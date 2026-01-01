Το Metabase είναι μια κορυφαία πλατφόρμα business intelligence ανοιχτού κώδικα, την οποία εμπιστεύονται πάνω από 40.000 εταιρείες παγκοσμίως. Ο διαισθητικός του query builder επιτρέπει σε μη τεχνικά μέλη ομάδας να εξερευνούν δεδομένα και να δημιουργούν διαδραστικά dashboards χωρίς να γράφουν SQL, ενώ οι power users μπορούν να χρησιμοποιήσουν native queries. Συνδέεται με πάνω από 20 βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery και Snowflake, και υποστηρίζει αυτοματοποιημένες αναφορές email και Slack.

Η ανάπτυξη του Metabase στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα εντός του περιβάλλοντός σας, εξαλείφει την τιμολόγηση SaaS ανά θέση και παρέχει αποκλειστικούς πόρους για σύνθετα ερωτήματα και μεγάλα σύνολα δεδομένων που επιβραδύνουν τις κοινόχρηστες υπηρεσίες cloud analytics.