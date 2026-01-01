Αναπτύξτε το Judge0 CE με εγκατάσταση με ένα κλικ.
API εκτέλεσης κώδικα ανοιχτού κώδικα που μεταγλωττίζει και εκτελεί υποβολές σε περισσότερες από 60 γλώσσες προγραμματισμού μέσα σε ένα απομονωμένο sandbox.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Judge0 CE
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Judge0 CE
Το Judge0 CE είναι ένα σύστημα online κριτή ανοιχτού κώδικα που παρέχει ένα απλό HTTP JSON API για τη μεταγλώττιση και εκτέλεση πηγαίου κώδικα σε περισσότερες από 60 γλώσσες προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust και Ruby. Κάθε υποβολή μεταγλωττίζεται και εκτελείται μέσα σε ένα πλήρως απομονωμένο, περιορισμένων πόρων sandbox χρησιμοποιώντας Linux kernel namespaces και cgroups, αποτρέποντας ανεξέλεγκτες διεργασίες, εξάντληση μνήμης ή διαφυγές συστήματος αρχείων.
Η αυτο-φιλοξενία του Judge0 σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε πλατφόρμες αξιολόγησης κώδικα, κριτές ανταγωνιστικού προγραμματισμού ή εκπαιδευτικά εργαλεία χωρίς να βασίζεστε σε υπηρεσίες εκτέλεσης τρίτων. Εσείς κατέχετε το API, ελέγχετε τα όρια ρυθμού και διατηρείτε όλα τα δεδομένα υποβολών στον δικό σας VPS. Η έκδοση CE είναι δωρεάν και με άδεια MIT, χωρίς χρεώσεις ανά εκτέλεση, ανεξαρτήτως όγκου.
Βασικά χαρακτηριστικά του Judge0 CE
Υποστήριξη 60+ γλωσσών
Εκτελέστε υποβολές σε C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby, και δεκάδες ακόμα - όλα διαχειρίζονται από ένα ενιαίο API endpoint.
Απομονωμένη εκτέλεση sandbox
Κάθε υποβολή εκτελείται σε ένα kernel-level sandbox με αυστηρά όρια χρόνου CPU, μνήμης και διεργασιών, αποτρέποντας παρεμβολές μεταξύ ταυτόχρονων εκτελέσεων.
Απλό HTTP JSON API
Δημιουργήστε μια υποβολή με πηγαίο κώδικα και αναγνωριστικό γλώσσας μέσω ενός ενιαίου αιτήματος POST και ελέγξτε περιοδικά ή περιμένετε συγχρονισμένα για την απόφαση, την έξοδο και τα στατιστικά χρόνου εκτέλεσης.
Έλεγχος ταυτότητας και εξουσιοδότηση
Προστατέψτε το API με διαμορφώσιμες κεφαλίδες token ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης, επιτρέποντας ελεγχόμενη πρόσβαση μόνο σε αξιόπιστους πελάτες.
Ασύγχρονη δεξαμενή εργατών
Μια ξεχωριστή διεργασία worker αδειάζει την ουρά εκτέλεσης από το Redis, έτσι ο API server παραμένει ανταποκριτικός υπό υψηλά φορτία υποβολής.
Ενσωματωμένο rate limiting
Το rate limiting ανά πελάτη μπορεί να διαμορφωθεί για να αποτρέψει έναν μόνο καλούντα από το να κορέσει το execution pool σε ένα κοινό deployment.
Γιατί να τρέξω Judge0 CE στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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