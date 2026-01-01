Το Windmill είναι μια πλατφόρμα developer ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει scripts γραμμένα σε Python, TypeScript, Go, Bash και SQL σε εσωτερικά εργαλεία με αυτόματα δημιουργούμενες web UIs, ροές εργασίας με δυνατότητα προγραμματισμού και REST APIs με δυνατότητα κλήσης. Εξαλείφει την τυποποίηση της δημιουργίας admin panels και internal dashboards δημιουργώντας διεπαφές απευθείας από τις υπογραφές των scripts.

Η αυτο-φιλοξενία του Windmill σε ένα VPS διατηρεί όλο τον κώδικα και τα δεδομένα των εσωτερικών εργαλείων εντός της υποδομής σας. Η ενσωματωμένη υπηρεσία worker εκτελεί εργασίες σε απομονωμένα περιβάλλοντα, το PostgreSQL αποθηκεύει την κατάσταση της ροής εργασίας και το ιστορικό εκτελέσεων, και ένας secrets manager χειρίζεται τα API keys και τα credentials χωρίς να τα κωδικοποιεί απευθείας στα scripts.