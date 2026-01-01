Το evcc είναι ένας open-source ελεγκτής φόρτισης EV και σύστημα διαχείρισης ενέργειας σπιτιού που δίνει προτεραιότητα στη φόρτιση του ηλεκτρικού σας οχήματος με αυτοπαραγόμενη ηλιακή ενέργεια αντί για ηλεκτρικό ρεύμα δικτύου. Συνδέεται με εκατοντάδες wallboxes, μετατροπείς ηλιακής ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης μπαταριών, έξυπνους μετρητές και APIs οχημάτων για να συντονίζει τη φόρτιση με βάση το ζωντανό πλεόνασμα φωτοβολταϊκών, τα δυναμικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

Το self-hosting του evcc στο δικό σας VPS διατηρεί τα διαπιστευτήρια συσκευών, το ιστορικό φόρτισης και τη λογική αυτοματισμού εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, αφαιρεί κάθε εξάρτηση από υπηρεσίες cloud προμηθευτή, και διασφαλίζει ότι οι στρατηγικές φόρτισης θα λειτουργούν αξιόπιστα κάθε φορά που ο ήλιος λάμπει.