ώστε το ίδιο τελικό σημείο να μπορεί να επιστρέφει διαφορετικές αποκρίσεις ανάλογα με προηγούμενες αλληλεπιδράσεις.
Admin REST API
Διαχειριστείτε stubs, ημερολόγια αιτημάτων, σενάρια και εγγραφές προγραμματιστικά μέσω του admin API για αυτοματοποίηση CI/CD και ενσωματώσεις εργαλείων.
Γιατί να τρέξω WireMock στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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