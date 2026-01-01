Αναπτύξτε το Haven με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ιδιωτική αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα ιστολογίου για προσωπικά ημερολόγια, οικογενειακές ενημερώσεις και γραφή που μοιράζεται μόνο με άτομα που προσκαλείτε.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Haven
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Haven
Το Haven είναι μια εφαρμογή προσωπικού blogging ανοιχτού κώδικα, βασισμένη σε Ruby on Rails, για συγγραφείς που θέλουν έναν ιδιωτικό χώρο για να μοιράζονται με φίλους και οικογένεια, αντί για το δημόσιο internet. Δεν υπάρχει αυτοεγγραφή, διαφημίσεις, ιχνηλάτες και αλγοριθμική ροή — μόνο τα άτομα για τα οποία δημιουργείτε λογαριασμούς μπορούν να διαβάσουν τις αναρτήσεις σας.
Το self-hosting του Haven στον δικό σας VPS διατηρεί τις καταχωρήσεις του ημερολογίου σας, τις φωτογραφίες και τη λίστα συνδρομητών εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, με έναν markdown editor, ενσωματωμένο RSS reader και μείωση μεγέθους εικόνων βελτιστοποιημένη για ανάγνωση με χαμηλό bandwidth.
Βασικά χαρακτηριστικά του Haven
Ιδιωτικό από προεπιλογή
Η μη αυτόματη εγγραφή σημαίνει ότι μόνο οι προσκεκλημένοι αναγνώστες μπορούν να δουν τις αναρτήσεις, τις φωτογραφίες και τα σχόλιά σας — ιδανικό για οικογενειακά ιστολόγια και προσωπικά ημερολόγια.
Markdown επεξεργαστής
Γράψτε αναρτήσεις σε markdown με ζωντανή προεπισκόπηση, ενσωματωμένες εικόνες, βίντεο και ήχο που αποδίδονται απευθείας μέσα στο πρόγραμμα επεξεργασίας.
Ενσωματωμένος αναγνώστης RSS
Ακολουθήστε άλλα ιστολόγια Haven και δημόσιες ροές μέσα από τον δικό σας πίνακα ελέγχου χωρίς ξεχωριστό αναγνώστη ροών.
Ιδιωτικά RSS feeds
Κάθε προσκεκλημένος αναγνώστης λαμβάνει ένα προσωπικό, πιστοποιημένο RSS URL ώστε να μπορεί να εγγραφεί σε οποιοδήποτε feed reader χωρίς να εκθέτει το blog σας δημόσια.
Φιλικό προς το εύρος ζώνης
Οι εικόνες που ανεβάζονται μειώνονται αυτόματα σε μέγεθος και το περιβάλλον εργασίας παρέχεται χωρίς frameworks JavaScript, έτσι οι σελίδες παραμένουν γρήγορες σε αργά δίκτυα.
Προσαρμόσιμη θεματοποίηση
Εισάγετε προσαρμοσμένο CSS και γραμματοσειρές απευθείας από το admin για να ταιριάξετε το προσωπικό σας στυλ χωρίς να κάνετε fork το codebase.
Γιατί να τρέξω Haven στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.