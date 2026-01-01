Το Inkscape είναι ο κορυφαίος επεξεργαστής διανυσματικών γραφικών ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία λογότυπων, εικονιδίων, εικονογραφήσεων και τεχνικών διαγραμμάτων σε μορφή SVG. Αυτό το πρότυπο εκτελεί την πλήρη εφαρμογή desktop του Inkscape μέσω KasmVNC, καθιστώντας την προσβάσιμη από οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να χρειάζεται τοπική εγκατάσταση.

Η φιλοξενία του Inkscape σε ένα VPS σας παρέχει έναν μόνιμο χώρο εργασίας σχεδίασης που σας ακολουθεί σε όλες τις συσκευές. Οι προσαρμοσμένες επεκτάσεις, παλέτες, πρότυπα και αρχεία έργου σας είναι πάντα διαθέσιμα, και το περιβάλλον είναι ασφαλισμένο μέσω HTTPS με έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης — δεν απαιτείται VPN ή συγχρονισμός desktop.