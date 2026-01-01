Το DumbPad είναι μια σκόπιμα μινιμαλιστική, self-hosted εφαρμογή σημειωματάριου από την DumbWare.io, χτισμένη γύρω από την ιδέα ότι το γρήγορο κοινόχρηστο κείμενο σπάνια χρειάζεται λογαριασμούς, βάσεις δεδομένων ή οποιαδήποτε από την πολυπλοκότητα που συνοδεύει τις πλήρεις σουίτες συνεργασίας. Τα σημειωματάρια αποθηκεύονται ως απλά αρχεία στον δίσκο, καθιστώντας τα αντίγραφα ασφαλείας μια αντιγραφή ενός αρχείου και τις μεταφορές ασήμαντες.

Πολλοί χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν το ίδιο σημειωματάριο σε πραγματικό χρόνο, να αναζητήσουν σε όλα τα σημειωματάρια με ατελή αντιστοίχιση, και να κάνουν προεπισκόπηση markdown με ειδοποιήσεις τύπου GitHub, πίνακες και μπλοκ κώδικα με επισήμανση σύνταξης. Η προαιρετική προστασία με PIN 4-10 ψηφίων ασφαλίζει την πρόσβαση σε κοινόχρηστους διακομιστές, ενώ η υποστήριξη Progressive Web App σάς επιτρέπει να εγκαταστήσετε το DumbPad σε οποιαδήποτε συσκευή για πρόσβαση εκτός σύνδεσης. Το Self-hosting σε ένα VPS διατηρεί τις σημειώσεις σας ιδιωτικές, διαθέσιμες από κάθε φυλλομετρητή και απαλλαγμένες από αλλαγές υπηρεσιών τρίτων.