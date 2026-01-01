Το WhoDB είναι ένα γρήγορο, ελαφρύ εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων που σας επιτρέπει να εξερευνάτε και να υποβάλλετε ερωτήματα σε πολλαπλά συστήματα βάσεων δεδομένων μέσω μιας ενιαίας web διεπαφής. Υποστηρίζει PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch και ClickHouse, καθιστώντας το μια ευέλικτη επιλογή για προγραμματιστές και διαχειριστές που εργάζονται σε διαφορετικές στοίβες δεδομένων.

Το WhoDB εστιάζει στην απλότητα και την ταχύτητα: συνδεθείτε στις βάσεις δεδομένων σας απευθείας από το UI, εκτελέστε ερωτήματα, περιηγηθείτε σε πίνακες και επιθεωρήστε δεδομένα — χωρίς να απαιτείται περίπλοκη διαμόρφωση ή φουσκωμένο λογισμικό πελάτη. Προαιρετικά ενσωματώστε μοντέλα AI όπως το OpenAI ή το Ollama για να δημιουργήσετε ερωτήματα από φυσική γλώσσα απευθείας μέσα στη διεπαφή.