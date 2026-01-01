Το tinyMediaManager είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής πολυμέσων που οργανώνει τις συλλογές ταινιών και τηλεοπτικών σειρών σας ανακτώντας πλούσια μεταδεδομένα, εξώφυλλα και βαθμολογίες από τα TheMovieDB, TheTVDB και Fanart.tv. Μετονομάζει αρχεία σύμφωνα με διαμορφώσιμα πρότυπα, δημιουργεί αρχεία NFO συμβατά με Kodi, Emby, Jellyfin, Plex και MediaPortal, και χειρίζεται αυτόματα πολύπλοκες δομές πολλαπλών δίσκων και πολλαπλών επεισοδίων.

Αναπτυγμένο ως ένα γραφικό περιβάλλον επιφάνειας εργασίας προσβάσιμο μέσω noVNC, λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησής σας στη θύρα 4000 χωρίς κανένα λογισμικό πελάτη. Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας σημαίνει ότι ολόκληρη η βιβλιοθήκη πολυμέσων σας μπορεί να οργανωθεί και να συντηρηθεί απομακρυσμένα, με όλα τα μεταδεδομένα αποθηκευμένα τοπικά υπό τον έλεγχό σας.