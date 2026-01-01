Αναπτύξτε το Grav με εγκατάσταση ενός κλικ.
Γρήγορο, σύγχρονο flat-file CMS χωρίς να απαιτείται database - απλά αρχεία Markdown, Twig templates και ένα οικοσύστημα plugin.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Grav
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Grav
Το Grav είναι ένα σύγχρονο flat-file CMS που αποθηκεύει όλο το περιεχόμενο ως αρχεία Markdown στο σύστημα αρχείων, εξαλείφοντας πλήρως τη βάση δεδομένων. Κατασκευασμένο σε PHP με Twig templating, προσφέρει γρήγορη φόρτωση σελίδων μέσω file-based caching, έναν ενσωματωμένο πίνακα διαχείρισης για μη τεχνικούς συντάκτες, και πάνω από 300 πρόσθετα για φόρμες, SEO, αναζήτηση και πολύγλωσσο περιεχόμενο.
Η αυτο-φιλοξενία του Grav στο VPS σας σημαίνει ότι τα αντίγραφα ασφαλείας είναι τόσο απλά όσο η αντιγραφή ενός φακέλου, ο έλεγχος εκδόσεων γίνεται εγγενώς από το Git, και δεν υπάρχουν όρια σύνδεσης βάσης δεδομένων, προβλήματα βελτιστοποίησης ερωτημάτων, ή ξεχωριστές εργασίες αντιγράφων ασφαλείας — απλώς αρχεία και η εφαρμογή σας να τρέχει σε υλικό που ελέγχετε εσείς.
Βασικά χαρακτηριστικά του Grav
Δεν απαιτείται βάση δεδομένων
Όλο το περιεχόμενο υπάρχει ως αρχεία Markdown, εξαλείφοντας την ανάγκη για ρύθμιση βάσης δεδομένων, connection pooling ή query optimization για τυπικούς φόρτους εργασίας ιστοτόπων.
Ενσωματωμένος πίνακας διαχείρισης
Διαχειριστείτε σελίδες, θέματα, plugins και λογαριασμούς χρηστών μέσω μιας εξελιγμένης διεπαφής web, χωρίς να αγγίξετε τη γραμμή εντολών ή να επεξεργαστείτε αρχεία απευθείας.
Πλούσιο Plugin Οικοσύστημα
Πάνω από 300 plugins καλύπτουν φόρμες, πολύγλωσση υποστήριξη, αναζήτηση, SEO, βελτιστοποίηση εικόνων και πολλά άλλα — εγκαταστήστε τα με ένα κλικ από το admin panel.
Περιεχόμενο φιλικό προς το Git
Η αρχιτεκτονική που βασίζεται σε αρχεία καθιστά ολόκληρο τον ιστότοπο — περιεχόμενο, διαμόρφωση και κώδικα — ανιχνεύσιμο στο Git για αυτοματοποιημένες αναπτύξεις και ιστορικό αλλαγών.
Προτυποποίηση Twig
Δημιουργήστε πλήρως προσαρμοσμένα θέματα χρησιμοποιώντας το Twig template engine με πρόσβαση στο ισχυρό content API, το taxonomy system και το media pipeline.
Γιατί να τρέξω Grav στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.