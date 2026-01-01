Το Element είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και συνεργασίας ανοιχτού κώδικα, βασισμένη στο πρωτόκολλο Matrix. Παρέχει κρυπτογραφημένη ανταλλαγή μηνυμάτων από άκρο σε άκρο, φωνητικές και βιντεοκλήσεις, και κοινή χρήση αρχείων από προεπιλογή, με τη δυνατότητα σύνδεσης σε οποιονδήποτε Matrix homeserver — συμπεριλαμβανομένων αυτο-φιλοξενούμενων περιπτώσεων Synapse ή δημόσιων servers όπως το matrix.org.

Η αυτο-φιλοξενία του Element στο VPS σας διατηρεί την υποδομή ανταλλαγής μηνυμάτων σας υπό τον έλεγχό σας. Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις ομοσπονδίας, να επιβάλετε πολιτικές ασφαλείας, να ενσωματώσετε με τον δικό σας Matrix homeserver και να διασφαλίσετε ότι οι ευαίσθητες επιχειρηματικές επικοινωνίες δεν περνούν ποτέ μέσω υποδομής cloud τρίτων.