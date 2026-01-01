Αναπτύξτε το ITFlow με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα PSA ανοιχτού κώδικα για MSPs που καλύπτει τεκμηρίωση IT, ticketing, τιμολόγηση και διαχείριση πελατών σε ένα σύστημα.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ITFlow
Το ITFlow είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα Αυτοματοποίησης Επαγγελματικών Υπηρεσιών (PSA) κατασκευασμένη ειδικά για Managed Service Providers. Ενοποιεί την τεκμηρίωση IT, τη διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης, την τιμολόγηση και έκδοση λογαριασμών, τη διαχείριση πελατών και την παρακολούθηση υποδομών σε ένα αυτο-φιλοξενούμενο σύστημα — εξαλείφοντας το διασκορπισμένο σύνολο ξεχωριστών εργαλείων που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι MSPs για την εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών.
Η αυτο-φιλοξενία του ITFlow σε ένα VPS δίνει στην επιχείρησή σας πλήρη ιδιοκτησία κάθε αρχείου πελάτη, διαπιστευτηρίου και οικονομικού εγγράφου, χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά τεχνικό ή δεδομένα που διατηρούνται από τρίτους προμηθευτές SaaS. Κατά την πρώτη πρόσβαση, ένας οδηγός εγκατάστασης σας καθοδηγεί στη δημιουργία του προφίλ της εταιρείας σας και του λογαριασμού διαχειριστή πριν το σύστημα ανοίξει για εργασία με πελάτες.
Βασικά χαρακτηριστικά του ITFlow
Κόμβος τεκμηρίωσης IT
Συγκεντρώστε τα περιουσιακά στοιχεία πελατών, τα διαπιστευτήρια, τα domains, τα πιστοποιητικά SSL και την τεκμηρίωση δικτύου σε μια αναζητήσιμη, δομημένη βάση γνώσεων.
Διαχείριση αιτημάτων και helpdesk
Διαχειριστείτε τα αιτήματα υποστήριξης από τη δημιουργία έως την επίλυση, με ανάλυση email σε ticket, παρακολούθηση SLA και καταγραφή χρόνου τεχνικών.
Χρέωση και τιμολόγηση
Δημιουργήστε προσφορές, στείλτε τιμολόγια, παρακολουθήστε τα έξοδα και παρακολουθήστε τα έσοδα από έναν ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου λογιστικής χωρίς ξεχωριστό εργαλείο τιμολόγησης.
Domain και SSL ειδοποιήσεις
Παρακολουθεί αυτόματα τις ημερομηνίες λήξης για τα domains των πελατών και τα πιστοποιητικά SSL και στέλνει ειδοποιήσεις πριν οι ανανεώσεις καταστούν κρίσιμες.
Πύλη πελάτη
Οι πελάτες συνδέονται σε μια επώνυμη πύλη αυτοεξυπηρέτησης για να δουν τα ανοιχτά τους αιτήματα, τα κοινόχρηστα έγγραφα και τα τιμολόγια.
Παρακολούθηση προμηθευτών και αδειών
Καταγράψτε τις άδειες λογισμικού, τα στοιχεία επικοινωνίας των προμηθευτών και τις ημερομηνίες ανανέωσης, παράλληλα με τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών στα οποία ανήκουν.
Γιατί να τρέξω ITFlow στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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