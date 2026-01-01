Το Judge0 CE είναι ένα σύστημα online κριτή ανοιχτού κώδικα που παρέχει ένα απλό HTTP JSON API για τη μεταγλώττιση και εκτέλεση πηγαίου κώδικα σε περισσότερες από 60 γλώσσες προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust και Ruby. Κάθε υποβολή μεταγλωττίζεται και εκτελείται μέσα σε ένα πλήρως απομονωμένο, περιορισμένων πόρων sandbox χρησιμοποιώντας Linux kernel namespaces και cgroups, αποτρέποντας ανεξέλεγκτες διεργασίες, εξάντληση μνήμης ή διαφυγές συστήματος αρχείων.

Η αυτο-φιλοξενία του Judge0 σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε πλατφόρμες αξιολόγησης κώδικα, κριτές ανταγωνιστικού προγραμματισμού ή εκπαιδευτικά εργαλεία χωρίς να βασίζεστε σε υπηρεσίες εκτέλεσης τρίτων. Εσείς κατέχετε το API, ελέγχετε τα όρια ρυθμού και διατηρείτε όλα τα δεδομένα υποβολών στον δικό σας VPS. Η έκδοση CE είναι δωρεάν και με άδεια MIT, χωρίς χρεώσεις ανά εκτέλεση, ανεξαρτήτως όγκου.