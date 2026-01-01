Έκπτωση έως 69% για Radicale

Ανάπτυξη Radicale με εγκατάσταση ενός κλικ

Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο CalDAV και CardDAV server για συγχρονισμό ημερολογίων και επαφών σε όλες τις συσκευές σας.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Ανάπτυξη Radicale με εγκατάσταση ενός κλικ

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Radicale

Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Radicale

Το Radicale είναι ένας μικρός, απλός, χωρίς προβλήματα CalDAV (ημερολόγιο) και CardDAV (επαφές) server γραμμένος σε Python. Υποστηρίζει τα τυπικά πρωτόκολλα που κάθε σύγχρονο λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει εγγενώς — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — έτσι τα ημερολόγια και οι επαφές συγχρονίζονται στις συσκευές σας χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε προσαρμοσμένες εφαρμογές ή επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης.

Το self-hosting του Radicale στο VPS σας διατηρεί κάθε εκδήλωση, διεύθυνση και κοινόχρηστο ημερολόγιο σε υποδομή που ελέγχετε, αντί να παραδίδονται σε ένα calendar SaaS. Ο server αποθηκεύει συλλογές ως απλά αρχεία στον δίσκο, δεν απαιτεί βάση δεδομένων και λειτουργεί άνετα παράλληλα με άλλες εφαρμογές χάρη στο μικρό του αποτύπωμα Python.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Radicale

Πρότυπο CalDAV και CardDAV

Εγγενής συγχρονισμός με iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME και KDE χωρίς εφαρμογές τρίτων — κάθε σύγχρονο OS υποστηρίζει τα πρωτόκολλα από προεπιλογή.

Αποθήκευση βασισμένη σε αρχεία

Τα ημερολόγια και οι επαφές υπάρχουν ως απλά αρχεία iCalendar και vCard στον δίσκο - εύκολα για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, έλεγχο έκδοσης ή μεταφορά χωρίς dumps βάσης δεδομένων.

Πολλαπλών χρηστών με κοινή χρήση

Κάθε πιστοποιημένος χρήστης αποκτά τις δικές του συλλογές, με προαιρετικούς κανόνες κοινής χρήσης για κοινά οικογενειακά ή ομαδικά ημερολόγια.

Μικρό αποτύπωμα πόρων

Ένας server Pure-Python χωρίς database ξεκινάει σε δευτερόλεπτα και χρησιμοποιεί δεκάδες megabyte μνήμης - ιδανικό για τα μικρότερα πλάνα VPS.

Διεπαφή διαχείρισης Web

Το ενσωματωμένο UI του browser επιτρέπει στους χρήστες να περιηγούνται σε συλλογές, να αντιγράφουν URLs CalDAV/CardDAV για τη ρύθμιση του client, και να επαληθεύουν ότι όλα λειτουργούν.

Φιλικό προς reverse-proxy

Σχεδιασμένο για να λειτουργεί πίσω από nginx, Apache, ή Traefik με τερματισμό HTTPS upstream, έτσι ώστε η ανάπτυξη να είναι απλή και ασφαλής.

Γιατί να τρέξω Radicale στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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