Αναπτύξτε το DumbPad με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εξαιρετικά απλό, αυτο-φιλοξενούμενο κοινόχρηστο σημειωματάριο με συνεργασία σε πραγματικό χρόνο, προεπισκόπηση markdown, fuzzy αναζήτηση και προαιρετική προστασία με PIN.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για DumbPad
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DumbPad
Το DumbPad είναι μια σκόπιμα μινιμαλιστική, self-hosted εφαρμογή σημειωματάριου από την DumbWare.io, χτισμένη γύρω από την ιδέα ότι το γρήγορο κοινόχρηστο κείμενο σπάνια χρειάζεται λογαριασμούς, βάσεις δεδομένων ή οποιαδήποτε από την πολυπλοκότητα που συνοδεύει τις πλήρεις σουίτες συνεργασίας. Τα σημειωματάρια αποθηκεύονται ως απλά αρχεία στον δίσκο, καθιστώντας τα αντίγραφα ασφαλείας μια αντιγραφή ενός αρχείου και τις μεταφορές ασήμαντες.
Πολλοί χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν το ίδιο σημειωματάριο σε πραγματικό χρόνο, να αναζητήσουν σε όλα τα σημειωματάρια με ατελή αντιστοίχιση, και να κάνουν προεπισκόπηση markdown με ειδοποιήσεις τύπου GitHub, πίνακες και μπλοκ κώδικα με επισήμανση σύνταξης. Η προαιρετική προστασία με PIN 4-10 ψηφίων ασφαλίζει την πρόσβαση σε κοινόχρηστους διακομιστές, ενώ η υποστήριξη Progressive Web App σάς επιτρέπει να εγκαταστήσετε το DumbPad σε οποιαδήποτε συσκευή για πρόσβαση εκτός σύνδεσης. Το Self-hosting σε ένα VPS διατηρεί τις σημειώσεις σας ιδιωτικές, διαθέσιμες από κάθε φυλλομετρητή και απαλλαγμένες από αλλαγές υπηρεσιών τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του DumbPad
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλοί χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν το ίδιο σημειωματάριο ταυτόχρονα, με τις αλλαγές να συγχρονίζονται σε κάθε συνδεδεμένο πρόγραμμα περιήγησης.
Markdown με προεπισκοπήσεις
Αποδώστε μπλοκ ειδοποιήσεων σε στυλ GitHub, εκτεταμένους πίνακες, κώδικα με επισήμανση σύνταξης και πτυσσόμενες λεπτομέρειες απευθείας μέσα στο πρόγραμμα επεξεργασίας.
Ασαφής αναζήτηση
Βρείτε οποιοδήποτε σημειωματάριο άμεσα, αναζητώντας τόσο σε ονόματα αρχείων όσο και σε πλήρη περιεχόμενα αρχείων, με επιεική ασαφή αντιστοίχιση.
Προαιρετική προστασία PIN
Ορίστε ένα PIN 4-10 ψηφίων για να περιορίσετε την πρόσβαση σε κοινόχρηστους servers χωρίς να επιβάλλετε ένα πλήρες σύστημα λογαριασμού ή διαχείρισης χρηστών.
Δεν απαιτείται βάση δεδομένων
Τα Notepads υπάρχουν ως απλά αρχεία στο δίσκο - τα αντίγραφα ασφαλείας είναι ένα αντίγραφο ενός αρχείου και οι μεταφορές διαρκούν δευτερόλεπτα χωρίς να υπάρχει σχήμα για το οποίο να ανησυχείτε.
Progressive Web App
Εγκαταστήστε το DumbPad σε τηλέφωνα, tablet ή επιτραπέζιους υπολογιστές για πρόσβαση εκτός σύνδεσης, χωρίς να ανοίγετε μια καρτέλα προγράμματος περιήγησης κάθε φορά.
Γιατί να τρέξω DumbPad στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.