Αναπτύξτε το Inkscape με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα vector graphics editor, προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης μέσω ενός cloud-hosted περιβάλλοντος επιφάνειας εργασίας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Inkscape
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Inkscape
Το Inkscape είναι ο κορυφαίος επεξεργαστής διανυσματικών γραφικών ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία λογότυπων, εικονιδίων, εικονογραφήσεων και τεχνικών διαγραμμάτων σε μορφή SVG. Αυτό το πρότυπο εκτελεί την πλήρη εφαρμογή desktop του Inkscape μέσω KasmVNC, καθιστώντας την προσβάσιμη από οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να χρειάζεται τοπική εγκατάσταση.
Η φιλοξενία του Inkscape σε ένα VPS σας παρέχει έναν μόνιμο χώρο εργασίας σχεδίασης που σας ακολουθεί σε όλες τις συσκευές. Οι προσαρμοσμένες επεκτάσεις, παλέτες, πρότυπα και αρχεία έργου σας είναι πάντα διαθέσιμα, και το περιβάλλον είναι ασφαλισμένο μέσω HTTPS με έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης — δεν απαιτείται VPN ή συγχρονισμός desktop.
Βασικά χαρακτηριστικά του Inkscape
Desktop προσβάσιμο μέσω browser
Η πλήρης εφαρμογή Inkscape λειτουργεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω KasmVNC, παρέχοντάς σας πρόσβαση στον χώρο εργασίας σχεδιασμού σας από οποιαδήποτε συσκευή.
SVG-Native επεξεργασία
Το Inkscape λειτουργεί απευθείας με γεωμετρία SVG, έτσι τα έργα τέχνης κλιμακώνονται σε οποιαδήποτε ανάλυση χωρίς απώλεια ποιότητας - ιδανικό για web και εκτύπωση.
Προηγμένη επεξεργασία κόμβου
Τα ακριβή εργαλεία χειρισμού καμπυλών Bezier και κόμβων σάς δίνουν πλήρη έλεγχο στις διαδρομές για λεπτομερή εικονογράφηση και εργασία με εικονίδια.
Επεκτάσεις και Scripting
Εκατοντάδες ενσωματωμένες και κοινοτικές επεκτάσεις επιτρέπουν την αυτοματοποίηση, τα προσαρμοσμένα εφέ και τις ενσωματώσεις ροής εργασιών απευθείας μέσα στο Inkscape.
Μόνιμος χώρος εργασίας
Τα αρχεία έργου, οι γραμματοσειρές, οι παλέτες και οι προτιμήσεις διατηρούνται σε όλες τις συνεδρίες σε ένα ονομαστικό Docker volume, επιβιώνοντας από επανεκκινήσεις και ενημερώσεις container.
Γιατί να τρέξω Inkscape στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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