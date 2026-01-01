Το ITFlow είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα Αυτοματοποίησης Επαγγελματικών Υπηρεσιών (PSA) κατασκευασμένη ειδικά για Managed Service Providers. Ενοποιεί την τεκμηρίωση IT, τη διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης, την τιμολόγηση και έκδοση λογαριασμών, τη διαχείριση πελατών και την παρακολούθηση υποδομών σε ένα αυτο-φιλοξενούμενο σύστημα — εξαλείφοντας το διασκορπισμένο σύνολο ξεχωριστών εργαλείων που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι MSPs για την εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών.

Η αυτο-φιλοξενία του ITFlow σε ένα VPS δίνει στην επιχείρησή σας πλήρη ιδιοκτησία κάθε αρχείου πελάτη, διαπιστευτηρίου και οικονομικού εγγράφου, χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά τεχνικό ή δεδομένα που διατηρούνται από τρίτους προμηθευτές SaaS. Κατά την πρώτη πρόσβαση, ένας οδηγός εγκατάστασης σας καθοδηγεί στη δημιουργία του προφίλ της εταιρείας σας και του λογαριασμού διαχειριστή πριν το σύστημα ανοίξει για εργασία με πελάτες.