Αναπτύξτε το XBackBone με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted ελαφρύς server κοινής χρήσης αρχείων και στιγμιότυπων οθόνης με πλήρη υποστήριξη ShareX, ScreenCloud και Flameshot.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με XBackBone
Το XBackBone είναι ένας ελαφρύς διαχειριστής αρχείων PHP και host εικόνων, σχεδιασμένος γύρω από τη δημοφιλή ροή εργασιών μεταφόρτωσης του ShareX. Ρίξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή ένα αρχείο στο ShareX (ή στο ScreenCloud, στο Flameshot ή σε οποιονδήποτε συμβατό client) και το XBackBone το φιλοξενεί άμεσα πίσω από ένα κοινόχρηστο σύντομο URL — με προεπισκόπηση markdown, απόδοση raw-text, προβολή γκαλερί και ενσωματωμένα όρια ανά χρήστη.
Η αυτο-φιλοξενία του XBackBone σε έναν VPS αντικαθιστά τους εμπορικούς image hosts και τις υπηρεσίες pastebin με υποδομή που ελέγχετε πλήρως. Λογαριασμοί πολλών χρηστών, δικαιώματα βάσει ρόλων και ενσωματωμένη ενσωμάτωση OAuth το καθιστούν κατάλληλο τόσο για ιδιώτες όσο και για μικρές ομάδες που θέλουν ένα ιδιωτικό σημείο λήψης στιγμιότυπων οθόνης και αρχείων.
Βασικά χαρακτηριστικά του XBackBone
Εγγενείς αναφορτώσεις ShareX
Ρίξτε αρχεία σε ShareX, ScreenCloud ή Flameshot και το XBackBone τα φιλοξενεί άμεσα μέσω του τυπικού API μεταφόρτωσης.
Συλλογή και προεπισκοπήσεις
Προβολή γκαλερί Browser με αυτόματα δημιουργούμενες μικρογραφίες, καθώς και ενσωματωμένη απόδοση για εικόνες, βίντεο, ήχο και περιεχόμενο Markdown.
Πολυχρηστικοί λογαριασμοί
Οι λογαριασμοί ανά χρήστη με δικαιώματα βάσει ρόλου και ατομικά όρια επιτρέπουν σε ομάδες ή οικογένειες να μοιράζονται έναν server χωρίς να διασταυρώνονται οι βιβλιοθήκες.
Δημόσιοι και ιδιωτικοί σύνδεσμοι
Κάθε μεταφόρτωση δημιουργεί ένα σύντομο URL με προαιρετική προστασία με κωδικό πρόσβασης, λήξη και λειτουργίες εφάπαξ πρόσβασης για ευαίσθητο περιεχόμενο.
Υποστήριξη OAuth και SSO
Η ενσωματωμένη ενσωμάτωση OAuth με Google, Discord και GitLab εξαλείφει την ξεχωριστή διαχείριση λογαριασμών για ομάδες που χρησιμοποιούν ήδη αυτές τις πλατφόρμες.
Γιατί να τρέξω XBackBone στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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