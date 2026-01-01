Αναπτύξτε το PigeonPod με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη γεννήτρια ροών podcast που μετατρέπει κανάλια YouTube και Bilibili σε ροές RSS με δυνατότητα εγγραφής για οποιαδήποτε εφαρμογή podcast.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PigeonPod
Το PigeonPod είναι ένας self-hosted generator ροών podcast που μετατρέπει κανάλια YouTube, λίστες αναπαραγωγής, βίντεο και περιεχόμενο Bilibili σε τυπικές ροές podcast RSS. Εγγραφείτε σε οποιοδήποτε κανάλι YouTube μέσα στο PigeonPod και αυτόματα κατεβάζει νέα επεισόδια ως ήχο ή βίντεο, δημιουργώντας μια προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης ροή RSS στην οποία μπορεί να εγγραφεί απευθείας οποιοσδήποτε podcast client — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts.
Σε αντίθεση με τις επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης ή τις χειροκίνητες λύσεις, το PigeonPod διαχειρίζεται ολόκληρη τη διαδικασία στον δικό σας server: εγγραφή, λήψη μέσω yt-dlp, μετακωδικοποίηση μέσω ffmpeg, δημιουργία ροής και παροχή RSS. Όλα τα απαραίτητα εργαλεία περιλαμβάνονται στην εικόνα Docker — τίποτα άλλο για εγκατάσταση ή διαμόρφωση.
Βασικά χαρακτηριστικά του PigeonPod
Εισαγωγή από YouTube και Bilibili
Εγγραφείτε σε κανάλια YouTube, λίστες αναπαραγωγής και μεμονωμένα βίντεο, ή κανάλια και λίστες αναπαραγωγής Bilibili - το PigeonPod παρακολουθεί τα νέα ανεβάσματα και τα συγχρονίζει αυτόματα.
Τυπική έξοδος RSS feed
Δημιουργεί RSS feeds προστατευμένα με κωδικό πρόσβασης στα οποία μπορεί να εγγραφεί οποιαδήποτε εφαρμογή podcast, φέρνοντας τις συνδρομές σας στο YouTube στην κανονική ροή εργασίας ακρόασης podcast.
Έλεγχος ποιότητας ήχου και βίντεο
Διαμορφώστε τη μορφή εξόδου, το bitrate και την ποιότητα ανά ροή, ώστε να λαμβάνετε συμπαγή αρχεία μόνο ήχου για ακρόαση ή πλήρες βίντεο για παρακολούθηση - χωρίς να χρειάζεται να τα κατεβάσετε ξανά.
Φίλτρα και όρια επεισοδίων
Ορίστε φίλτρα λέξεων-κλειδιών, όρια διάρκειας και όρια αριθμού επεισοδίων ανά ροή, για να διατηρήσετε τις συνδρομές εστιασμένες στο περιεχόμενο που πραγματικά θέλετε.
S3 και local storage
Αποθηκεύστε τα ληφθέντα επεισόδια στον τόμο του VPS ή δρομολογήστε τα σε οποιαδήποτε υπηρεσία συμβατή με S3 - MinIO, Cloudflare R2, ή AWS S3 - για μεγαλύτερες βιβλιοθήκες.
Γιατί να τρέξω PigeonPod στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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