Το XBackBone είναι ένας ελαφρύς διαχειριστής αρχείων PHP και host εικόνων, σχεδιασμένος γύρω από τη δημοφιλή ροή εργασιών μεταφόρτωσης του ShareX. Ρίξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή ένα αρχείο στο ShareX (ή στο ScreenCloud, στο Flameshot ή σε οποιονδήποτε συμβατό client) και το XBackBone το φιλοξενεί άμεσα πίσω από ένα κοινόχρηστο σύντομο URL — με προεπισκόπηση markdown, απόδοση raw-text, προβολή γκαλερί και ενσωματωμένα όρια ανά χρήστη.

Η αυτο-φιλοξενία του XBackBone σε έναν VPS αντικαθιστά τους εμπορικούς image hosts και τις υπηρεσίες pastebin με υποδομή που ελέγχετε πλήρως. Λογαριασμοί πολλών χρηστών, δικαιώματα βάσει ρόλων και ενσωματωμένη ενσωμάτωση OAuth το καθιστούν κατάλληλο τόσο για ιδιώτες όσο και για μικρές ομάδες που θέλουν ένα ιδιωτικό σημείο λήψης στιγμιότυπων οθόνης και αρχείων.