Το Haven είναι μια εφαρμογή προσωπικού blogging ανοιχτού κώδικα, βασισμένη σε Ruby on Rails, για συγγραφείς που θέλουν έναν ιδιωτικό χώρο για να μοιράζονται με φίλους και οικογένεια, αντί για το δημόσιο internet. Δεν υπάρχει αυτοεγγραφή, διαφημίσεις, ιχνηλάτες και αλγοριθμική ροή — μόνο τα άτομα για τα οποία δημιουργείτε λογαριασμούς μπορούν να διαβάσουν τις αναρτήσεις σας.

Το self-hosting του Haven στον δικό σας VPS διατηρεί τις καταχωρήσεις του ημερολογίου σας, τις φωτογραφίες και τη λίστα συνδρομητών εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, με έναν markdown editor, ενσωματωμένο RSS reader και μείωση μεγέθους εικόνων βελτιστοποιημένη για ανάγνωση με χαμηλό bandwidth.