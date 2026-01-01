Αναπτύξτε το tinyMediaManager με ένα κλικ.
Πολυπλατφορμικό media manager για την οργάνωση ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών, την ανάκτηση metadata και τη δημιουργία αρχείων NFO για media centers.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για tinyMediaManager
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με tinyMediaManager
Το tinyMediaManager είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής πολυμέσων που οργανώνει τις συλλογές ταινιών και τηλεοπτικών σειρών σας ανακτώντας πλούσια μεταδεδομένα, εξώφυλλα και βαθμολογίες από τα TheMovieDB, TheTVDB και Fanart.tv. Μετονομάζει αρχεία σύμφωνα με διαμορφώσιμα πρότυπα, δημιουργεί αρχεία NFO συμβατά με Kodi, Emby, Jellyfin, Plex και MediaPortal, και χειρίζεται αυτόματα πολύπλοκες δομές πολλαπλών δίσκων και πολλαπλών επεισοδίων.
Αναπτυγμένο ως ένα γραφικό περιβάλλον επιφάνειας εργασίας προσβάσιμο μέσω noVNC, λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησής σας στη θύρα 4000 χωρίς κανένα λογισμικό πελάτη. Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας σημαίνει ότι ολόκληρη η βιβλιοθήκη πολυμέσων σας μπορεί να οργανωθεί και να συντηρηθεί απομακρυσμένα, με όλα τα μεταδεδομένα αποθηκευμένα τοπικά υπό τον έλεγχό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του tinyMediaManager
Ανάκτηση Μεταδεδομένων
Αντλεί πλούσια metadata, εικαστικό υλικό, τρέιλερ και αξιολογήσεις από τα TheMovieDB, TheTVDB και Fanart.tv για ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.
Δημιουργία αρχείου NFO
Δημιουργεί αρχεία NFO στη μορφή που αναμένεται από Kodi, Emby, Jellyfin, Plex και MediaPortal, διατηρώντας το κέντρο πολυμέσων σας πάντα συγχρονισμένο.
Αυτόματη μετονομασία αρχείων
Μετονομάζει και αναδιοργανώνει τα αρχεία πολυμέσων και τους φακέλους σας σύμφωνα με πλήρως διαμορφώσιμα πρότυπα με βάση τα ανακτημένα μεταδεδομένα.
Υποστήριξη τηλεοπτικής εκπομπής
Ανιχνεύει και οργανώνει πολυεποχιακές, πολυεπεισοδιακές δομές, συμπεριλαμβανομένων ειδικών επεισοδίων, χωρισμένων επεισοδίων και εναλλακτικών συμβάσεων ονομασίας.
Browser-based Desktop
Λειτουργεί ως ένα πλήρες περιβάλλον επιφάνειας εργασίας προσβάσιμο μέσω noVNC σε οποιοδήποτε browser — δεν απαιτείται VNC client ή τοπική εγκατάσταση.
Γιατί να τρέξω tinyMediaManager στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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