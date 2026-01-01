Αναπτύξτε το NATS με εγκατάσταση ενός κλικ.
Cloud-native, σύστημα μηνυμάτων υψηλής απόδοσης με καθυστέρηση κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου για microservices, IoT και κατανεμημένες εφαρμογές.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για NATS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με NATS
Το NATS είναι ένα ελαφρύ, ανοιχτού κώδικα σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων, σχεδιασμένο για αρχιτεκτονικές cloud-native. Παρέχει ανταλλαγή μηνυμάτων publish-subscribe, request-reply και queue group σε υπο-χιλιοστά του δευτερολέπτου με ελάχιστο αποτύπωμα — το δυαδικό αρχείο του server είναι κάτω από 20MB και δεν απαιτεί εξωτερικές εξαρτήσεις. Το NATS διαχειρίζεται εκατομμύρια μηνύματα ανά δευτερόλεπτο, καθιστώντας το έναν από τους ταχύτερους message brokers που υπάρχουν.
Το JetStream, το ενσωματωμένο persistence layer του NATS, προσθέτει durable streams, replay και exactly-once delivery χωρίς να απαιτεί ξεχωριστή υπηρεσία queue ή database. Η αυτο-φιλοξενία του NATS στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην data locality, εξαλείφει τις χρεώσεις cloud ανά μήνυμα και τοποθετεί το message bus σας όσο το δυνατόν πιο κοντά στις υπηρεσίες σας για ελάχιστη latency.
Βασικά χαρακτηριστικά του NATS
Pub/Sub μηνυμάτων
Μεταδώστε μηνύματα σε οποιονδήποτε αριθμό συνδρομητών άμεσα με δρομολόγηση βάσει θέματος και συνδρομές wildcard για ευέλικτο message fan-out.
JetStream διατήρηση
Διατηρήστε, αναπαράγετε και επεξεργαστείτε μηνύματα με ανθεκτικές ροές και καταναλωτές — προσθέτοντας παράδοση ακριβώς-μία φορά και ιστορικό μηνυμάτων χωρίς επιπλέον υποδομή.
Μοτίβο Αίτησης-Απάντησης
Δημιουργήστε RPC τύπου σύγχρονης κλήσης μέσω ασύγχρονης ανταλλαγής μηνυμάτων, με ενσωματωμένη λειτουργία αίτημα-απάντηση, επιτρέποντας κλήσεις υπηρεσίας προς υπηρεσία με αυτόματο χειρισμό χρονικού ορίου.
Ομάδες αναμονής
Διανείμετε την εργασία σε οριζόντια κλιμακούμενους καταναλωτές χρησιμοποιώντας ομάδες ουρών — η NATS ισορροπεί αυτόματα το φορτίο των μηνυμάτων σε όλα τα μέλη μιας ομάδας.
Ενσωματωμένο clustering
Δημιουργήστε ένα σύμπλεγμα ανεκτικό σε σφάλματα σε πολλούς κόμβους με αυτόματη ανακάλυψη διαδρομών και αναπαραγωγή JetStream βασισμένη σε RAFT για υψηλή διαθεσιμότητα.
Παρακολούθηση HTTP
Περιηγηθείτε στην υγεία του server, στατιστικά σύνδεσης, μετρήσεις JetStream και δεδομένα συνδρομής μέσω του ενσωματωμένου monitoring endpoint στην port 8222.
Γιατί να τρέξω NATS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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