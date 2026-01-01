Το Grav είναι ένα σύγχρονο flat-file CMS που αποθηκεύει όλο το περιεχόμενο ως αρχεία Markdown στο σύστημα αρχείων, εξαλείφοντας πλήρως τη βάση δεδομένων. Κατασκευασμένο σε PHP με Twig templating, προσφέρει γρήγορη φόρτωση σελίδων μέσω file-based caching, έναν ενσωματωμένο πίνακα διαχείρισης για μη τεχνικούς συντάκτες, και πάνω από 300 πρόσθετα για φόρμες, SEO, αναζήτηση και πολύγλωσσο περιεχόμενο.

Η αυτο-φιλοξενία του Grav στο VPS σας σημαίνει ότι τα αντίγραφα ασφαλείας είναι τόσο απλά όσο η αντιγραφή ενός φακέλου, ο έλεγχος εκδόσεων γίνεται εγγενώς από το Git, και δεν υπάρχουν όρια σύνδεσης βάσης δεδομένων, προβλήματα βελτιστοποίησης ερωτημάτων, ή ξεχωριστές εργασίες αντιγράφων ασφαλείας — απλώς αρχεία και η εφαρμογή σας να τρέχει σε υλικό που ελέγχετε εσείς.