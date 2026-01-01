Εγκαταστήστε το Windmill με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα προγραμματιστών ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει σενάρια σε εσωτερικά εργαλεία, προγραμματισμένες ροές εργασίας και αυτόματα δημιουργούμενες διεπαφές χρήστη.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Windmill
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Windmill
Το Windmill είναι μια πλατφόρμα developer ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει scripts γραμμένα σε Python, TypeScript, Go, Bash και SQL σε εσωτερικά εργαλεία με αυτόματα δημιουργούμενες web UIs, ροές εργασίας με δυνατότητα προγραμματισμού και REST APIs με δυνατότητα κλήσης. Εξαλείφει την τυποποίηση της δημιουργίας admin panels και internal dashboards δημιουργώντας διεπαφές απευθείας από τις υπογραφές των scripts.
Η αυτο-φιλοξενία του Windmill σε ένα VPS διατηρεί όλο τον κώδικα και τα δεδομένα των εσωτερικών εργαλείων εντός της υποδομής σας. Η ενσωματωμένη υπηρεσία worker εκτελεί εργασίες σε απομονωμένα περιβάλλοντα, το PostgreSQL αποθηκεύει την κατάσταση της ροής εργασίας και το ιστορικό εκτελέσεων, και ένας secrets manager χειρίζεται τα API keys και τα credentials χωρίς να τα κωδικοποιεί απευθείας στα scripts.
Βασικά χαρακτηριστικά του Windmill
Πολυγλωσσικά σενάρια
Γράψτε αυτοματισμούς σε Python, TypeScript, Go, Bash ή SQL — το Windmill χειρίζεται την εκτέλεση, τις εξαρτήσεις και το sandboxing.
Αυτόματα δημιουργημένα UIs
Το Windmill δημιουργεί αυτόματα φόρμες web και UI από τύπους παραμέτρων script, ώστε μη-προγραμματιστές να μπορούν να εκτελούν εργαλεία χωρίς κώδικα.
Δημιουργός Workflow
Συνδέστε σενάρια σε ροές εργασίας πολλαπλών βημάτων με υπό όρους διακλάδωση, βρόχους και παράλληλη εκτέλεση, χρησιμοποιώντας έναν οπτικό επεξεργαστή DAG.
Cron χρονοπρογραμματιστής
Εκτελέστε σενάρια και ροές εργασίας σε χρονοδιαγράμματα cron ή εναύσματα συμβάντων χωρίς να διαχειρίζεστε ξεχωριστή υποδομή cron.
Διαχείριση μυστικών
Αποθηκεύστε API keys, κωδικούς πρόσβασης και tokens ως κρυπτογραφημένες μεταβλητές, προσβάσιμες σε scripts χωρίς να τις ενσωματώνετε στον κώδικα.
Γιατί να τρέξω Windmill στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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