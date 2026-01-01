Αναπτύξτε το WhoDB με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς διαδικτυακός εξερευνητής βάσεων δεδομένων για Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis και άλλα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για WhoDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WhoDB
Το WhoDB είναι ένα γρήγορο, ελαφρύ εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων που σας επιτρέπει να εξερευνάτε και να υποβάλλετε ερωτήματα σε πολλαπλά συστήματα βάσεων δεδομένων μέσω μιας ενιαίας web διεπαφής. Υποστηρίζει PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch και ClickHouse, καθιστώντας το μια ευέλικτη επιλογή για προγραμματιστές και διαχειριστές που εργάζονται σε διαφορετικές στοίβες δεδομένων.
Το WhoDB εστιάζει στην απλότητα και την ταχύτητα: συνδεθείτε στις βάσεις δεδομένων σας απευθείας από το UI, εκτελέστε ερωτήματα, περιηγηθείτε σε πίνακες και επιθεωρήστε δεδομένα — χωρίς να απαιτείται περίπλοκη διαμόρφωση ή φουσκωμένο λογισμικό πελάτη. Προαιρετικά ενσωματώστε μοντέλα AI όπως το OpenAI ή το Ollama για να δημιουργήσετε ερωτήματα από φυσική γλώσσα απευθείας μέσα στη διεπαφή.
Βασικά χαρακτηριστικά του WhoDB
Υποστήριξη πολλαπλών βάσεων δεδομένων
Συνδεθείτε σε PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch και ClickHouse από ένα ενιαίο περιβάλλον.
Ερωτήματα υποβοηθούμενα από AI
Χρησιμοποιήστε το OpenAI, το Anthropic ή ένα τοπικό μοντέλο Ollama για να δημιουργήσετε ερωτήματα SQL και NoSQL από προτροπές φυσικής γλώσσας απευθείας στον επεξεργαστή.
Περιήγηση και επεξεργασία πίνακα
Περιηγηθείτε, φιλτράρετε, σελιδοποιήστε και επεξεργαστείτε γραμμές σε πίνακες και συλλογές, κάνοντας τον τακτικό έλεγχο και τις διορθώσεις δεδομένων γρήγορο και διαισθητικό.
Ελαφριά ανάπτυξη
Διανέμεται ως ένα ενιαίο Docker container χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις, έτσι ξεκινάει σε δευτερόλεπτα και προσθέτει ελάχιστο overhead στο VPS.
Γιατί να τρέξω WhoDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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