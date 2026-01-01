Αναπτύξτε το LibreDesk με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source omnichannel πλατφόρμα υποστήριξης πελατών με ticketing, live chat, εισερχόμενα email και διαχείριση SLA.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LibreDesk
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LibreDesk
Το LibreDesk είναι μια πλατφόρμα υποστήριξης πελατών ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί συνομιλίες από email, live chat και άλλα κανάλια σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας ομάδας. Σχεδιασμένο για ομάδες υποστήριξης οποιουδήποτε μεγέθους, καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής της υποστήριξης — από την πρώτη επαφή έως την επίλυση — με εργαλεία για ανάθεση, ιεράρχηση, παρακολούθηση SLA, προαποθηκευμένες απαντήσεις και έρευνες ικανοποίησης πελατών.
Η αυτο-φιλοξενία του LibreDesk δίνει στην ομάδα σας πλήρη ιδιοκτησία του ιστορικού συνομιλιών και των δεδομένων πελατών, χωρίς χρεώσεις ανά πράκτορα ή ανά αίτημα. Εσείς ελέγχετε την υποδομή, τις ενσωματώσεις και τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων, συνδέοντας απευθείας τα εισερχόμενα email και τα widget συνομιλίας σας χωρίς να δρομολογείτε δεδομένα μέσω μιας πλατφόρμας SaaS τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του LibreDesk
Πολυκαναλικά εισερχόμενα
Διαχειριστείτε email, ζωντανή συνομιλία και συνομιλίες που βασίζονται σε API από ένα ενοποιημένο εισερχόμενο, ώστε οι εκπρόσωποι να μην χρειάζεται ποτέ να αλλάζουν καρτέλες για να απαντήσουν.
SLA διαχείριση
Ορίστε στόχους χρόνου απόκρισης και επίλυσης ανά εισερχόμενα και λάβετε αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις πριν παραβιαστούν οι προθεσμίες.
Κανόνες αυτοματοποίησης
Ενεργοποιήστε την αυτόματη ανάθεση, την προσθήκη ετικετών, τις αλλαγές προτεραιότητας και τις απαντήσεις βάσει των συνθηκών συνομιλίας και της διαθεσιμότητας των εκπροσώπων.
Προκαθορισμένες απαντήσεις
Αποθηκεύστε και αναζητήστε επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα απαντήσεων ώστε οι εκπρόσωποι να απαντούν με συνέπεια σε κοινές ερωτήσεις μέσα σε δευτερόλεπτα.
έρευνες CSAT
Αποστέλλει αυτόματα έρευνες ικανοποίησης μετά την επίλυση και παρακολουθεί βαθμολογίες ανά εκπρόσωπο, ομάδα και εισερχόμενα διαχρονικά.
Γιατί να τρέξω LibreDesk στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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