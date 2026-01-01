Αναπτύξτε το CloudBeaver με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων, δημιουργημένο από την ομάδα της DBeaver, υποστηρίζοντας PostgreSQL, MySQL, MongoDB, και δεκάδες άλλα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για CloudBeaver
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με CloudBeaver
Το CloudBeaver είναι μια εφαρμογή διαχείρισης βάσεων δεδομένων βασισμένη στο διαδίκτυο, που αναπτύχθηκε από την ομάδα πίσω από τον δημοφιλή desktop client DBeaver. Φέρνει επαγγελματικού επιπέδου διαχείριση βάσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, επιτρέποντας στις ομάδες να υποβάλλουν ερωτήματα, να οπτικοποιούν και να διαχειρίζονται πολλαπλά συστήματα βάσεων δεδομένων από ένα ενιαίο περιβάλλον χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση desktop λογισμικού σε κάθε μηχάνημα.
Η αυτο-φιλοξενία του CloudBeaver στο VPS σας διατηρεί τα διαπιστευτήρια της βάσης δεδομένων και τα αποτελέσματα των ερωτημάτων εντός του δικού σας δικτύου. Αποφεύγετε την έκθεση μεμονωμένων βάσεων δεδομένων στο δημόσιο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα παρέχετε στην ομάδα σας κεντρική πρόσβαση με έλεγχο ρόλων στις βάσεις δεδομένων που χρειάζονται — από οποιαδήποτε συσκευή, από οποιαδήποτε τοποθεσία.
Βασικά χαρακτηριστικά του CloudBeaver
Υποστήριξη πολλαπλών βάσεων δεδομένων
Συνδεθείτε σε PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server και πολλά άλλα από μία ενιαία διεπαφή.
Οπτικός δημιουργός ερωτημάτων
Δημιουργήστε σύνθετα ερωτήματα με ένα περιβάλλον drag-and-drop, μειώνοντας τα σφάλματα και χαμηλώνοντας το εμπόδιο για λιγότερο έμπειρους χρήστες.
Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων
Διαχειριστείτε τα δικαιώματα χρήστη σε επίπεδο σύνδεσης ώστε τα μέλη της ομάδας να βλέπουν μόνο τις βάσεις δεδομένων στις οποίες έχουν εξουσιοδότηση πρόσβασης.
Προηγμένος επεξεργαστής SQL
Πλήρης επεξεργαστής με επισήμανση σύνταξης, αυτόματη συμπλήρωση και ιστορικό ερωτημάτων για παραγωγική καθημερινή εργασία με βάσεις δεδομένων.
Οπτικοποίηση δεδομένων
Αποδώστε αποτελέσματα ερωτημάτων ως διαγράμματα και γραφήματα απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης χωρίς εξαγωγή σε ένα ξεχωριστό BI tool.
Γιατί να τρέχω CloudBeaver στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.