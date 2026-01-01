Αναπτύξτε το evcc με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελεγκτής φόρτισης EV που λαμβάνει υπόψη την ηλιακή ενέργεια και οικιακός διαχειριστής ενέργειας για εκατοντάδες wallboxes, inverters και οχήματα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για evcc
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με evcc
Το evcc είναι ένας open-source ελεγκτής φόρτισης EV και σύστημα διαχείρισης ενέργειας σπιτιού που δίνει προτεραιότητα στη φόρτιση του ηλεκτρικού σας οχήματος με αυτοπαραγόμενη ηλιακή ενέργεια αντί για ηλεκτρικό ρεύμα δικτύου. Συνδέεται με εκατοντάδες wallboxes, μετατροπείς ηλιακής ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης μπαταριών, έξυπνους μετρητές και APIs οχημάτων για να συντονίζει τη φόρτιση με βάση το ζωντανό πλεόνασμα φωτοβολταϊκών, τα δυναμικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Το self-hosting του evcc στο δικό σας VPS διατηρεί τα διαπιστευτήρια συσκευών, το ιστορικό φόρτισης και τη λογική αυτοματισμού εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, αφαιρεί κάθε εξάρτηση από υπηρεσίες cloud προμηθευτή, και διασφαλίζει ότι οι στρατηγικές φόρτισης θα λειτουργούν αξιόπιστα κάθε φορά που ο ήλιος λάμπει.
Βασικά χαρακτηριστικά του evcc
Φόρτιση ηλιακού πλεονάσματος
Φορτίζει το EV σας με την πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ενέργεια σε πραγματικό χρόνο, μεγιστοποιώντας την αυτοκατανάλωση και ελαχιστοποιώντας τις εισαγωγές από το δίκτυο.
Δυναμική υποστήριξη τιμολογίων
Προγραμματίζει τη φόρτιση κατά τις φθηνότερες ώρες των τιμολογίων δυναμικής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως Tibber, aWATTar και Octopus.
Εκατοντάδες συσκευές
Ενσωματώνεται με φορτιστές, μετρητές, μετατροπείς και οχήματα από ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei, και πολλά άλλα.
Ρύθμιση βασισμένη σε browser
Διαμορφώστε wallboxes, οχήματα, μετρητές και loadpoints μέσω ενός καθοδηγούμενου web UI χωρίς να επεξεργάζεστε αρχεία YAML χειροκίνητα.
Ενήμερο για οικιακή μπαταρία
Συντονίζει τη φόρτιση του EV με την κατάσταση φόρτισης της οικιακής μπαταρίας, ώστε η μπαταρία του σπιτιού να μην αποφορτιστεί για να τροφοδοτήσει το αυτοκίνητο.
REST και MQTT APIs
Παρέχει ένα πλήρες REST και MQTT API για Home Assistant, openHAB, Node-RED και προσαρμοσμένους αυτοματισμούς.
Γιατί να τρέξω evcc στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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