Το Radicale είναι ένας μικρός, απλός, χωρίς προβλήματα CalDAV (ημερολόγιο) και CardDAV (επαφές) server γραμμένος σε Python. Υποστηρίζει τα τυπικά πρωτόκολλα που κάθε σύγχρονο λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει εγγενώς — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — έτσι τα ημερολόγια και οι επαφές συγχρονίζονται στις συσκευές σας χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε προσαρμοσμένες εφαρμογές ή επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης.

Το self-hosting του Radicale στο VPS σας διατηρεί κάθε εκδήλωση, διεύθυνση και κοινόχρηστο ημερολόγιο σε υποδομή που ελέγχετε, αντί να παραδίδονται σε ένα calendar SaaS. Ο server αποθηκεύει συλλογές ως απλά αρχεία στον δίσκο, δεν απαιτεί βάση δεδομένων και λειτουργεί άνετα παράλληλα με άλλες εφαρμογές χάρη στο μικρό του αποτύπωμα Python.