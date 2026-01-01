Ανάπτυξη Radicale με εγκατάσταση ενός κλικ
Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο CalDAV και CardDAV server για συγχρονισμό ημερολογίων και επαφών σε όλες τις συσκευές σας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Radicale
Το Radicale είναι ένας μικρός, απλός, χωρίς προβλήματα CalDAV (ημερολόγιο) και CardDAV (επαφές) server γραμμένος σε Python. Υποστηρίζει τα τυπικά πρωτόκολλα που κάθε σύγχρονο λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει εγγενώς — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — έτσι τα ημερολόγια και οι επαφές συγχρονίζονται στις συσκευές σας χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε προσαρμοσμένες εφαρμογές ή επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης.
Το self-hosting του Radicale στο VPS σας διατηρεί κάθε εκδήλωση, διεύθυνση και κοινόχρηστο ημερολόγιο σε υποδομή που ελέγχετε, αντί να παραδίδονται σε ένα calendar SaaS. Ο server αποθηκεύει συλλογές ως απλά αρχεία στον δίσκο, δεν απαιτεί βάση δεδομένων και λειτουργεί άνετα παράλληλα με άλλες εφαρμογές χάρη στο μικρό του αποτύπωμα Python.
Βασικά χαρακτηριστικά του Radicale
Πρότυπο CalDAV και CardDAV
Εγγενής συγχρονισμός με iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME και KDE χωρίς εφαρμογές τρίτων — κάθε σύγχρονο OS υποστηρίζει τα πρωτόκολλα από προεπιλογή.
Αποθήκευση βασισμένη σε αρχεία
Τα ημερολόγια και οι επαφές υπάρχουν ως απλά αρχεία iCalendar και vCard στον δίσκο - εύκολα για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, έλεγχο έκδοσης ή μεταφορά χωρίς dumps βάσης δεδομένων.
Πολλαπλών χρηστών με κοινή χρήση
Κάθε πιστοποιημένος χρήστης αποκτά τις δικές του συλλογές, με προαιρετικούς κανόνες κοινής χρήσης για κοινά οικογενειακά ή ομαδικά ημερολόγια.
Μικρό αποτύπωμα πόρων
Ένας server Pure-Python χωρίς database ξεκινάει σε δευτερόλεπτα και χρησιμοποιεί δεκάδες megabyte μνήμης - ιδανικό για τα μικρότερα πλάνα VPS.
Διεπαφή διαχείρισης Web
Το ενσωματωμένο UI του browser επιτρέπει στους χρήστες να περιηγούνται σε συλλογές, να αντιγράφουν URLs CalDAV/CardDAV για τη ρύθμιση του client, και να επαληθεύουν ότι όλα λειτουργούν.
Φιλικό προς reverse-proxy
Σχεδιασμένο για να λειτουργεί πίσω από nginx, Apache, ή Traefik με τερματισμό HTTPS upstream, έτσι ώστε η ανάπτυξη να είναι απλή και ασφαλής.
Γιατί να τρέξω Radicale στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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