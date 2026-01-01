Το NATS είναι ένα ελαφρύ, ανοιχτού κώδικα σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων, σχεδιασμένο για αρχιτεκτονικές cloud-native. Παρέχει ανταλλαγή μηνυμάτων publish-subscribe, request-reply και queue group σε υπο-χιλιοστά του δευτερολέπτου με ελάχιστο αποτύπωμα — το δυαδικό αρχείο του server είναι κάτω από 20MB και δεν απαιτεί εξωτερικές εξαρτήσεις. Το NATS διαχειρίζεται εκατομμύρια μηνύματα ανά δευτερόλεπτο, καθιστώντας το έναν από τους ταχύτερους message brokers που υπάρχουν.

Το JetStream, το ενσωματωμένο persistence layer του NATS, προσθέτει durable streams, replay και exactly-once delivery χωρίς να απαιτεί ξεχωριστή υπηρεσία queue ή database. Η αυτο-φιλοξενία του NATS στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην data locality, εξαλείφει τις χρεώσεις cloud ανά μήνυμα και τοποθετεί το message bus σας όσο το δυνατόν πιο κοντά στις υπηρεσίες σας για ελάχιστη latency.