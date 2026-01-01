Το CloudBeaver είναι μια εφαρμογή διαχείρισης βάσεων δεδομένων βασισμένη στο διαδίκτυο, που αναπτύχθηκε από την ομάδα πίσω από τον δημοφιλή desktop client DBeaver. Φέρνει επαγγελματικού επιπέδου διαχείριση βάσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, επιτρέποντας στις ομάδες να υποβάλλουν ερωτήματα, να οπτικοποιούν και να διαχειρίζονται πολλαπλά συστήματα βάσεων δεδομένων από ένα ενιαίο περιβάλλον χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση desktop λογισμικού σε κάθε μηχάνημα.

Η αυτο-φιλοξενία του CloudBeaver στο VPS σας διατηρεί τα διαπιστευτήρια της βάσης δεδομένων και τα αποτελέσματα των ερωτημάτων εντός του δικού σας δικτύου. Αποφεύγετε την έκθεση μεμονωμένων βάσεων δεδομένων στο δημόσιο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα παρέχετε στην ομάδα σας κεντρική πρόσβαση με έλεγχο ρόλων στις βάσεις δεδομένων που χρειάζονται — από οποιαδήποτε συσκευή, από οποιαδήποτε τοποθεσία.