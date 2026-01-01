Αναπτύξτε το Metabase με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα open-source business intelligence που επιτρέπει σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας να εξερευνήσει δεδομένα και να δημιουργήσει dashboards χωρίς SQL.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Metabase
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Metabase
Το Metabase είναι μια κορυφαία πλατφόρμα business intelligence ανοιχτού κώδικα, την οποία εμπιστεύονται πάνω από 40.000 εταιρείες παγκοσμίως. Ο διαισθητικός του query builder επιτρέπει σε μη τεχνικά μέλη ομάδας να εξερευνούν δεδομένα και να δημιουργούν διαδραστικά dashboards χωρίς να γράφουν SQL, ενώ οι power users μπορούν να χρησιμοποιήσουν native queries. Συνδέεται με πάνω από 20 βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery και Snowflake, και υποστηρίζει αυτοματοποιημένες αναφορές email και Slack.
Η ανάπτυξη του Metabase στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα εντός του περιβάλλοντός σας, εξαλείφει την τιμολόγηση SaaS ανά θέση και παρέχει αποκλειστικούς πόρους για σύνθετα ερωτήματα και μεγάλα σύνολα δεδομένων που επιβραδύνουν τις κοινόχρηστες υπηρεσίες cloud analytics.
Βασικά χαρακτηριστικά του Metabase
No-SQL Δημιουργός ερωτημάτων
Οποιοσδήποτε στην ομάδα μπορεί να εξερευνήσει δεδομένα και να δημιουργήσει γραφήματα μέσω μιας οπτικής διεπαφής, χωρίς να χρειάζεται να μάθει τη σύνταξη SQL.
20+ Συνδέσεις database
Συνδεθείτε σε PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake, και άλλα μέσω ενός καθοδηγούμενου οδηγού εγκατάστασης.
Διαδραστικοί πίνακες ελέγχου
Συνδυάστε γραφήματα, μετρήσεις και φίλτρα σε κοινόχρηστα ταμπλό που ενημερώνονται αυτόματα με νέα δεδομένα.
Αυτοματοποιημένες αναφορές
Προγραμματίστε αναφορές για να παραδίδονται μέσω email ή Slack, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πάντα ενημερωμένες πληροφορίες χωρίς σύνδεση.
Ενσωμάτωση και κοινή χρήση
Ενσωματώστε dashboards σε εξωτερικά εργαλεία ή μοιραστείτε δημόσιους συνδέσμους για customer-facing analytics χωρίς να εκθέτετε ακατέργαστα δεδομένα.
Γιατί να τρέξω Metabase στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Προτεινόμενη τοποθεσία server:
Ελεγχος...
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.
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