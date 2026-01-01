Ανάπτυξη στοιχείου με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ασφαλής εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων βασισμένη στο Matrix, με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, για ομάδες και κοινότητες που διατηρούν τον έλεγχο των δεδομένων τους.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Element
Το Element είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και συνεργασίας ανοιχτού κώδικα, βασισμένη στο πρωτόκολλο Matrix. Παρέχει κρυπτογραφημένη ανταλλαγή μηνυμάτων από άκρο σε άκρο, φωνητικές και βιντεοκλήσεις, και κοινή χρήση αρχείων από προεπιλογή, με τη δυνατότητα σύνδεσης σε οποιονδήποτε Matrix homeserver — συμπεριλαμβανομένων αυτο-φιλοξενούμενων περιπτώσεων Synapse ή δημόσιων servers όπως το matrix.org.
Η αυτο-φιλοξενία του Element στο VPS σας διατηρεί την υποδομή ανταλλαγής μηνυμάτων σας υπό τον έλεγχό σας. Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις ομοσπονδίας, να επιβάλετε πολιτικές ασφαλείας, να ενσωματώσετε με τον δικό σας Matrix homeserver και να διασφαλίσετε ότι οι ευαίσθητες επιχειρηματικές επικοινωνίες δεν περνούν ποτέ μέσω υποδομής cloud τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Element
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Όλα τα μηνύματα είναι κρυπτογραφημένα από προεπιλογή χρησιμοποιώντας το Matrix Olm/Megolm protocol, διασφαλίζοντας ότι μόνο οι προβλεπόμενοι συμμετέχοντες μπορούν να διαβάσουν τις συνομιλίες.
Ανοιχτό Matrix Δίκτυο
Συνδεθείτε σε οποιονδήποτε Matrix homeserver και επικοινωνήστε μεταξύ διαφορετικών συμβατών με το Matrix clients, επιτρέποντας την federation χωρίς platform lock-in.
Διαπλατφορμικός Συγχρονισμός
Συγχρονισμένο ιστορικό μηνυμάτων σε web, desktop, iOS και Android διασφαλίζει ότι οι συνομιλίες είναι προσβάσιμες σε κάθε συσκευή σε πραγματικό χρόνο.
Φωνητικές και Βιντεοκλήσεις
Ενσωματωμένες κρυπτογραφημένες κλήσεις φωνής και βίντεο με κοινή χρήση οθόνης υποστηρίζουν συνεργασία σε πραγματικό χρόνο χωρίς να χρειάζεται να φύγετε από τη διεπαφή ανταλλαγής μηνυμάτων.
Ενσωματώσεις Γεφύρωσης
Γέφυρες συνδέουν το Element με τα Slack, IRC, Telegram και άλλες πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων, ενοποιώντας τις επικοινωνίες σε ένα ενιαίο περιβάλλον.
Γιατί να τρέξω Element στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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