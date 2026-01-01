Το PigeonPod είναι ένας self-hosted generator ροών podcast που μετατρέπει κανάλια YouTube, λίστες αναπαραγωγής, βίντεο και περιεχόμενο Bilibili σε τυπικές ροές podcast RSS. Εγγραφείτε σε οποιοδήποτε κανάλι YouTube μέσα στο PigeonPod και αυτόματα κατεβάζει νέα επεισόδια ως ήχο ή βίντεο, δημιουργώντας μια προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης ροή RSS στην οποία μπορεί να εγγραφεί απευθείας οποιοσδήποτε podcast client — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts.

Σε αντίθεση με τις επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης ή τις χειροκίνητες λύσεις, το PigeonPod διαχειρίζεται ολόκληρη τη διαδικασία στον δικό σας server: εγγραφή, λήψη μέσω yt-dlp, μετακωδικοποίηση μέσω ffmpeg, δημιουργία ροής και παροχή RSS. Όλα τα απαραίτητα εργαλεία περιλαμβάνονται στην εικόνα Docker — τίποτα άλλο για εγκατάσταση ή διαμόρφωση.