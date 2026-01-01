Το LibreDesk είναι μια πλατφόρμα υποστήριξης πελατών ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί συνομιλίες από email, live chat και άλλα κανάλια σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας ομάδας. Σχεδιασμένο για ομάδες υποστήριξης οποιουδήποτε μεγέθους, καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής της υποστήριξης — από την πρώτη επαφή έως την επίλυση — με εργαλεία για ανάθεση, ιεράρχηση, παρακολούθηση SLA, προαποθηκευμένες απαντήσεις και έρευνες ικανοποίησης πελατών.

Η αυτο-φιλοξενία του LibreDesk δίνει στην ομάδα σας πλήρη ιδιοκτησία του ιστορικού συνομιλιών και των δεδομένων πελατών, χωρίς χρεώσεις ανά πράκτορα ή ανά αίτημα. Εσείς ελέγχετε την υποδομή, τις ενσωματώσεις και τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων, συνδέοντας απευθείας τα εισερχόμενα email και τα widget συνομιλίας σας χωρίς να δρομολογείτε δεδομένα μέσω μιας πλατφόρμας SaaS τρίτου μέρους.